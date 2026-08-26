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Dos intendentes uruguayos participarán en un encuentro sobre innovación pública en Panamá

Nicolás Olivera y Diego Irazábal integrarán junto a otros 23 alcaldes de América Latina la segunda edición de Alcaldes +Innovadores, que se realizará en Panamá del 27 al 29 de agosto

26 de agosto de 2026 16:36 hs
Nicolás Olivera y Diego Irazábal. Archivo

Nicolás Olivera y Diego Irazábal. Archivo

Nicolás Olivera, foto: Leonardo Carreño | Diego Irazábal, foto: Intendencia de Flores

Los intendentes uruguayos Nicolás Olivera, de Paysandú, y Diego Irazábal, de Flores, participarán de la segunda edición de Alcaldes +Innovadores, un encuentro que reunirá en Panamá a 25 alcaldes de nueve países de América Latina para intercambiar experiencias y herramientas vinculadas a la innovación y la gestión pública.

La actividad se desarrollará entre el 27 y el 29 de agosto y es organizada por la Red de Innovación Local (RIL) junto al Centre for Public Impact (CPI). Además de Uruguay, participarán representantes de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México y Panamá.

Según las organizaciones, el objetivo del encuentro es que los líderes locales puedan "conectarse con las tendencias globales de innovación, obtener herramientas para avanzar en su visión de ciudad y generar una comunidad de aprendizaje con sus pares y aliados clave para acelerar esta transformación".

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Durante las jornadas se trabajará en espacios de formación y mentoría, en facilitar herramientas prácticas para diseñar políticas públicas centradas en las personas y mecanismos para fortalecer comunidades de líderes capaces de sostener y ampliar procesos de innovación en sus ciudades.

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