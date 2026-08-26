Los intendentes uruguayos Nicolás Olivera, de Paysandú, y Diego Irazábal, de Flores, participarán de la segunda edición de Alcaldes +Innovadores, un encuentro que reunirá en Panamá a 25 alcaldes de nueve países de América Latina para intercambiar experiencias y herramientas vinculadas a la innovación y la gestión pública.
Dos intendentes uruguayos participarán en un encuentro sobre innovación pública en Panamá
Nicolás Olivera y Diego Irazábal integrarán junto a otros 23 alcaldes de América Latina la segunda edición de Alcaldes +Innovadores, que se realizará en Panamá del 27 al 29 de agosto