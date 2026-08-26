De qué murió Ruben Rada, el icónico músico uruguayo

El músico uruguayo Ruben Rada murió este miércoles 26 de agosto a los 83 años , comunicó su familia en las redes sociales del artista.

La familia afirmó en el comunicado que el músico murió a las 15:30 del miércoles, después de "pelear un mes contra una neumonía y sus complicaciones".

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La neumonía es una inflamación de los sacos aéreos de los pulmones , según señala la página de Mayo Clinic. La neumonía bilateral se produce cuando esa inflamación afecta a los dos pulmones .

Mecanismo: se produce cuando los gérmenes (como bacterias, virus u hongos) superan las defensas naturales del cuerpo, ingresan a los pulmones y se multiplican. Como respuesta, los glóbulos blancos se acumulan y, junto con los microorganismos, llenan los sacos aéreos de líquido o pus.

Consecuencias: la presencia de este pus o líquido en los sacos aéreos dificulta la respiración y genera síntomas como tos (que puede producir flema o pus), fiebre, escalofríos y dolor en el pecho.

Gravedad: su intensidad varía desde leve hasta potencialmente mortal, siendo más riesgosa en bebés, personas mayores de 65 años o personas con sistemas inmunitarios debilitados o problemas de salud.

La vida de Ruben Rada

Ruben Rada nació el 16 de julio de 1943 en el barrio Palermo de Montevideo.

Aunque soñaba con ser futbolista, una tuberculosis contraída a los dos años se lo impidió, por lo que volcó su vida hacia la música.

A finales de la década de 1950 integró la banda de dixieland Hot Blowers y formó parte de comparsas como Añoranzas Negras y Morenada, así como de la murga La Nueva Milonga. A lo largo de su trayectoria fue pieza fundamental de proyectos que redefinieron la música uruguaya, destacando su participación en El Kinto, Opa, S.O.S. y Tótem. En 1969 inició su prolífica carrera solista con el álbum Rada (luego conocido como Las Manzanas), llegando a editar más de treinta discos de estudio y consolidando un sonido identitario que fusionó candombe, rock, jazz, pop, murga y tango a nivel internacional.

A la par de su obra musical de más de seis décadas, Rada se convirtió en una figura clave de la televisión y el humor. Tuvo apariciones en programas como El show del mediodía, Telecataplum, El teléfono y Décadas, además de participar en telenovelas como Gasoleros y ficciones locales como La oveja negra y Porque te quiero así, e integrar el equipo de La Voz Uruguay y La Voz Kids. Se mantuvo plenamente activo hasta su hospitalización, participando como invitado en shows de diversos artistas y lanzando en julio, el día de su cumpleaños, el ciclo de encuentros musicales ¿Quién va a cantar? en YouTube.