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La música de Ruben Rada: un recomendador interactivo para descubrir sus seis décadas de música

Decenas de géneros y un archivo inagotable. Ingresá al recomendador interactivo para encontrar tu próximo disco en el legado de Ruben Rada.

26 de agosto de 2026 16:57 hs
En fotos: Ruben Rada, León Gieco y Agarrate Catalina pusieron de pie al Teatro de Verano con Terapia de Murga y sembraron homenajes
Joaquín Ormando

Hay artistas cuya obra se archiva cronológicamente y otros, como Ruben Rada, cuya discografía funciona más bien como un ecosistema. A lo largo de casi sesenta años de grabaciones, el músico uruguayo ha construido un catálogo monumental: un territorio donde conviven la psicodelia, el candombe-beat, el jazz-fusión rioplatense, los experimentos con sintetizadores y los estribillos pop.

En su honor, El Observador armó un recomendador de discos y singles de Ruben Rada. Desde sus hitos junto a Eduardo Mateo, Hugo Fattoruso o Litto Nebbia hasta sus exploraciones solistas.

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