La música de Ruben Rada: un recomendador interactivo para descubrir sus seis décadas de música

Hay artistas cuya obra se archiva cronológicamente y otros, como Ruben Rada, cuya discografía funciona más bien como un ecosistema. A lo largo de casi sesenta años de grabaciones, el músico uruguayo ha construido un catálogo monumental: un territorio donde conviven la psicodelia, el candombe-beat, el jazz-fusión rioplatense, los experimentos con sintetizadores y los estribillos pop.