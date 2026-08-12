RIL lanzó una comunidad de municipios e intendencias que abordará el desarrollo humano

Bajo la premisa "El desarrollo humano se define en cada territorio, todos los días", la Red de Innovación Local en Uruguay ( RIL ) lanzó una comunidad de pares que buscará abordar esta temática a través del trabajo en red entre municipios e intendencias de distintos puntos del país.

El evento de lanzamiento estuvo organizado en conjunto con la Intendencia de Canelones —marco en el que se expuso sobre el programa "1000 Días de Igualdad" , creado en 2014 para acompañar la primera infancia a nivel departamental— y contó con la presencia de representantes de gobiernos locales; de autoridades del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (Inau) y de la Administración Nacional de Educación Pública (Anep); y actores del sector privado.

La instancia contó con un panel de diálogo sobre la evolución del rol de los gobiernos locales y sus proyecciones, integrado por Pedro Irigoin, secretario general de la Intendencia de Canelones; Juan Martín Fernández, director nacional de Transferencias y Análisis de Datos del Mides; Ximena Baraibar, profesora adjunta de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República; y Gerardo García, representante de Edenred.

Con la presencia de una delegación uruguaya, más de 100 líderes regionales participaron de un foro sobre inteligencia artificial y gestión pública a cargo de la red RIL, BID Lab y GovTech Connect

Durante la mesa de diálogo, Irigoin mencionó que gobernar "significa anticiparse" y que gran parte del trabajo implica transformar las instituciones para que sean más cercanas: " Salir del ABC , que es esto del alumbrado, barrido y calle, y seguir agregando letras es una demanda ciudadana, por supuesto, a partir de sus necesidades, pero gobernar no significa solamente actuar al golpe de balde o al grito de la tribuna. Significa anticiparse y preparar cuestiones", dijo el secretario general de la Intendencia de Canelones.

Sobre este tema, Baraibar sostuvo también que "la forma final que toman las políticas públicas" es la que se presenta "cara a cara" con la ciudadanía. Por su parte, Fernández también aseguró que "los desafíos" están vinculados a "cómo acompañar".

"Los desafíos con respecto a nuestras organizaciones están más vinculados a eso: cómo podemos acompañar, cómo podemos hacer para mejorar las políticas desde nuestro lado, desde el lado de la ejecución, para que atiendan necesidades particulares de cada sector de la sociedad y generen ese impacto positivo que todas las partes buscan", afirmó el director nacional de Transferencias y Análisis de Datos del Mides.

Realidades territoriales a través del juego

Además de estos intercambios, el lanzamiento de la nueva comunidad contó con un juego de mesa que buscó posicionar a los participantes de diferentes ámbitos en un lugar común: entender cómo la infraestructura y los servicios subnacionales determinan la calidad de vida en la niñez, juventud, adultez y vejez.

Representantes de municipios e intendencias, autoridades del gobierno nacional y actores del sector privado analizaron casos hipotéticos que evidenciaron cómo las políticas públicas dependen directamente de la ejecución y el diseño de los gobiernos subnacionales para tener impacto real en la vida cotidiana.

Foto: Red de Innovación Local

Una de las situaciones que generó mayor impacto, relatan desde RIL, fue una carta correspondiente a la etapa de la adultez que contrapone la realidad de una madre con una hija en silla de ruedas según la calidad del entorno urbano. En el escenario de una "ciudad de oportunidades", la existencia de veredas accesibles permite que la niña transite diariamente a la escuela con naturalidad, se desarrolle y proyecte su futuro de forma autónoma. Por el contrario, en una "ciudad de desafíos", la falta de pavimentación obliga a la madre a arrastrar la silla por calles con pozos, lo que deriva en desgaste físico y gastos extra.

Esta instancia evidenció una premisa clave del encuentro: el gobierno nacional planifica a gran escala, pero la vida cotidiana puede resolverse o truncarse en lo local; una visión que respaldó Victoria Gadea, directora ejecutiva de RIL, durante su discurso, cuando mencionó el valor del trabajo en colaboración: "El desarrollo humano es el cielo, es nuestro horizonte de máxima. No se limita a asistir; busca potenciar. (...) Ningún intendente, ningún alcalde y ningún director puede lograr esto en soledad. La complejidad de los desafíos actuales nos exige trabajar en red".