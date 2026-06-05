Con la presencia de una delegación uruguaya, más de 100 líderes regionales participaron de un foro sobre inteligencia artificial y gestión pública a cargo de la red RIL, BID Lab y GovTech Connect

La Red de Innovación Local y BID Lab reunieron este viernes en Buenos Aires a representantes de 58 ciudades de Argentina, Brasil, Chile y Uruguay para debatir la incorporación de inteligencia artificial en los gobiernos locales . El encuentro fue denominado Conecta IA.

El foro es la instancia pública de GovTech Connect, un programa regional lanzado en diciembre de 2025 por la Red de Innovación Local (RIL) y BID Lab —el laboratorio de innovación del Banco Interamericano de Desarrollo— con el objetivo de vincular a startups tecnológicas con municipios de los cuatro países . Según un comunicado de la organización, el programa " articula gobiernos locales, startups, organizaciones del ecosistema y comunidades tecnológicas para promover soluciones innovadoras que respondan a desafíos públicos reales ".

La jornada contó con la participación de intendentes y alcaldes de Argentina, Uruguay y Chile, junto a especialistas internacionales. Entre los expositores estuvo Mariana Mazzucato, profesora de Economía de la Innovación y el Valor Público del University College de Londres y fundadora del Institute for Innovation and Public Purpose (IIPP). También participaron Fernando Vargas, especialista sénior en la División de Competitividad, Tecnología e Innovación del BID; Javier Madariaga, especialista sénior de BID Lab; y Delfina Irazusta, directora de RIL Global.

El panel de autoridades locales incluyó a los intendentes argentinos Rossana Chahla (Tucumán), Diego Valenzuela (Tres de Febrero), Ariel Sujarchuk (Escobar) y Mariano Gaido (Neuquén), quienes debatieron sobre liderazgo político para implementar inteligencia artificial en gobiernos locales. En otro panel participaron el intendente de Florida (Uruguay) Carlos Enciso, la alcaldesa de Vitacura (Chile) Camila Merino, el intendente de Luján del Cuyo (Argentina) Esteban Allasino y el secretario ejecutivo de Transformación Digital de Recife (Brasil) Oto Lima.

Enciso, de hecho, fue uno de los oradores de este viernes y destacó en su intervención la importancia de este tipo de lazos entre gobiernos y comunidades en tiempos de fragmentación en América Latina y el mundo.

"En momentos donde está muy fragmentada América Latina, el mundo, los estamentos como la ONU están en crisis. Bueno, el ámbito subnacional de conjunción, de intercambio presencial de intendentes, alcaldes, gobernadores, creo que es muy positivo", sostuvo. "Y creo que es tal vez la última defensa de la gestión pública en el buen sentido".

CONECTA IA

El evento también incluyó presentaciones de startups de Argentina, Brasil, Chile y Uruguay que han desarrollado pilotos tecnológicos en municipios de la región, así como una conversación sobre compras públicas innovadoras a cargo de Idoia Ortiz de Artiñano, cofundadora y CEO de Gobe Ventures, y Sandra Sinde, experta internacional en Compras Públicas Innovadoras de LASINDE.

El antecedente directo del foro es la Coalición de Ciudades por la Inteligencia Artificial (CIIAR), creada en noviembre de 2024 por diez municipios argentinos —entre ellos Córdoba, Escobar, Mendoza, Neuquén y Tres de Febrero— con la coordinación de RIL. Desde entonces la iniciativa se expandió a los otros tres países y hoy agrupa a 22 ciudades en Argentina, 13 en Chile, 13 en Uruguay y 10 en Brasil.

En el marco de GovTech Connect se realizaron 13 Demo Days en los cuatro países —encuentros donde startups presentaron soluciones ante funcionarios municipales—, a los que se postularon 365 empresas, de las cuales 44 fueron seleccionadas. El programa capacitó además a más de 500 agentes públicos. Cuatro aceleradoras nacionales están en funcionamiento: la Universidad Austral en Argentina, Impact Hub en Brasil, Start-Up Chile/CORFO en Chile y ANII en Uruguay.

Luciano Crisafulli, director de CIIAR, señaló en documentos previos al evento que "el verdadero desafío para la adopción de IA en gobiernos locales no está en la tecnología, sino en la gobernanza: priorización política, capacidades institucionales, marcos regulatorios eficientes y articulación real con el ecosistema GovTech". Según el comunicado de la organización, los temas abordados durante la jornada incluyeron "automatización y mejora de servicios públicos, gobernanza y regulación, ética y transparencia, y capacidades para equipos de gobierno".