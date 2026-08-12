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Exhibición de la película La gran Palestina en la Facultad de Comunicación fue suspendida luego de ser cuestionada como "propaganda terrorista"

Una de las imágenes promocionales despertó la polémica debido a que afirmaba que la película fue hecha en colaboración con Hamás

12 de agosto de 2026 14:46 hs
Israel: combatientes de las Brigadas Izz ad-Din al-Qassam de Hamas escoltan al rehén israelí Eliya Cohen antes de entregarlo a la Cruz Roja en el campamento de refugiados de Al Nusairat, en el centro de la Franja de Gaza, el 22 de febrero de 2025. Otros dos rehenes fueron liberados ese mismo día en Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, en la parte final de la primera fase del acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamas.

Israel: combatientes de las Brigadas Izz ad-Din al-Qassam de Hamas escoltan al rehén israelí Eliya Cohen antes de entregarlo a la Cruz Roja en el campamento de refugiados de Al Nusairat, en el centro de la Franja de Gaza, el 22 de febrero de 2025. Otros dos rehenes fueron liberados ese mismo día en Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, en la parte final de la primera fase del acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamas.

EFE/EPA/MOHAMMED SABLE

La exhibición de la película La gran Palestina, cuya proyección estaba programa para la tarde de este miércoles en la Facultad de Información y Comunicación, fue suspendida, comunicaron desde el centro de estudiantes de esta facultad.

La medida se tomó después de críticas, sobre todo por parte de dirigentes de la oposición, hacia la universidad por difundir "propaganda terrorista".

Una de las imágenes promocionales despertó la polémica debido a que afirmaba que la película fue hecha "en colaboración con combatientes de la Resistencia (Hamás)", por lo que integrantes de la oposición cuestionaron la proyección.

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Por ejemplo, el diputado del Partido Colorado Felipe Schipani le solicitó al decano de la facultad en cuestión Federico Beltramelli que se suspendiera la proyección. "La universidad pública no puede ser espacio para la propaganda de un grupo terrorista responsable de la masacre del 7 de octubre de 2023 en Israel. Todo tiene un límite", escribió el representante en sus redes sociales.

Imagen promocional del la exhibición de la película La gran Palestina

Imagen promocional del la exhibición de la película La gran Palestina

Schipani calificó a Hamás como grupo terrorista y recordó que en los atentados citados murieron aproximadamente 1.200 personas.

"Existe, además, un antecedente reciente que no puede soslayarse. La exhibición de esta misma película en instalaciones de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) generó una grave controversia. Su rector, Franco Bartolacci, aclaró públicamente que la actividad no había sido autorizada ni contaba con el aval institucional de la uUniversidad, pidió disculpas a la comunidad judía por lo sucedido y dispuso el inicio de actuaciones administrativas para determinar responsabilidades", añadió el diputado de la oposición.

La película del director Rafael Rangel estaba programada para este miércoles a las 19:00 en el Aula Magna de este centro de estudios. Pero este miércoles el propio centro de estudiantes informó de la suspensión en sus redes sociales.

El también diputado colorado Gabriel Gurméndez se sumó a la polémica. "Algo que nunca debió ni siquiera insinuarse, propaganda terrorista en la universidad pública", escribió en sus redes.

El senador del Partido Nacional, Sebastián da Silva, dijo tras las suspensión: "Lo impedimos, no pasarán en este país".

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