Tras la derrota de Nacional ante Boston River, Jorge Bava analiza un posible cambio táctico con modificaciones en el once para enfrentar a Racing

La dura derrota de Nacional contra Boston River en el arranque del Torneo Clausura profundizó la preocupación en la interna tricolor. La dirigencia del club se planteó la salida de Jorge Bava y tras una charla con el entrenador lo mantuvo en el cargo casi por unanimidad , y ahora el DT se prepara para enfrentar a Racing este sábado con la necesidad de volver a la victoria.

Para cambiar la pisada Bava trabajó un posible cambio táctico para el encuentro ante el campeón del Torneo Apertura, pasando de una línea de cuatro a una línea de tres en el fondo.

Para esta modificación el técnico puso en los entrenamientos a Paolo Calione , acompañando como tercer zaguero a Agustín Rogel y Francisco Calvo .

En los carriles Bava realizará al menos una variante obligada: Benjamín Núñez se perfila como el sustituto de Camilo Cándido , que fue expulsado tras el final del encuentro ante Boston River y recibió dos partidos de sanción .

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Hace seis meses, Edwuin Cetré, quien es seguido por Nacional, no pasó la prueba médica cuando tenía todo acordado para jugar en Boca Juniors

Camilo Cándido tras el final del partido ante Boston River Foto: Dante Fernández/Focouy

Por la banda derecha el DT cuenta con el retorno de Nicolás Rodríguez tras su lesión, que competirá el puesto con Emiliano Ancheta, quien salió sentido del partido ante Boston.

En ataque, por otra parte, el técnico volverá a tener disponible a Maximiliano Gómez, que no estuvo presente ante Boston River por llegar a las cinco amarillas en la victoria ante Progreso. El delantero lleva 17 goles y tres asistencias este año, y es el máximo goleador de la Liga AUF Uruguaya con 13 tantos.

Maximiliano Gómez Foto: Dante Fernández/Focouy

A los retornos de Rodríguez y Gómez se suma el de Juan Cruz de los Santos, que no juega desde el pasado 6 de junio en el triunfo 2-1 ante Juventud de Las Piedras por la fecha 4 del Intermedio.

Debido a diferentes lesiones, desde su debut en los albos a mediados de 2025 el extremo jugó 30 partidos oficiales de los 51 que disputó el tricolor hasta el momento, lo que indica que se perdió el 41,1% de los encuentros.