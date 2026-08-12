LaLiga de España estrena el balón más inteligente del mundo: se lo debe cargar y auxiliará a los árbitros cuando vayan al VAR; mirá los detalles

El inicio de la temporada 2026-27 de LaLiga de España traerá consigo una de las mayores innovaciones tecnológicas en el fútbol mundial: el Puma Stellar Ultimate. Se trata de un balón conectado desarrollado junto a Kinexon que incorpora en su interior un sensor de 15 gramos capaz de registrar cada fuerza e impacto.

LaLiga se convierte así en la primera competición profesional nacional en integrar esta tecnología en la totalidad de sus encuentros oficiales.

A pesar del dispositivo interno, la pelota mantiene intactas su trayectoria, peso y equilibrio.

La gran novedad del llamado "Balón conectado" radica en su funcionamiento electrónico: requiere 90 minutos de carga completa para brindar cinco horas de autonomía, entrando en modo de reposo al estar inactivo.

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Para garantizar su disponibilidad, los estadios contarán con armarios provistos de 20 estaciones de carga supervisadas en remoto.

Cuatro horas antes del partido se verifica el estado de las baterías, y durante el juego se utilizarán 14 balones conectados colocados en soportes perimetrales alrededor del campo.

El sensor transmite su ubicación mediante una red de unas doce antenas distribuidas por el estadio a razón de 100 señales por segundo. Esta precisión servirá de apoyo directo al VAR y al fuera de juego semiautomático en cinco escenarios clave:

1) Toques intermedios en fueras de juego: determina si un contacto previo altera la jugada.

2) Manos dudosas: detecta contactos en el área imperceptibles en imagen.

3) Entradas al límite: aclara si un jugador tocó la pelota antes de cometer falta.

4) Balones divididos: ayuda a resolver si la pelota salió por la línea de fondo para señalar córner.

5) Dobles toques: registra si un futbolista impacta dos veces la pelota en penales o faltas.

Además, la tecnología emitirá un gráfico denominado "latido" (heartbeat) en las retransmisiones de televisión para que los espectadores comprendan el instante preciso de cada disparo o desvío.