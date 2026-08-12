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Países Bajos apuesta por Xavi tras la decepción del Mundial 2026 y la dimisión de Ronald Koeman

Tras quedar eliminado del Mundial 2026 en 16avos de final, Países Bajos cambió el rumbo y apostó por un entrenador español: Xavi

12 de agosto de 2026 17:16 hs
Xavi Hernández&nbsp;

Xavi Hernández 

EFE

El español Xavi Hernández, emblemático exjugador y exentrenador de Barcelona, fue nombrado nuevo seleccionador de Países Bajos en reemplazo de Ronald Koeman, que dimitió tras la decepción de la Oranje en el Mundial 2026, tal como anunció este miércoles la Federación Neerlandesa de Fútbol (KNVB).

Sin equipo desde su salida del banco de Barça al término de la temporada 2023-2024, el técnico catalán tiene ahora contrato hasta 2030, año del Mundial de España, Portugal y Marruecos, precisó la KNVB en su comunicado.

"Países Bajos tiene una rica cultura futbolística y una visión clara que también me atraen enormemente: fútbol ofensivo, desde la posesión del balón, con creatividad, pasión y convicción", declaró Xavi, citado en el comunicado.

"Por supuesto, el objetivo más importante siempre es y seguirá siendo ganar, pero preferiblemente quiero hacerlo de una manera en la que esas características se reflejen y con las que la gente pueda disfrutar".

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"El potencial para ello está ahí, al igual que una buena base sobre la que seguir construyendo. Estoy deseando empezar este reto junto a los jugadores, el cuerpo técnico y todos los que forman parte de la KNVB", apuntó.

Xavi afrontará así su primera experiencia como seleccionador, después de haber arrancado su carrera en los banquillos al frente de Al Sadd catarí, al que hizo campeón de su país en 2021, y continuar luego en Barcelona, donde ganó la Liga española en 2022-2023, antes de una última temporada 2023-2024 mucho más negativa.

Países Bajos fue una de las decepciones del reciente Mundial, donde quedó eliminada en dieciseisavos de final al caer en la tanda de penales contra Marruecos.

Marruecos vs Pa&iacute;ses Bajos

Marruecos vs Países Bajos

Ello supuso la dimisión del seleccionador Ronald Koeman (63 años), que llevaba en el puesto desde 2023, después de una primera etapa en el cargo entre 2018 y 2020.

El destino se repite en cierta forma, ya que en Barcelona Xavi también fue en 2021 el sucesor de Koeman, un camino que ahora repite en la selección de Países Bajos, campeona de Europa en 1988 y tres veces subcampeona del mundo (1974, 1978, 2010).

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