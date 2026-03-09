Dólar
El Observador / Fútbol Internacional / ESPAÑA

Xavi dijo que Lionel Messi no volvió a Barcelona porque el presidente Joan Laporta tiró atrás su contrato y este le contestó; mirá el video

El excompañero y extécnico del astro argentino fue clarísimo en sus expresiones de por qué no permaneció el astro argentino en los catalanes

9 de marzo 2026 - 12:26hs

Xavi Hernández rompió todo lo esperado en una entrevista que brindó al diario La Vanguardia de Barcelona y confesó la supuesta historia del fallido regreso de Lionel Messi a Barcelona y que fue debido a que no lo quiso el presidente Joan Laporta, quien a su vez, este lunes le contestó.

"Leo (Messi) estaba fichado. En enero de 2023, después de quedar campeón del mundo, contactamos y él me dice que tiene ilusión de volver y yo lo veo. Hablamos hasta el mes de marzo y le digo, 'bueno, cuando tú me des el OK, se lo digo al presidente' porque yo lo veo futbolísticamente", expresó el exjugador y entrenador de los catalanes.

Y añadió: "El presidente empezó a negociar el contrato con el padre de Leo y teníamos la luz verde de LaLiga pero es el presidente el que lo tira todo para atrás".

"(Laporta) No quería que volviera a Barcelona porque dijo que le haría sombra a él y que le iba a tirar todo en contra", indicó Xavi.

Joan Laporta le contestó a Xavi

El candidato a presidente de Barcelona, Joan Laporta, se encargó de desmentir esa situación en el debate electoral organizado por el Grupo Godó este lunes.

“En 2023 Xavi me dijo que Messi quería volver y en marzo le envié el contrato a Jorge Messi. Después vino a mi casa y me dijo que aquí tendría demasiada presión y tenía ofertas. Y se marchó a Miami", reveló Laporta.

Joan Laporta también propuso como promesa de campaña realizar la estatua de Lionel Messi en el Camp Nou cuando la remodelación esté completa.

"Proponemos hacerle una estatua como Kubala y Cruyff. Y hacerle un homenaje con 105.000 espectadores cuando el Spotify Camp Nou esté completado", informó.

Lejos de Barcelona, Lionel Messi sigue siendo un tema candente en el club.

Lionel Messi Xavi Hernandez Barcelona Joan Laporta

