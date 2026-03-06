Mirá lo que pasó con la Finalissima entre Argentina y España luego de la escalada bélica en Medio Oriente

Lamine Yamal de España y Lionel Messi de la selección de Argentina, disputarán la Finalissima

La Finalissima entre las selecciones de Argentina y España continúa muy complicada. Al menos la continuidad de hechos hacen que el partido programado para el 27 de marzo en el eEstadio Lusail de Doha, Qatar, no se dispute antes del Mundial 2026.

El tema es el conflicto bélico que se desarrolla en Medio Oriente, que comenzaron Estados Unidos e Israel bombardeando a Irán, que respondió con ataques a países vecinos y entre ellos, a los qataríes.

La primera medida que tomó la Asociación de Fútbol de Qatar (QFA) fue suspender todos los torneos, competiciones y partidos hasta nuevo aviso” .

No obstante y como informó Referí este viernes, la fecha de la Saudi Pro League en la que compite el equipo de Darwin Núñez, Al-Hilal, así como también Al-Qadsiah de Nahitan Nández y Neom de Luciano Rodríguez, se jugará de manera normal entre esta misma jornada y la de este sábado.

Lo que sucederá con la FInalissima

La organización mantuvo una reunión y la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA) se expresó públicamente al respecto a través de un comunicado en el que aclaró que todavía no se tomó una decisión definitiva sobre la sede del partido entre argentinos y españoles.

Asimismo, añadió: "Por el momento no se está considerando ninguna ciudad alternativa a Doha".

La UEFA, además, explicó que las conversaciones continúan con los organizadores locales y que la resolución final llegará en los próximos días.

“Somos conscientes de las especulaciones que rodean a la Finalissima dada la situación en la región. Se están manteniendo conversaciones con los organizadores locales, que realizaron un enorme esfuerzo para garantizar el éxito del partido. Se prevé que la decisión definitiva se tome a finales de la próxima semana”, explicó el organismo europeo.