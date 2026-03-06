Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / FÚTBOL

Mirá lo que pasó con la Finalissima entre Argentina y España luego de la escalada bélica en Medio Oriente

Lionel Messi y Lamine Yamal, son las dos grandes figuras de ambas selecciones, campeonas de América y Europa, respectivamente

6 de marzo 2026 - 15:47hs
Lamine Yamal de España y Lionel Messi de la selección de Argentina, disputarán la Finalissima

Lamine Yamal de España y Lionel Messi de la selección de Argentina, disputarán la Finalissima

La Finalissima entre las selecciones de Argentina y España continúa muy complicada. Al menos la continuidad de hechos hacen que el partido programado para el 27 de marzo en el eEstadio Lusail de Doha, Qatar, no se dispute antes del Mundial 2026.

El tema es el conflicto bélico que se desarrolla en Medio Oriente, que comenzaron Estados Unidos e Israel bombardeando a Irán, que respondió con ataques a países vecinos y entre ellos, a los qataríes.

La primera medida que tomó la Asociación de Fútbol de Qatar (QFA) fue suspender todos los torneos, competiciones y partidos hasta nuevo aviso”.

Festejo de Peñarol en San José
FÚTBOL

Un exjugador de Peñarol que estuvo dos veces por volver al club, se retiró del fútbol y no en los mejores términos

Abel Hernández
PEÑAROL

Sonríe Abel Hernández: mirá cuánto le falta para volver a entrenar en Peñarol tras su grave lesión

Lo que sucederá con la FInalissima

La organización mantuvo una reunión y la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA) se expresó públicamente al respecto a través de un comunicado en el que aclaró que todavía no se tomó una decisión definitiva sobre la sede del partido entre argentinos y españoles.

Asimismo, añadió: "Por el momento no se está considerando ninguna ciudad alternativa a Doha".

La UEFA, además, explicó que las conversaciones continúan con los organizadores locales y que la resolución final llegará en los próximos días.

“Somos conscientes de las especulaciones que rodean a la Finalissima dada la situación en la región. Se están manteniendo conversaciones con los organizadores locales, que realizaron un enorme esfuerzo para garantizar el éxito del partido. Se prevé que la decisión definitiva se tome a finales de la próxima semana”, explicó el organismo europeo.

Temas:

Finalissima Argentina Lionel Messi Lamine Yamal España UEFA

Seguí leyendo

Las más leídas

Luis Suárez y Donald Trump
CASA BLANCA

Donald Trump recibió al plantel de Inter Miami en la Casa Blanca, elogió a Luis Suárez quien le devolvió una sonrisa y se estrecharon las manos

Festejo de Peñarol en San José
FÚTBOL

Un exjugador de Peñarol que estuvo dos veces por volver al club, se retiró del fútbol y no en los mejores términos

Francisco Barrios
COPA SUDAMERICANA

Boston River 1-0 Racing por Copa Sudamericana: con gol de Freddy Martínez el Sastre se metió en la fase de grupos y se asegura US$ 900 mil

Bruno Larregui
TERCERA RONDA

Juventud 1-1 Independiente Medellín por Copa Libertadores: con un gran segundo tiempo, el pedrense empató y dejó la llave abierta para la revancha

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos