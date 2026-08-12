Uruguay vs China en básquetbol: mirá a qué hora juegan este jueves y por dónde verlo

La selección uruguaya de básquetbol juega este jueves el primero de sus amistosos contra su similar de China, en el marco de la gira que realiza por el gigante asiático que es preparatoria para arrancar la segunda fase de las Eliminatorias para el Mundial 2027.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Esta nota es exclusiva para suscriptores.

El equipo dirigido por Gerardo Jauri viajó el viernes 7 de agosto y jugará tanto este jueve s como el sábado contra China en Guangzhou.

El partido de este jueves comenzará a la hora 8.00 de Uruguay.

Según informó la Federación Uruguaya de Basketball (FUBB), el partido se verá por Oneballtv , en streaming.

La selección uruguaya de básquetbol terminó sexta en el Sudamericano femenino con un partido ganado, ante Chile, y Florencia Niski fue la más destacada

Uruguay perdió con Argentina en el Sudamericano femenino de básquetbol y quedó eliminado de la AmeriCup 2027

El plantel lo componen Joaquín Rodríguez, Santiago Véscovi, Lucas Capalbo, Lucas Rodríguez, Nicola Pomoli, Bernardo Barrera, Emiliano Serres, Juan Ignacio Ducasse, Nicolás Martínez, Theo Metzger, Martín Rojas, Gonzalo Iglesias, Mateo Bianchi y Pablo Gómez.

El jueves 27 de agosto, Uruguay recibirá a Bahamas en el Antel Arena por la primera fecha de la segunda y definitiva fase de Eliminatorias mientras que cuatro días después será visitante contra Puerto Rico.

Mirá en esta nota qué precisa Uruguay para clasificar al Mundial, por primera vez en 40 años.