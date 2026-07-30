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Gerardo Jauri anunció la selección uruguaya de básquetbol que viaja a la gira por China; tiene dos ausencias de peso

Los celestes jugarán dos partidos amistosos en agosto frente a la selección de China

30 de julio de 2026 18:26 hs
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Gerardo Jauri 

Foto: Gastón Britos/Focouy

El entrenador de la selección uruguaya de básquetbol, Gerardo Jauri, anunció este jueves la lista de 14 jugadores que tendrá a disposición para la gira que los celestes realizarán en agosto en China.

Uruguay viajará el viernes 7 de agosto para jugar el jueves 13 y el sábado 15 en Guangzhou frente a la selección china.

El lunes 18 retornan a Montevideo.

Las dos grandes ausencias del combinado de Jauri son Joaquín Taboada, el juvenil que debutó en noviembre del año pasado en la selección y se transformó en una pieza clave, y el capitán Bruno Fitipaldo.

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Ninguno de los dos fue cedido por sus clubes para esta ventana de partidos amistosos. Burgos negó la salida de Taboada y Tenerife la de Fitipaldo.

Taboada aportó 27 puntos en el último partido de la selección.

Fitipaldo no juega con la celeste desde el 27 de febrero en el clasifcatorio mundialista, que tuvo la victoria de Uruguay ante Argentina en Obras.

Los amistosos servirán de preparación para la ventana de agosto del clasificatorio mundialista: Uruguay jugará de local en el Antel Arena el 27 de agosto frente a Bahamas y el 31 frente a Puerto Rico de visitante.

Luego volverá a competir en noviembre ante Canadá y Puerto Rico, ambos de local.

Estos son los 14 convocados por Jauri para los amistosos en China:

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