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Florida fue sede de un encuentro clave sobre Inteligencia Artificial aplicada a la gestión de los gobiernos locales

El encuentro fue organizado de forma conjunta por la Intendencia de Florida, la Red de Innovación Local (RIL) y la Embajada de Estados Unidos en Uruguay, a través de su Programa de Becarios Embajadores

19 de junio de 2026 16:57 hs
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Este jueves 18 de junio, el Museo de Artes Visuales de Florida (MAVEA) se convirtió en el epicentro del debate sobre la modernización del Estado en Uruguay. Bajo el título "IA para la gestión pública: gobiernos locales que innovan y empresas que impactan", se llevó a cabo una jornada de intercambio técnico y político de alto nivel orientada a analizar la integración de tecnologías emergentes en las administraciones territoriales.

El encuentro fue organizado de forma conjunta por la Intendencia de Florida, la Red de Innovación Local (RIL) y la Embajada de Estados Unidos en Uruguay, a través de su Programa de Becarios Embajadores. Esta actividad se desarrolló en el marco del Programa Ciudades por la Inteligencia Artificial Responsable (CIIAR Uruguay), una iniciativa ejecutada por RIL que cuenta con el impulso estratégico de BID Lab. El objetivo central de la jornada fue propiciar un espacio de diálogo abierto y articulación público-privada para explorar soluciones tecnológicas concretas que mejoren de manera tangible la calidad de vida de la ciudadanía y optimicen los procesos de gestión.

La agenda se estructuró en dos mesas de debate complementarias. El primer panel, denominado "Gobiernos Locales que Innovan", consistió en un espacio de discusión política enfocado en las estrategias de adopción tecnológica en el territorio, los desafíos comunes que enfrentan las distintas administraciones y el rol estratégico de los datos en la toma de decisiones públicas. Este bloque contó con la participación de los intendentes Carlos Enciso (Florida), Diego Irazabal (Flores) y Felipe Algorta (Durazno), junto a la secretaria general de la Intendencia de Canelones, Sandra Saffores. El panel fue moderado por la directora ejecutiva de RIL Uruguay, Victoria Gadea.

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Luego de un espacio de intercambio y networking destinado a autoridades y representantes del ecosistema tecnológico, se dio inicio al segundo panel, titulado "Empresas que Impactan: Oportunidades de Innovación en el Sector Público". Esta mesa, moderada por el coordinador del Programa CIIAR Uruguay, Andrés Riva, se concentró en analizar la oferta tecnológica actual del sector privado y evaluar casos reales de implementación en el Estado. Asimismo, se debatieron las lecciones aprendidas derivadas de diversas experiencias de innovación y se identificaron las principales barreras de entrada que dificultan la colaboración entre las empresas y las órbitas estatales. El panel empresarial estuvo integrado por Carolina Esteves (directora de Neuratek), Pablo Richeri (CTO de IUGO) y Favio Viera (director de AG Consultores, firma local de Florida).

El evento, que se extendió desde las 10:00 hasta las 12:00 horas, representó un hito para consolidar una hoja de ruta tecnológica en el país, abordando no solo las oportunidades operativas de la IA, sino también los desafíos éticos y regulatorios que los gobiernos locales deben asumir para garantizar un uso responsable y seguro de estas herramientas en beneficio de la comunidad.

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