Robo al BROU en Pando: la Policía detuvo a una persona, hay dos requeridos y encontró la camioneta que robaron y usaron para fugar los delincuentes

La Policía detuvo a una persona sospechosa de haber participado en el asalto del pasado lunes en la sucursal del BROU en Pando y encontró la camioneta Fiat Fiorino que robaron y luego usaron los delincuentes para huir tras cometer el robo por cerca de US$ 425 mil.

Además, hay otras dos personas requeridas , informó este miércoles la Jefatura de Policía de Canelones en una conferencia de prensa encabezada por el jefe de Policía, Fabio Quevedo.

Respecto a la persona sospechosa detenida, Quevedo informó que fue capturada en un allanamiento realizado esta tarde en Montevideo .

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La Policía divulgó los datos y las imágenes de las otras dos personas requeridas: se trata de Inti Camilo Cuba Vignolo , de 38 años, con antecedentes por rapiña, y de Paul Alexander Cosella Cabrera , de 32 años, con antecedentes por receptación, soborno, abigeato y hurto.

El minuto a minuto

Quevedo detalló cómo fue el robo y con qué elementos trabaja, por el momento, la Policía.

Los cinco delincuentes llegaron en un vehículo de alta gama, un Mercedes Benz negro, a las 17:47.

Un minuto después, uno de los delincuentes —Inti Camilo Cuba Vignolo, que actuó a cara descubierta y cuya imagen fue divulgada en las últimas horas— entró al banco.

Un minuto más tarde, a las 17:48, entran los otros tres delincuentes, en este caso sí con la cara cubierta y guantes. En el auto permanecía un quinto delincuente esperando.

"Inmediatamente, proceden a reducir a los vigilantes que estaban en el lugar. Uno de ellos es lesionado con un culatazo en la cabeza", indicó Quevedo, aunque aclaró que la lesión fue "leve".

En apenas un minuto los delincuentes robaron de las cajas de la sucursal $ 10 millones, US$ 70 mil y € 90 mil. Esto supone un total, según la cotización actual, de cerca de US$ 425 mil.

A las 17:49, entonces, los delincuentes se retiran con la "rapiña consumada". Suben al Mercedes Benz negro —que había sido robado en octubre del año pasado— y emprenden la huida.

A esa misma hora la Policía recibe los primeros llamados: un aviso al 911 y una alerta de un botón de pánico activada desde el banco. El primer móvil llegó a las 17:52 al lugar, dijo Quevedo.

A las 18:04 los delincuentes chocan el Mercedes Benz en la Ruta 101 y la huida se ve, por algunos minutos, frustrada.

Es allí que los delincuentes bajan corriendo del auto y entran al frente de una casa —cuyo portón estaba abierto porque un camión iba saliendo— en busca de otro vehículo en el que huir. Todo quedó grabado por cámaras de seguridad.

Primero intentaron robar el auto que estaba estacionado y exigieron a los propietarios (amenazas con arma de fuego mediante) las llaves, pero la mujer —según declaró a varios medios en las últimas horas— les dijo que no la tenía.

Es entonces que se retiraron corriendo e interceptaron a una camioneta Fiat Fiorino, que consiguieron robar para seguir la fuga. Esta fue la camioneta que la Policía encontró 48 horas después, en la tarde de este miércoles, en Montevideo.