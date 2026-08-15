La selección uruguaya de básquetbol venció 92-71 a China en el segundo amistoso previo a la segunda fase de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2027

La selección uruguaya de básquetbol venció 92-71 a China en el segundo amistoso entre ambas selecciones disputado en Guangzhou , que sirvieron como preparación para la segunda fase de las Eliminatorias para el Mundial 2027 que comienza a fines de este mes.

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Tras un primer cuarto parejo que terminó 18-16 a favor de China, el segundo corto parecía ir por la misma tónica hasta que la celeste metió un final arrollador, con un parcial de 18-2 que le permitió irse al descanso con ventaja de 48-39.

En el tercer cuarto Santiago Vescovi lideró a un Uruguay que fue contundente y llegó a sacar 21 de diferencia, para luego llegar al último cuarto con un 70-53 que volvió el final del partido un mero trámite.

Véscovi fue la figura celeste con 21 puntos, siete rebotes y seis asistencias, secundado por un Nicola Pomoli que anotó 12 unidades.

Uruguay vs China en básquetbol: mirá a qué hora juegan este jueves y por dónde verlo

La selección uruguaya de básquetbol perdió 83-78 con China en el primer amistoso previo a la segunda fase de las Eliminatorias rumbo al Mundial

En China el máximo anotador fue Zhao Jiayi con 17 tantos, y Jiao Boqiao sumó 11 puntos y siete rebotes.

El jueves 27 de agosto, la celeste recibirá a Bahamas en el Antel Arena por la primera fecha de la segunda y definitiva fase de Eliminatorias mientras que cuatro días después será visitante contra Puerto Rico.

Mirá en esta nota qué precisa Uruguay para clasificar al Mundial, por primera vez en 40 años. Su última actuación mundialista fue en España 1986.