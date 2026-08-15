Peñarol vs Central Español por el Torneo Clausura: día, hora, cancha y precio de las entradas

Peñarol recibirá a Central Español por la segunda fecha del Torneo Clausura 2026, en un partido que marcará el debut de los aurinegros en el certamen luego de la suspensión que se dio el sábado pasado en su visita al Charrúa para enfrentar a Montevideo City Torque.
¿Cuándo juegan Peñarol vs Central Español?
El partido entre Peñarol y Central Español se jugará este domingo 16 de agosto.
¿A qué hora juegan Peñarol vs Central Español?
El encuentro comenzará a la hora 18.30.
¿Dónde juegan Peñarol vs Central Español?
Peñarol será local ante Central Español en el Estadio Campeón del Siglo.
Entradas para Peñarol vs Central Español
Peñarol puso a la venta las entradas con precios anticipados hasta el sábado 15 de agosto a la hora 13.00.
La opción más económica para los hinchas aurinegros es la Tribuna Guelfi, donde los socios ingresan gratis y las generales anticipadas cuestan $160, o $144 con Master BBVA Peñarol. Luego pasarán a costar $200 y $180, respectivamente.
En la Tribuna Cataldi, los socios también entran gratis. Las generales anticipadas cuestan $440 y $396 con Master BBVA Peñarol. Después de las 13.00 del sábado pasarán a $510 y $459.
Para la Tribuna Damiani, los socios tienen ingreso gratuito, mientras que las generales anticipadas cuestan $640, o $576 con Master BBVA Peñarol. Posteriormente, los valores serán de $740 y $666.
La Tribuna Henderson tiene entradas desde $915 para socios y $1.250 para público general en la venta anticipada. Con Master BBVA Peñarol los valores son $824 y $1.125, respectivamente. Desde las 13.01 del sábado, los precios aumentarán hasta un máximo de $1.440 para generales.
Los menores de hasta 10 años inclusive ingresan gratis.
Tabla de posiciones
Equipo arbitral para Peñarol vs Central Español
Esteban Guerra será el juez central del partido y tendrá a Martín Soppi y Alberto Píriz como asistentes, a Pablo Silveira de cuarto árbitro, mientras que en el VAR estarán Jonathan Fuentes y Marcelo Alonso.
¿Por dónde ver Peñarol vs Central Español?
El partido se verá por todos los cables del país y en streaming por Disney+ y la señal de VTV en Antel TV.