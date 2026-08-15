Peñarol vs Central Español por el Torneo Clausura: día, hora, cancha y precio de las entradas

Peñarol recibirá a Central Español por la segunda fecha del Torneo Clausura 2026 , en un partido que marcará el debut de los aurinegros en el certamen luego de la suspensión que se dio el sábado pasado en su visita al Charrúa para enfrentar a Montevideo City Torque.

El partido entre Peñarol y Central Español se jugará este domingo 16 de agosto .

Peñarol será local ante Central Español en el Estadio Campeón del Siglo .

Dos agrupaciones de Peñarol se mueven de cara a las elecciones de fin de año y reúnen a los socios para hablar de sus propuestas

¿Llega Nahuel Herrera a jugar el clásico con Peñarol ante Nacional? Lo que dijo Ignacio Ruglio y una realidad que es más compleja

Entradas para Peñarol vs Central Español

Peñarol puso a la venta las entradas con precios anticipados hasta el sábado 15 de agosto a la hora 13.00.

La opción más económica para los hinchas aurinegros es la Tribuna Guelfi, donde los socios ingresan gratis y las generales anticipadas cuestan $160, o $144 con Master BBVA Peñarol. Luego pasarán a costar $200 y $180, respectivamente.

En la Tribuna Cataldi, los socios también entran gratis. Las generales anticipadas cuestan $440 y $396 con Master BBVA Peñarol. Después de las 13.00 del sábado pasarán a $510 y $459.

Para la Tribuna Damiani, los socios tienen ingreso gratuito, mientras que las generales anticipadas cuestan $640, o $576 con Master BBVA Peñarol. Posteriormente, los valores serán de $740 y $666.

La Tribuna Henderson tiene entradas desde $915 para socios y $1.250 para público general en la venta anticipada. Con Master BBVA Peñarol los valores son $824 y $1.125, respectivamente. Desde las 13.01 del sábado, los precios aumentarán hasta un máximo de $1.440 para generales.

Los menores de hasta 10 años inclusive ingresan gratis.

Tabla de posiciones

Equipo arbitral para Peñarol vs Central Español

Esteban Guerra será el juez central del partido y tendrá a Martín Soppi y Alberto Píriz como asistentes, a Pablo Silveira de cuarto árbitro, mientras que en el VAR estarán Jonathan Fuentes y Marcelo Alonso.

¿Por dónde ver Peñarol vs Central Español?

El partido se verá por todos los cables del país y en streaming por Disney+ y la señal de VTV en Antel TV.