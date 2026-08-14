Elecciones en Peñarol: Jorge Barrera decidió no ser candidato y eso reconfigura el mapa político; Juan Pedro Damiani tiene casi decidido su compañero de fórmula

El escenario político de Peñarol sumó un capítulo determinante de cara a las próximas elecciones del club. Jorge Barrera, expresidente de la institución entre 2017 y 2020, decidió no encabezar ni integrar ninguna lista de candidatos para la contienda electoral, según confirmaron fuentes allegadas al dirigente a Referí este viernes.

Si bien en los últimos meses diversos sectores e hinchas impulsaron su nombre como una figura de consenso capaz de unificar posturas y encauzar el clima institucional, el abogado penalista optó por declinar cualquier postulación.

Hasta el momento, según la misma fuente, Barrera prefirió mantener reserva y no hizo públicas las razones personales o políticas que lo llevaron a adoptar esta postura, generando una ola de especulaciones en el entorno carbonero.

La baja de Jorge Barrera reconfigura de forma directa el mapa electoral de Peñarol.

La decisión que tomó Edinson Cavani acerca de su futuro profesional tras su operación de hernia de disco

Federico Valverde marca el ritmo de Real Madrid en el inicio de LaLiga de España con José Mourinho como nuevo técnico

Con su paso al costado, las diferentes agrupaciones de la oposición y el oficialismo deberán redefinir sus alianzas y candidaturas de cara a los comicios, donde la búsqueda de liderazgo y estabilidad institucional se perfila como el eje central de debate.

En ese contexto y según pudo saber Referí, en las últimas horas ha tomado mucha fuerza quién podrá acompañar a Juan Pedro Damiani como número 2 en su lista, y se trata de Alejandro Ruibal.

Este fue el ingeniero encargado de la construcción del Estadio Campeón del Siglo, el cual fue inaugurado hace 10 años y medio.

La imagen de la posible dupla entre Juan Pedro Damiani y Alejandro Ruibal como fórmula a la candidatura, que circula entre algunos directivos y allegados a Peñarol

Incluso también han circulado entre los propios directivos carboneros y algunos allegados, una imagen en la que aparece la fórmula de ambos, aún no confirmada oficialmente.

Juan Pedro Damiani y Alejandro Ruibal en elecciones pasadas en Peñarol C. DOS SANTOS

Si bien aún Ignacio Ruglio, el actual titular de la presidencia mirasol, no confirmó su nueva candidatura, en caso de darse, puede encontrarse con esta dupla que lo puede complicar, a lo que habría que sumar los apoyos de algunos referentes que le darían sus votos.