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Los detalles del encuentro anual de productores apícolas

El 21 de agosto se realizará la IV Jornada Apícola, en un predio ubicado a 6 kms de Mercedes, con la expectativa de recibir a unos 200 productores

14 de agosto de 2026 17:44 hs
Productores apícolas de cara a una jornada de actualización que les permitirá mejorar en sus sistemas productivos.

Productores apícolas de cara a una jornada de actualización que les permitirá mejorar en sus sistemas productivos.

En una actividad que se espera convoque a unos 200 productores apícolas, el viernes 21 de agosto se realizará la IV Jornada Apícola, en un predio ubicado a 6 kms de Mercedes, en Soriano, donde está el complejo industrial de Nectarbee.

Contexto

En Uruguay, con base en la última declaración jurada, hay 2.183 apicultores y 585.000 colmenas en producción. Casi la totalidad de la miel que se produce, alrededor del 90% de un volumen promedio de 10 mil toneladas, se exporta. Los mercados principales son Estados Unidos y países de Europa.

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Conferencias y otras utilidades para el productor apícola

En esa ya clásica instancia habrá, entre otras actividades, varias charlas técnicas de especial utilidad para los productores y el resto de los actores de la cadena agroindustrial apícola local.

Según se adelantó a El Observador desde la organización, se presentarán técnicos argentinos para hablar de la sanidad apícola, sobre el producto Aluen CAP, su uso y eficiencia contra la varroa, y para hacer una evaluación final de pruebas en colmenas con diferentes tratamientos que se están realizando hace dos años, con la presentación de resultados y conclusiones.

Otro componente anunciado es diferentes tipos de maquinarias y servicios para uso en apicultura, además de salas de extracción y diferentes insumos novedosos para el manejo apícola, a disposición de los productores.

Habrá exposiciones con comentarios y diferentes informaciones sobre el mercado mundial de la miel y sus repercusiones para la miel de Uruguay, teniendo en cuenta factores tales como demandas y diferentes alternativas comerciales.

Se contará, además, con la visita y exposición de un técnico internacional (Vicente Toledo) llegado desde Chile para hablar sobre el manejo de la abeja reina y la producción en el cultivo de colza, tan importante en estos días por el volumen que se manejará y por lo nuevo que es para muchos productores, pudiendo en esta instancia evacuar todo tipo de dudas sobre dicho manejo.

Ya se ha confirmado la participación de delegaciones y excursiones desde distintas partes, por ejemplo desde Cerro Largo llegará un grupo de mujeres jefas de hogar y un grupo de productores certificados orgánicos.

Objetivo: sumar para la competitividad

Nectarbee, empresa que respalda y coordina el evento, está patrocinando diferentes actividades en Soriano, por ejemplo ayudando a un proyecto eco-turístico, facilitando colmenas, equipos y recursos.

Por otro lado, brinda becas para capacitar en el trabajo apícola a diferentes personas del departamento, ayudándolos a una salida laboral en el sector.

Durante esta jornada apícola se sortearan varios productos y regalos y se compartira un asado en el corte de mediodía.

La intención, se señaló, es sostener con esta jornada anual un aporte valioso para todo el sector, que contribuya para seguir capacitando y profesionalizando a la apicultura en Uruguay, obligada a ser competitiva para sostener sistemas productivos, empleos y el abastecimiento con un producto de calidad al mercano interno y la exportación.

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