Los mejores novillos cruzan la barrera psicológica de los US$ 6 por kilo , valores que marcan un nuevo hito para la ganadería uruguaya . Son precios excepcionales por ganados de punta, en volumen y proximidad a planta, que consolidan la escalera ascendente de un mercado que ha venido en constante suba .

La oferta interna de ganado es muy menguada y la industria mantiene la avidez por faenar en función de una demanda externa con valores que siguen sólidos.

Con las últimas lluvias y temperaturas más amigables días atrás que impulsaron las pasturas se dio una retracción mayor de la oferta disponible.

Mujeres rurales como eje temático de un concurso fotográfico promovido por la institucionalidad agropecuaria

Algunos productores decidieron posponer ventas y agregar algún kilo más a los ganados.

Esto, sumado a la distorsión logística que han generado las lluvias, “disparó ese salto que tuvimos en los precios”, comentó el consignatario de Florida Diego Arrospide, director de Escritorio Arrospide.

“Hoy estamos con un mercado sumamente firme, entradas dinámicas, ágiles, te piden ganados prácticamente de un día para otro”, dijo el operador.

Esa menor disponibilidad de ganado marca el ritmo de la actividad.

De hecho, gran parte del volumen faenado está siendo de ganados de corral para cuota 481, y las plantas que están dedicadas a ese nicho marcan entradas algo más largas.

Faena vacuna

El último dato de faena fue el más bajo de las últimas 10 semanas con 38.894 vacunos, cifra 17% inferior al registro de un año atrás. En lo que va del año la faena se sitúa 14% debajo de 2025.

Algunas plantas, cuando finalice la operativa de las cuadrillas kosher, analizan bajar faena, mientras que otras tienen previsto detener la actividad algunos días más adelante.

La expectativa, según los operadores consultados, es que haya que esperar un poco más para que se reactive la oferta de ganado, con una mayor salida de hacienda preparada posiblemente hacia fines de setiembre.

“La única forma de poder controlar el precio hoy la veo más por un ajuste de faena que por otra cosa. Me parece que ese camino se va a dar por lo menos en 15 o 20 días una vez que se termine el corral”, apuntó Arrospide.

Nuevo escenario de exportación

En los mercados externos se mantiene la firmeza, con buen ritmo de colocaciones en los primeros días de agosto y precios de exportación que siguen rondando los US$ 6 mil para la carne vacuna.

En los últimos 30 días móviles la tonelada exportada promedió US$ 5.963, de acuerdo a los datos preliminares del Instituto Nacional de Carnes (INAC).

Ya desde julio Australia está con su cuota cumplida en China, Brasil alcanzó el 90%. Y a su vez, en menos de un mes, Brasil quedará fuera del mercado europeo. Una Unión Europea que confirma el menor rodeo vacuno de la historia en su décimo año de caída: desde 2016 el stock vacuno europeo perdió 7,7 millones de cabezas.

Se arma un nuevo escenario con restricciones para los jugadores más fuertes.

Terneras superan a los terneros

La suba del gordo, las lluvias y la poca oferta generan un combo alcista para el mercado de ganado de reposición, que mantiene una senda de suba, con expectativas alentadas por los pronósticos de lluvias y la promesa de una primavera exuberante desde el punto de vista forrajero.

La demanda ha superado a la oferta a lo largo del año.

“Estamos viendo que en nuestra zona hay una parte de la lechería que también está incorporando la carne en el proceso como una forma de diversificar”, contó Arrospide.

Los ganados “están saliendo del invierno y a partir de esta lluvia y estos anuncios yo creo que ya se disparó esa demanda previendo que iba a haber una buena disponibilidad forrajera y que el productor sabe que donde reviente la primavera los ganados van a seguir subiendo”, remarcó.

Los corrales están muy activos. Y también la exportación en pie.

En el remate de Lote 21 de esta semana subieron prácticamente todas las categorías. Las terneras superaron a los terneros, con un promedio de US$ 4,35, un 8,5% arriba del remate anterior.

Los terneros, con una suba de 3%, promediaron US$ 4,27 por kilo. La vaca de invernada trepó 11% a US$ 2,59 promedio por kilo y US$ 992 al bulto. La mayor suba porcentual en el remate fue para los novillos de 2 a 3 años, que agregaron 50 centavos y escalaron 17% hasta US$ 3,54 por kilo y US$ 1.171 al bulto.

Esta relación entre limitada disponibilidad de ganado para el campo y compradores que buscan anticiparse a la primavera y al esperado aumento de los valores mantiene una presión alcista sobre los precios, que crecen semana a semana.

En un momento del año en que los ganados presentan su menor expresión de kilos, la demanda se muestra ávida por concretar negocios.