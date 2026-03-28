Los primeros 10 años del Estadio Campeón del Siglo, el templo de Peñarol: crónica de un sueño que transformó la historia aurinegra

La concreción del Estadio Campeón del Siglo representa uno de los hitos institucionales más significativos en la historia de Peñarol y este sábado 28 de marzo, se cumplen 10 años de su inauguración. Este proyecto, que transformó un anhelo de décadas en una realidad tangible, comenzó a gestarse en abril de 2009 cuando Jorge Barrera presentó al ingeniero Alejandro Ruibal con Juan Pedro Damiani y entre una charla y otra, llegaron a la idea de construir un estadio para los carboneros.
Formalmente, en abril de 2010, la dirigencia del club presentó ante el Ministerio de Turismo y Deporte el proyecto inicial para la construcción de un escenario propio, marcando el punto de partida de un proceso administrativo, financiero y constructivo de gran envergadura.
Adquisición de terrenos y marco legal
El avance decisivo hacia la construcción se produjo en junio de 2012, cuando el entonces presidente de la institución, Juan Pedro Damiani, procedió a reservar un predio estratégico ubicado sobre la Ruta 102 en Montevideo.
Previo a ello, se había pensado en poder construirlo en el predio de Coraceros. Allí, Peñarol recibió el primer "no". Luego, la Intendencia de Canelones cambió tres veces de lugar en el Parque Roosevelt, hasta que los directivos del club, y sobre todo Damiani, determinaron que había que cambiar de lugar,
Un desafío inicial fue la categorización del suelo, que figuraba como rural. Para viabilizar la obra, se requirió la intervención de la Intendencia de Montevideo y la posterior aprobación de la Junta Departamental. En agosto de ese mismo año, el cuerpo legislativo departamental votó de forma unánime el cambio de categorización de los terrenos, permitiendo formalmente el desarrollo de la infraestructura deportiva en dicha zona.
Este acuerdo financiero se estipuló con un plazo de amortización de 15 años. Con parte de los recursos asegurados, la institución se preparó para el acto simbólico de mayor peso: la colocación de la piedra fundacional.
Dicho evento tuvo lugar la noche del 19 de diciembre de 2013 en el predio de la Ruta 102 y Camino Mangangá. Ante una multitud compuesta por autoridades gubernamentales, socios palquistas, butaquistas y glorias históricas del club, se dio inicio formal al sueño del estadio.
Durante la ceremonia se vivieron momentos de profunda emoción, como el izado de la bandera por alumnas de la Escuela Nº 66 del Barrio Peñarol y la inauguración de la Plaza de la Gloria y el Pueblo Peñarolense. En este espacio, figuras legendarias como Alcides Ghiggia, Néstor Gonçalves, Pablo Bengoechea, Fernando Morena, Diego Aguirre y Antonio Pacheco, entre otros, dejaron su huella en el cemento.
Pocos días después, el 26 de diciembre de 2013, se procedió a la firma del contrato de construcción con la empresa Saceem, representada por Alejandro Ruibal, en las oficinas de CPA Ferrere. El inicio efectivo de las obras se fijó para el 10 de febrero de 2014, bajo la premisa de no detener la marcha hasta la finalización total del complejo.
Proceso de construcción y denominación
A lo largo de 2015, la obra avanzó en sus aspectos técnicos y estéticos. El 15 de abril de ese año se inició el sembrado del césped, un paso crítico para la calidad del campo de juego.
En cuanto a su nombre, la denominación "Campeón del Siglo" fue el resultado de una votación masiva en la que participaron miles de hinchas alrededor del mundo. Las cuatro tribunas principales fueron bautizadas el 23 de febrero de 2016 con nombres que rinden homenaje a figuras centrales de la historia aurinegra como presidentes: Frank Henderson, José Pedro Damiani, Gastón Guelfi y Washington Cataldi.
La elección del nombre y de las denominaciones de las tribunas no estuvo exenta de controversias externas. Dirigentes de Nacional manifestaron públicamente su oposición, cuestionando tanto el nombre del estadio como la referencia a Frank Henderson.
El presidente de Nacional de entonces, José Luis Rodríguez, dijo que el hecho de que el estadio se llamara “Campeón del Siglo” atentaba contra la historia.
A su vez, tres dirigentes tricolores, Pablo Durán, Eduardo Ache y el propio José Luis Rodríguez, se pronunciaron en contra de que una tribuna se llamara Frank Henderson, aduciendo que este fue presidente de CURCC que para ellos es otro club.
Sin embargo, tras años de disputas –ya que Eduardo Ache en su presidencia de Nacional interpuso un recurso de revocación del nombre del estadio el 16 de octubre de 2015–, finalmente el 31 de octubre de 2019, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo falló a favor de Peñarol, desestimando los reclamos y ratificando el derecho del club a utilizar la denominación elegida.
La gran inauguración y la Fiesta del Siglo
La inauguración oficial se celebró el 28 de marzo de 2016. El evento contó con la presencia del presidente de la República de entonces, Tabaré Vázquez, quien realizó el puntapié inicial acompañado por Néstor "Tito" Gonçalves.
Uno de los momentos más recordados fue el gol simbólico de Fernando Morena, recreando su histórica anotación de la Copa Libertadores de 1982. El partido inaugural enfrentó a Peñarol contra River Plate de Argentina, resultando en una victoria carbonera por 4 a 1, con goles de Diego Forlán, Miguel Murillo, Luis Aguiar y Cristian Palacios.
El equipo que jugó aquella histórica noche, dirigido por Jorge Da Silva formó con Gastón Guruceaga (45’ Damián Frascarelli); Matías Aguirregaray, Carlos Valdez (45’ Diogo Silvestre), Guillermo Rodríguez (23’ Emilio Mac Eachen) (60’ Fabrizio Buschiazzo), Maximiliano Olivera; Nahitan Nández, Tomás Costa (45’ Marcel Novick), Luis Aguiar (60’ Federico Valverde), Maximiliano Rodríguez (45’ Hernán Novick); Diego Forlán (70’ Cristian Palacios) y Miguel Murillo (45’ Mauricio Affonso).
Al otro día, el 29 de marzo, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, visitó las instalaciones y elogió la obra, afirmando que era el estadio que un "Campeón del Siglo" merecía, otorgando así un respaldo internacional de primer nivel al proyecto.
La celebración continuó el 30 de marzo con la denominada "Fiesta del Siglo", un mega show artístico y cultural que recorrió la historia del club mediante tecnología de mapping y la participación de músicos destacados como Jorge Drexler, quien compuso una canción dedicada al estadio, así como también Fito Páez, entre otros.
El desfile de ídolos y las marionetas gigantes representando a los capitanes campeones de América completaron una noche de fervor popular.
Hitos y modernización post-inauguración
Desde su apertura, el Estadio Campeón del Siglo ha sido escenario de eventos deportivos y sociales de gran relevancia:
El 9 de abril de 2016, Nicolás Albarracín anotó el primer gol oficial en el estadio durante un encuentro contra Danubio.
El Estadio Campeón del Siglo festeja sus 10 años y se transformó con el tiempo en el verdadero templo de Peñarol.
LOS PROBLEMAS QUE HUBO EN EL CAMINO
JUNIO 2010 El primer “no” Luego de que pidieran el predio de Coraceros, el Ministerio del Interior contesta negativamente a Peñarol.
ABRIL 2011 Peñarol presenta proyecto Tras un llamado a propuestas para construir en el Parque Roosevelt, Peñarol se presenta formalmente.
FEBRERO 2012 Cambio de zona La comuna canaria modifica –en el propio Parque Roosevelt– la zona en la que estaría el estadio mirasol que en principio era más cercana a la costa, en la zona en donde están las canchas de la Liga Universitaria.
MARZO 2012 Dos cambios más en el Roosevelt La intendencia de Canelones vuelve a cambiar la zona y en el mismo mes lo hacen dos veces: primero desde la costa al norte de Giannattasio cerca del Geant y luego, tras la protesta de varios vecinos, bien al norte del parque al lado de Camino Carrasco a los fondos del aeropuerto.
ABRIL 2012 Descartan el Roosevelt Luego de tener tres lugares diferentes dentro del Parque Roosevelt y de un pormenorizado informe que salió favorable a Peñarol, la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica (Dinacia) contesta negativamente a la propuesta debido a que el último predio que le dijeron estaba cerca del aeropuerto de Carrasco. Pese a que el informe anterior lo avalaba, la Dinacia lo tiró para atrás.
JUNIO 2012 Compran los terrenos Damiani decide reservar un terreno en Montevideo en la ruta 102. Pero el mismo aparece como rural, por lo que deben cambiarlo y se pide que lo estudie la Intendencia de Montevideo.
AGOSTO 2012 Piden comprar más tierras La IM pide comprar la punta de un padrón para totalizar 11 hectáreas. Posteriormente, pide comprar 5 hectáreas más para nuevos estacionamientos cruzando la calle Siete Cerros. Por lo tanto, el área total es de 16 hectáreas.
ABRIL 2013 Pedido de préstamo al BROU Peñarol pide un préstamo al BROU por US$ 25 millones y quedaron en enviarle respuesta.
ABRIL 2013 Pedido de garantías del BROU El Banco República está dispuesto a dar el préstamo, pero pretende revisar las garantías.
JUNIO 2013 El “ni” de la Representativa La Asamblea Representativa de Peñarol decide aprobar la construcción del estadio, pero con reparos al pedido del BROU. Solo cede un 10% del flujo de caja.
SETIEMBRE 2013 El BROU acepta dar el préstamo con menos dinero El BROU informa que acepta ceder el préstamo a Peñarol, pero en vez de los US$ 25 millones pedidos, finalmente presta US$ 18 millones.
DICIEMBRE 2015 Nacional en contra del nombre El presidente de Nacional, José Luis Rodríguez, dice que el hecho de que el estadio se llame “Campeón del Siglo” atenta contra la historia.
FEBRERO 2016 Nacional en contra de la Tribuna Henderson Tres dirigentes de Nacional, Pablo Durán, Eduardo Ache y el presidente José Luis Rodríguez se pronuncian en contra de que una tribuna se llame Frank Henderson aduciendo que este fue presidente de CURCC que para ellos es otro club.
MARZO 2016 Nacional en contra de decisión de la Junta Departamental Tras conocerse que la Junta Departamental votó por unanimidad colocar una placa en el estadio por los 125 años de Peñarol llegó la reacción: “La resolución de la Junta no avala nada. Es simplemente una afirmación dicha por un órgano, que se excede en su cometido específico”, dijo Hernán Navascués de Nacional.
MARZO 2016 Ediles del Frente Amplio quieren cambiar el texto de la placa de la Junta La bancada de ediles del Frente Amplio en Montevideo emitió un comunicado en el que se manifestó en contra de la placa que la Junta Departamental colocaría en el estadio y pide reconsiderar la votación.
MARZO 2016 Ministerio del Interior comunica que el estadio no cumple con las condiciones de seguridad El Ministerio del Interior emitió un comunicado en el que expresaba que había varios puntos a arreglar en el estadio de Peñarol que no estaba habilitado para inaugurarse en ese mismo mes, como aconteció. Con el paso de los días y algunas obras realizadas, emitió otro comunicado dando el “sí” para la inauguración del mismo.
MARZO 2016 Diferencias por haber llevado una locomotora hasta el estadio Peñarol recibió de AFE una locomotora de 1950 para restaurar y exhibir en la puerta de su estadio por lo que fueron sus raíces y la instaló. Más allá de que seguirá siendo propiedad de AFE, el Centro de Estudios Ferroviarios del Uruguay y la Asociación Uruguaya de Amigos del Riel, reaccionaron en contra. Esas agrupaciones aseguraban que la locomotora entregada a Peñarol no es la más indicada porque podía ser puesta en funcionamiento.
LOS 218 PARTIDOS JUGADOS EN EL ESTADIO CAMPEÓN DEL SIGLO DURANTE ESTOS 10 AÑOS
Torneo
Partidos jugados
Partidos ganados
Partidos empatados
Partidos perdidos
Campeonato Uruguayo
175
110
41
24
Copa Libertadores
25
20
4
1
Copa Sudamericana
14
6
2
6
Copa AUF Uruguay
4
3
1
0
Totales
218
139
48
31
LOS 10 PRINCIPALES GOLEADORES EN EL ESTADIO CAMPEÓN DEL SIGLO DURANTE ESTOS 10 AÑOS
Nombre
Goles
Leonardo Fernández
26
Agustín Álvarez Martínez
21
Cristian Rodríguez
20
David Terans
16
Matías Arezo
15
Cristian Palacios
15
Maximiliano Silvera
12
Lucas Viatri
11
Lucas Hernández
10
Facundo Torres
10
LOS 10 TÉCNICOS DE PEÑAROL QUE DIRIGIERON Y MÁS GANARON EN EL ESTADIO CAMPEÓN DEL SIGLO DURANTE ESTOS 10 AÑOS