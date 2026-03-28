Los primeros 10 años del Estadio Campeón del Siglo, el templo de Peñarol: crónica de un sueño que transformó la historia aurinegra

La concreción del Estadio Campeón del Siglo representa uno de los hitos institucionales más significativos en la historia de Peñaro l y este sábado 28 de marzo, se cumplen 10 años de su inauguración. Este proyecto, que transformó un anhelo de décadas en una realidad tangible, comenzó a gestarse en abril de 2009 cuando Jorge Barrera presentó al ingeniero Alejandro Ruibal con Juan Pedro Damiani y entre una charla y otra, llegaron a la idea de construir un estadio para los carboneros.

Formalmente, en abril de 2010, la dirigencia del club presentó ante el Ministerio de Turismo y Deporte el proyecto inicial para la construcción de un escenario propio, marcando el punto de partida de un proceso administrativo, financiero y constructivo de gran envergadura.

El avance decisivo hacia la construcción se produjo en junio de 2012, cuando el entonces presidente de la institución, Juan Pedro Damiani, procedió a reservar un predio estratégico ubicado sobre la Ruta 102 en Montevideo.

Previo a ello, se había pensado en poder construirlo en el predio de Coraceros. Allí, Peñarol recibió el primer "no". Luego, la Intendencia de Canelones cambió tres veces de lugar en el Parque Roosevelt, hasta que los directivos del club, y sobre todo Damiani, determinaron que había que cambiar de lugar,

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Palco Vista por dentro de un palco del Estadio Campeón del Siglo de Peñarol

Un desafío inicial fue la categorización del suelo, que figuraba como rural. Para viabilizar la obra, se requirió la intervención de la Intendencia de Montevideo y la posterior aprobación de la Junta Departamental. En agosto de ese mismo año, el cuerpo legislativo departamental votó de forma unánime el cambio de categorización de los terrenos, permitiendo formalmente el desarrollo de la infraestructura deportiva en dicha zona.

Financiación y simbolismo inicial

La viabilidad económica del proyecto se consolidó el 25 de abril de 2013, fecha en la que Peñarol obtuvo un préstamo del Banco República por un total de US$ 18 millones. El costo total de la obra fue de US$ 40 millones.

Este acuerdo financiero se estipuló con un plazo de amortización de 15 años. Con parte de los recursos asegurados, la institución se preparó para el acto simbólico de mayor peso: la colocación de la piedra fundacional.

piedra fundacional La piedra fundacional del Estadio Campeón del Siglo de Peñarol

Dicho evento tuvo lugar la noche del 19 de diciembre de 2013 en el predio de la Ruta 102 y Camino Mangangá. Ante una multitud compuesta por autoridades gubernamentales, socios palquistas, butaquistas y glorias históricas del club, se dio inicio formal al sueño del estadio.

El 19 de diciembre se colocó la piedra fundacional del futuro estadio mirasol El 19 de diciembre de 2013 se colocó la piedra fundacional del Estadio Campeón del Siglo de Peñarol

Durante la ceremonia se vivieron momentos de profunda emoción, como el izado de la bandera por alumnas de la Escuela Nº 66 del Barrio Peñarol y la inauguración de la Plaza de la Gloria y el Pueblo Peñarolense. En este espacio, figuras legendarias como Alcides Ghiggia, Néstor Gonçalves, Pablo Bengoechea, Fernando Morena, Diego Aguirre y Antonio Pacheco, entre otros, dejaron su huella en el cemento.

cds obras El Estadio Campeón del Siglo de Peñarol, en los inicios de su construcción

Pocos días después, el 26 de diciembre de 2013, se procedió a la firma del contrato de construcción con la empresa Saceem, representada por Alejandro Ruibal, en las oficinas de CPA Ferrere. El inicio efectivo de las obras se fijó para el 10 de febrero de 2014, bajo la premisa de no detener la marcha hasta la finalización total del complejo.

Proceso de construcción y denominación

A lo largo de 2015, la obra avanzó en sus aspectos técnicos y estéticos. El 15 de abril de ese año se inició el sembrado del césped, un paso crítico para la calidad del campo de juego.

cesped Así comenzó la colocación y el riego del césped en el Estadio Campeón del Siglo de Peñarol

En cuanto a su nombre, la denominación "Campeón del Siglo" fue el resultado de una votación masiva en la que participaron miles de hinchas alrededor del mundo. Las cuatro tribunas principales fueron bautizadas el 23 de febrero de 2016 con nombres que rinden homenaje a figuras centrales de la historia aurinegra como presidentes: Frank Henderson, José Pedro Damiani, Gastón Guelfi y Washington Cataldi.

cds obras otra Las tribunas del Estadio Campeón del Siglo de Peñarol cuando promediaba la obra

La elección del nombre y de las denominaciones de las tribunas no estuvo exenta de controversias externas. Dirigentes de Nacional manifestaron públicamente su oposición, cuestionando tanto el nombre del estadio como la referencia a Frank Henderson.

El presidente de Nacional de entonces, José Luis Rodríguez, dijo que el hecho de que el estadio se llamara “Campeón del Siglo” atentaba contra la historia.

cds construccion El Estadio Campeón del Siglo de Peñarol en plena construcción

A su vez, tres dirigentes tricolores, Pablo Durán, Eduardo Ache y el propio José Luis Rodríguez, se pronunciaron en contra de que una tribuna se llamara Frank Henderson, aduciendo que este fue presidente de CURCC que para ellos es otro club.

estadio peñarol El trabajo de la colocación de las butacas en pleno en el Estadio Campeón del Siglo de Peñarol

Sin embargo, tras años de disputas –ya que Eduardo Ache en su presidencia de Nacional interpuso un recurso de revocación del nombre del estadio el 16 de octubre de 2015–, finalmente el 31 de octubre de 2019, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo falló a favor de Peñarol, desestimando los reclamos y ratificando el derecho del club a utilizar la denominación elegida.

La gran inauguración y la Fiesta del Siglo

La inauguración oficial se celebró el 28 de marzo de 2016. El evento contó con la presencia del presidente de la República de entonces, Tabaré Vázquez, quien realizó el puntapié inicial acompañado por Néstor "Tito" Gonçalves.

chi_8877.webp Fernando Morena haciendo el gol inaugural simbólico en el Estadio Campeón del Siglo de Peñarol FOTO: Carlos Pazos

Uno de los momentos más recordados fue el gol simbólico de Fernando Morena, recreando su histórica anotación de la Copa Libertadores de 1982. El partido inaugural enfrentó a Peñarol contra River Plate de Argentina, resultando en una victoria carbonera por 4 a 1, con goles de Diego Forlán, Miguel Murillo, Luis Aguiar y Cristian Palacios.

tabare El presidente de la República, Tabaré Vázquez, y Juan Pedro Damiani, cortaron la cinta de la inauguración del Estadio Campeón del Siglo de Peñarol

El equipo que jugó aquella histórica noche, dirigido por Jorge Da Silva formó con Gastón Guruceaga (45’ Damián Frascarelli); Matías Aguirregaray, Carlos Valdez (45’ Diogo Silvestre), Guillermo Rodríguez (23’ Emilio Mac Eachen) (60’ Fabrizio Buschiazzo), Maximiliano Olivera; Nahitan Nández, Tomás Costa (45’ Marcel Novick), Luis Aguiar (60’ Federico Valverde), Maximiliano Rodríguez (45’ Hernán Novick); Diego Forlán (70’ Cristian Palacios) y Miguel Murillo (45’ Mauricio Affonso).

infantino El presidente de la AUF, Wilmar Valdez, Juan Pedro Damiani, titular de Peñarol, y Gianni Infantino, presidente de FIFA, recorrieron por dentro y por fuera el Estadio Campeón del Siglo FOTO: @OficialCAP

Al otro día, el 29 de marzo, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, visitó las instalaciones y elogió la obra, afirmando que era el estadio que un "Campeón del Siglo" merecía, otorgando así un respaldo internacional de primer nivel al proyecto.

inftntino damiani El presidente de la AUF, Wilmar Valdez, Juan Pedro Damiani, titular de Peñarol, y Gianni Infantino, presidente de FIFA, recorrieron por dentro y por fuera el Estadio Campeón del Siglo FOTO: @OficialCAP

La celebración continuó el 30 de marzo con la denominada "Fiesta del Siglo", un mega show artístico y cultural que recorrió la historia del club mediante tecnología de mapping y la participación de músicos destacados como Jorge Drexler, quien compuso una canción dedicada al estadio, así como también Fito Páez, entre otros.

fiesta La "Fiesta del Siglo", que se realizó dos días después de la inauguración del Estadio Campeón del Siglo de Peñarol FOTO: @OficialCAP

El desfile de ídolos y las marionetas gigantes representando a los capitanes campeones de América completaron una noche de fervor popular.

Hitos y modernización post-inauguración

Desde su apertura, el Estadio Campeón del Siglo ha sido escenario de eventos deportivos y sociales de gran relevancia:

El 9 de abril de 2016, Nicolás Albarracín anotó el primer gol oficial en el estadio durante un encuentro contra Danubio.

tony La despedida del fútbol de Antonio Pacheco ante un Estadio Campeón del Siglo de Peñarol repleto FOTO: L. Carreño

A su vez, el 30 de julio de ese año, Antonio Pacheco, uno de los máximos referentes modernos, tuvo su partido de despedida ante un estadio colmado.

En diciembre de 2016, el estadio sirvió como lugar para el último adiós a Néstor Gonçalves, el "Capitán de Capitanes".

0014346799.webp El velatorio de Néstor Goncalves fue en el Estadio Campeón del Siglo de Peñarol

En materia de seguridad, el 8 de julio de 2017 se estrenó el sistema de identificación facial con 18 cámaras de alta tecnología.

WhatsApp-Image-2020-10-02-at-14.00.36.webp Fernando Morena, Jorge Barrera y la escultura en el Estadio Campeón del Siglo de Peñarol Diego Battiste

Otro hecho muy importante sucedió el 2 de octubre de 2020 cuando se inauguró una estatua en honor a Fernando Morena dentro del recinto.

En años recientes, el club ha continuado invirtiendo en infraestructura para mantener el estadio a la vanguardia continental. El 7 de octubre de 2023 se estrenó un nuevo sistema de iluminación LED de 3.000 lux, asegurando estándares de transmisión televisiva de alta definición.

whatsapp-image-2023-10-07-at-18-17-39-jpeg..webp Se colocaron nuevas luces en la Tribuna Damiani del Estadio Campeón del Siglo de Peñarol Leonardo Carreño

Por otra parte, el 1° de octubre de 2025, el Campeón del Siglo se convirtió en el primer estadio de un club uruguayo en contar con tecnología 5G, gracias a un acuerdo con Antel, reafirmando su posición como el escenario deportivo más moderno del país.

El Estadio Campeón del Siglo festeja sus 10 años y se transformó con el tiempo en el verdadero templo de Peñarol.

20251102 Estadio Campeón del Siglo lleno, entradas agotadas. Foto: OficialCAP Estadio Campeón del Siglo Foto: OficialCAP

LOS PROBLEMAS QUE HUBO EN EL CAMINO

JUNIO 2010

El primer “no”

Luego de que pidieran el predio de Coraceros, el Ministerio del Interior contesta negativamente a Peñarol.

ABRIL 2011

Peñarol presenta proyecto

Tras un llamado a propuestas para construir en el Parque Roosevelt, Peñarol se presenta formalmente.

FEBRERO 2012

Cambio de zona

La comuna canaria modifica –en el propio Parque Roosevelt– la zona en la que estaría el estadio mirasol que en principio era más cercana a la costa, en la zona en donde están las canchas de la Liga Universitaria.

MARZO 2012

Dos cambios más en el Roosevelt

La intendencia de Canelones vuelve a cambiar la zona y en el mismo mes lo hacen dos veces: primero desde la costa al norte de Giannattasio cerca del Geant y luego, tras la protesta de varios vecinos, bien al norte del parque al lado de Camino Carrasco a los fondos del aeropuerto.

ABRIL 2012

Descartan el Roosevelt

Luego de tener tres lugares diferentes dentro del Parque Roosevelt y de un pormenorizado informe que salió favorable a Peñarol, la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica (Dinacia) contesta negativamente a la propuesta debido a que el último predio que le dijeron estaba cerca del aeropuerto de Carrasco. Pese a que el informe anterior lo avalaba, la Dinacia lo tiró para atrás.

JUNIO 2012

Compran los terrenos

Damiani decide reservar un terreno en Montevideo en la ruta 102. Pero el mismo aparece como rural, por lo que deben cambiarlo y se pide que lo estudie la Intendencia de Montevideo.

AGOSTO 2012

Piden comprar más tierras

La IM pide comprar la punta de un padrón para totalizar 11 hectáreas. Posteriormente, pide comprar 5 hectáreas más para nuevos estacionamientos cruzando la calle Siete Cerros. Por lo tanto, el área total es de 16 hectáreas.

ABRIL 2013

Pedido de préstamo al BROU

Peñarol pide un préstamo al BROU por US$ 25 millones y quedaron en enviarle respuesta.

ABRIL 2013

Pedido de garantías del BROU

El Banco República está dispuesto a dar el préstamo, pero pretende revisar las garantías.

JUNIO 2013

El “ni” de la Representativa

La Asamblea Representativa de Peñarol decide aprobar la construcción del estadio, pero con reparos al pedido del BROU. Solo cede un 10% del flujo de caja.

SETIEMBRE 2013

El BROU acepta dar el préstamo con menos dinero

El BROU informa que acepta ceder el préstamo a Peñarol, pero en vez de los US$ 25 millones pedidos, finalmente presta US$ 18 millones.

DICIEMBRE 2015

Nacional en contra del nombre

El presidente de Nacional, José Luis Rodríguez, dice que el hecho de que el estadio se llame “Campeón del Siglo” atenta contra la historia.

FEBRERO 2016

Nacional en contra de la Tribuna Henderson

Tres dirigentes de Nacional, Pablo Durán, Eduardo Ache y el presidente José Luis Rodríguez se pronuncian en contra de que una tribuna se llame Frank Henderson aduciendo que este fue presidente de CURCC que para ellos es otro club.

MARZO 2016

Nacional en contra de decisión de la Junta Departamental

Tras conocerse que la Junta Departamental votó por unanimidad colocar una placa en el estadio por los 125 años de Peñarol llegó la reacción: “La resolución de la Junta no avala nada. Es simplemente una afirmación dicha por un órgano, que se excede en su cometido específico”, dijo Hernán Navascués de Nacional.

MARZO 2016

Ediles del Frente Amplio quieren cambiar el texto de la placa de la Junta

La bancada de ediles del Frente Amplio en Montevideo emitió un comunicado en el que se manifestó en contra de la placa que la Junta Departamental colocaría en el estadio y pide reconsiderar la votación.

MARZO 2016

Ministerio del Interior comunica que el estadio no cumple con las condiciones de seguridad

El Ministerio del Interior emitió un comunicado en el que expresaba que había varios puntos a arreglar en el estadio de Peñarol que no estaba habilitado para inaugurarse en ese mismo mes, como aconteció. Con el paso de los días y algunas obras realizadas, emitió otro comunicado dando el “sí” para la inauguración del mismo.

MARZO 2016

Diferencias por haber llevado una locomotora hasta el estadio

Peñarol recibió de AFE una locomotora de 1950 para restaurar y exhibir en la puerta de su estadio por lo que fueron sus raíces y la instaló. Más allá de que seguirá siendo propiedad de AFE, el Centro de Estudios Ferroviarios del Uruguay y la Asociación Uruguaya de Amigos del Riel, reaccionaron en contra. Esas agrupaciones aseguraban que la locomotora entregada a Peñarol no es la más indicada porque podía ser puesta en funcionamiento.

LOS 218 PARTIDOS JUGADOS EN EL ESTADIO CAMPEÓN DEL SIGLO DURANTE ESTOS 10 AÑOS

Torneo Partidos jugados Partidos ganados Partidos empatados Partidos perdidos Campeonato Uruguayo 175 110 41 24 Copa Libertadores 25 20 4 1 Copa Sudamericana 14 6 2 6 Copa AUF Uruguay 4 3 1 0 Totales 218 139 48 31

LOS 10 PRINCIPALES GOLEADORES EN EL ESTADIO CAMPEÓN DEL SIGLO DURANTE ESTOS 10 AÑOS

Nombre Goles Leonardo Fernández 26 Agustín Álvarez Martínez 21 Cristian Rodríguez 20 David Terans 16 Matías Arezo 15 Cristian Palacios 15 Maximiliano Silvera 12 Lucas Viatri 11 Lucas Hernández 10 Facundo Torres 10

LOS 10 TÉCNICOS DE PEÑAROL QUE DIRIGIERON Y MÁS GANARON EN EL ESTADIO CAMPEÓN DEL SIGLO DURANTE ESTOS 10 AÑOS

Nombre Partidos ganados Diego Aguirre 41 Leonardo Ramos 30 Mauricio Larriera 22 Diego López 21 Alfredo Arias 7 Mario Saralegui 7 Jorge Da Silva 4 Diego Forlán 4 Darío Rodríguez 3 Fernando Curutchet 1

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