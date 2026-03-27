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Fernando Muslera vuelve a jugar con Uruguay: mirá cuánto tiempo pasó desde su último partido y a cuánto quedó del trío histórico que más encuentros disputó

El arquero uruguayo se había retirado del combinado nacional en abril de 2024 y decidió cambiar de parecer pensando en el Mundial 2026

27 de marzo de 2026 16:12 hs
Fernando Muslera jugando en la selección de Uruguay

Fernando Muslera jugando en la selección de Uruguay

AFP

El arquero Fernando Muslera fue confirmado por el técnico de la selección uruguaya, Marcelo Bielsa, como titular para el encuentro ante Inglaterra de este viernes en Wembley apara el primero de los dos compromisos celestes de la fecha FIFA de marzo.

Un regreso muy esperado

Fernando Muslera se había bajado de las convocatorias de Marcelo Bielsa ya que en abril de 2024 anunció su retiro de la selección uruguaya.

Ahora, con 39 años y un gran rendimiento en Estudiantes de La Plata, fue convocado por primera vez por el DT celeste, ya que dejó atrás aquella decisión a falta de dos meses y medio para que comience el Mundial 2026.

El equipo de Uruguay que confirmó Marcelo Bielsa para enfrentar a Inglaterra, con dos regresos muy esperados

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Tanto ruido hizo su retiro, que la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), lo despidió en abril de 2024 de forma emotiva con un video.

A su vez, sus excompañeros de la selección uruguaya, Edinson Cavani y Álvaro "Tata" González, lo saludaron afectuosamente en sus sedes por su adiós a la celeste.

Pero ahora que decidió volver, Bielsa lo manda de entrada a la cancha, por lo que disputará su partido 134 con Uruguay.

El último encuentro de Fernando Muslera con la celeste se dio el 5 de junio de 2022 en el 5-0 ante Panamá, con Diego Alonso como técnico, por lo que hace tres años y casi 10 meses que no jugaba con Uruguay.

Con el de hoy, quedará a solo dos partidos de Edinson Cavani, quien es el tercer futbolista con más participaciones con el combinado nacional (136), y aún detrás de Luis Suárez (143) y Diego Godín (161), todos ya retirados de la celeste.

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