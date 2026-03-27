El equipo de Uruguay que confirmó Marcelo Bielsa para enfrentar a Inglaterra, con dos regresos muy esperados

Maximiliano Araújo y Federico Valverde con la selección uruguaya

La selección uruguaya juega este viernes desde la hora 16.45 ante Inglaterra en el Estadio de Wembley en un partido correspondiente a la fecha FIFA de marzo.

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A su vez, el encuentro de los dirigidos por Marcelo Bielsa sirve como preparación para el Mundial 2026 que se disputará desde el mes de junio en Estados Unidos, Canadá y México.

El equipo titular que confirmó Marcelo Bielsa El técnico de Uruguay, Marcelo Bielsa, confirmó a los 11 titulares que enfrentarán este viernes a Inglaterra.

El equipo, que estrena camiseta en este compromiso, cuenta con los regresos de Fernando Muslera y Agustín Canobbio, este último, luego de haber mantenido una discusión con el DT en la Copa América de 2024 en Estados Unidos, lo que le costó no jugar más, en el combinado hasta este viernes.