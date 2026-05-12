Fronteras: cuáles son los dos territorios que disputa Uruguay en 2026

Una isla de poco más de 2,8 km² situada en la desembocadura del río Cuareim y otra zona de aproximadamente 273 km² configuran hoy los dos territorios que Uruguay mantiene en disputa abierta con Brasil .

Si bien ambos reclamos fronterizos son considerados "latentes" o encauzados dentro de los márgenes diplomáticos, el segundo volvió a cobrar relevancia en junio de 2025 a partir de la construcción del Parque Eólico Coxilha Negra , impulsado por la compañía estatal brasileña Eletrobras .

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En aquel entonces, el Ministerio de Relaciones Exteriores (MRREE) envió una nota verbal al país vecino para dejar "expresa constancia" de que el emplazamiento del proyecto, cuyo proceso se inició en 2021, no supone el reconocimiento de la soberanía brasileña sobre el Rincón de Artigas , en respuesta a otra nota verbal fechada el 17 de agosto de 1988.

El Rincón de Artigas y la Isla Brasilera, los dos territorios que disputa Uruguay en 2026

image Rincón de Artigas

El Rincón de Artigas es un territorio de 237 km² ubicado al norte de Uruguay y al sur de Brasil, dentro del municipio de Santana do Livramento, en el estado de Río Grande do Sul.

La República Oriental considera que, debido a un error en la demarcación del límite entre ambos países en 1856, el área pasó a posesión brasileña en 1861. Por ese motivo, desde 1934 solicita la revisión de aquel señalamiento. Desde 1974, los mapas uruguayos mencionan la zona como "límite contestado", al considerar que debería pertenecer al departamento de Artigas.

La disputa tiene su origen en 1933. Mientras se realizaban trabajos de caracterización de la frontera por parte de la Comisión Mixta creada en 1916, el capitán uruguayo Villa Seré, integrante de la comisión, concluyó tras estudiar la posición de los hitos que el N.º 49-I había sido colocado erróneamente en la cabecera de un arroyo que no correspondía al de la Invernada. Como consecuencia, unas 25.000 hectáreas quedaron dentro del territorio brasileño, aunque él entendía que debían pertenecer al departamento de Rivera, en Uruguay.

El geógrafo uruguayo Elzear S. Giuffra respaldó lo señalado por Villa Seré y logró que, el 10 de agosto de 1934, el gobierno uruguayo enviara una comunicación oficial al Gobierno de Brasil, mediante una nota firmada por el entonces ministro de Relaciones Exteriores, José Arteaga. En ella se solicitaba una determinación científica del curso de agua que en el artículo 3 del tratado bilateral era denominado Arroyo de la Invernada, dejando expresa reserva sobre la zona comprendida entre los hitos N.º 941 y 49-I hasta que ambos gobiernos determinaran, de común acuerdo, la ubicación exacta del arroyo.

Brasil respondió el 26 de octubre de ese año señalando que se estaban realizando tareas de caracterización y no de demarcación del límite, por lo que rechazó cualquier intento de corrección. Posteriormente, en 1937, 1938 y 1941, Uruguay volvió a solicitar una determinación científica sobre el asunto.

image Rincón de Artigas Historia desde la Frontera - Fotos Antiguas de Uruguay, Brasil y Argentina (Facebook)

En 1974, el Gobierno uruguayo dispuso por decreto que los mapas oficiales señalaran como "límite contestado" la zona del Rincón de Artigas comprendida entre el marco intermedio N.º 941 y el marco N.º 49.

La situación permaneció sin cambios hasta que se constató que en el área reclamada por Uruguay se había establecido una villa autorizada por las autoridades brasileñas, denominada "Thomas Albornoz" o "Manuel Filho". En 1985, Uruguay protestó formalmente por su construcción.

El 17 de agosto de 1988, Montevideo volvió a enviar una nota a Brasilia, que fue respondida el 4 de diciembre de 1989. En esa contestación, Brasil mantuvo su postura de no introducir modificaciones respecto del límite fronterizo.

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La Isla Brasilera, también bajo administración de Brasil y reclamada por Uruguay, se encuentra ubicada en la confluencia de la desembocadura del río Cuareim en el río Uruguay, en el punto trifinio donde convergen las fronteras de Argentina, Brasil y Uruguay.

El reclamo por su soberanía tuvo su manifestación formal en 1940, luego de que Montevideo acusara al país vecino de haber realizado una demarcación fronteriza unilateral en 1862, que ubicó la traza sobre el río Cuareim y no sobre los márgenes del río Uruguay, criterio que posteriormente fue reafirmado en la Convención Complementaria de Límites entre Brasil y Argentina del 27 de diciembre de 1927.

image Isla Brasilera

Desde entonces, las principales objeciones planteadas se resumen en los siguientes argumentos: