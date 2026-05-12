Nueva audiencia por el caso Moisés: este martes se analiza la situación de sus medidas cautelares

Este martes se desarrolla una nueva audiencia judicial por el caso Moisés Martínez , donde la Justicia analiza la situación de las medidas cautelares impuestas contra el joven de 28 años .

En diálogo con El Observador, el abogado del condenado, Rodrigo Rey, se refirió a la instancia judicial, que comenzó a las 10:00, y aseguró que desde la defensa están preparados para dar un "debate razonable" sobre el "supuesto incumplimiento denunciado por la Fiscalía" y que ofrecerán sus "posiciones" mediante las que alegarán que "no se configuró ningún evento que incremente el riesgo de fuga" de Moisés.

En este marco, explicarán las circunstancias detrás de los incumplimientos señalados y expondrán que estos "cualitativamente no expresan ninguna afectación a la medida cautelar" .

Presentaron escrito para postergar audiencia por medidas cautelares de Moisés Martínez, que sigue internado en el Pasteur

Originalmente estaba previsto que esta instancia se desarrollara el pasado jueves, pero tuvo que ser aplazada por el estado de la salud mental de Moisés, quien el viernes 1.° de mayo protagonizó un intento de suicidio .

Según informó en su momento El Observador, este hecho tuvo lugar después de que el joven recibiera una serie de mensajes con contenidos de un informe periodístico sobre su vida privada y su situación judicial del programa de streaming Todo se sabe, conducido por el periodista Ignacio Álvarez.

Moisés había sido condenado semanas atrás a 12 años de prisión por el asesinato de su padre. El crimen ocurrió el 27 de mayo de 2025 en la vivienda de la víctima, ubicada en el barrio El Monarca, en las afueras de Montevideo.

Tras varios trabajos de su nueva defensa, comandada por Rodrigo Rey, el 20 de abril la Justicia dispuso que el joven cumpliera arresto domiciliario total con tobillera electrónica como medida cautelar hasta que su condena quede firme.

La decisión fue tomada por la jueza María Noel Odriozola, quien sustituyó la prisión efectiva por un régimen controlado mediante tobillera y una baliza fija en el domicilio, con monitoreo del Ministerio del Interior.

La Fiscalía se opuso al cambio de cautelar y apeló la resolución, al considerar que el imputado ya confesó el crimen y fue condenado en primera instancia.