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La decisión que tomó Peñarol en la recuperación de Abel Hernández que lleva dos meses y medio

El conjunto de Diego Aguirre visita a Boston River y ya piensa en el importante fixture que se le viene

25 de marzo de 2026 12:21 hs
Abel Hernández

Abel Hernández

Foto: @OficialCAP

Peñarol se encuentra concentrado y viaja a Florida para enfrentar este miércoles a la hora 20.30 a Boston River en el Estadio Campeones Olímpicos en un partido correspondiente a la octava fecha del Torneo Apertura. Mientras tanto, Abel Hernández acelera los tiempos para retornar tras su lesión.

Los dirigidos por Diego Aguirre enfrentan a un rival y en un escenario que últimamente les ha sido esquivo, con la intención de mantener la punta del certamen.

Cabe señalar que el delantero se lesionó la rodilla en el primer partido amistoso de la pretemporada el pasado 17 de enero ante River Plate argentino en el Estadio Domingo Burgueño de Maldonado. Desde allí, y debido a la misma, no pudo jugar más en estos dos meses y medio.

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En Barcelona estuvo casi un mes para realizarse un tratamiento especial en su lesión de rodilla en el Instituto Cugat.

20260117 Santiago Beltrán y Abel Hernández Peñarol River Plate Serie Río de la Plata
Santiago Beltrán y Abel Hernández

Santiago Beltrán y Abel Hernández

El propio jugador a su llegada, informó que su lesión "fue un esguince de rodilla grado 2, casi 3 y una pequeña lesión en el ligamento interno".

En estos 37 días que estuvo con la sanidad de Peñarol desde su arribo de España, Abel Hernández mejoró la musculatura que había perdido en el cuádriceps de esa pierna lesionada.

Si bien Diego Aguirre no lo quiso apurar en su regreso, tampoco quiere esperar mucho, ya que se viene el debut de la Copa Libertadores de América que será el jueves 9 de abril de visita en la altura de Bogotá ante Independiente Santa Fe a la hora 23.

Por lo tanto y según informó este miércoles una fuente del club a Referí, Abel Hernández estará nuevamente en las próximas convocatorias de Peñarol. Si bien es probable que pueda estar para el partido del domingo ante Racing, aunque seguramente irá al banco de suplentes, lo que sí es un hecho que lo hará contra Progreso por la décima fecha, justo antes del inicio de la Copa.

La intención de Diego Aguirre es que comience a tomar minutos de fútbol, luego de haberlo hecho, de manera de práctica, con sus compañeros en la Ciudad Deportiva Néstor Goncalves.

Los días de espera para Abel Hernández han llegado a su fin y en días, volverá a aparecer y a debutar oficialmente en su regreso con la camiseta de Peñarol.

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