La decisión que tomó Peñarol en la recuperación de Abel Hernández que lleva dos meses y medio
El conjunto de Diego Aguirre visita a Boston River y ya piensa en el importante fixture que se le viene
25 de marzo de 2026 12:21 hs
Abel Hernández
Foto: @OficialCAP
Peñarol se encuentra concentrado y viaja a Florida para enfrentar este miércoles a la hora 20.30 a Boston River en el Estadio Campeones Olímpicos en un partido correspondiente a la octava fecha del Torneo Apertura. Mientras tanto, Abel Hernández acelera los tiempos para retornar tras su lesión.
Los dirigidos por Diego Aguirre enfrentan a un rival y en un escenario que últimamente les ha sido esquivo, con la intención de mantener la punta del certamen.
Cabe señalar que el delantero se lesionó la rodilla en el primer partido amistoso de la pretemporada el pasado 17 de enero ante River Plate argentino en el Estadio Domingo Burgueño de Maldonado. Desde allí, y debido a la misma, no pudo jugar más en estos dos meses y medio.
Por lo tanto y según informó este miércoles una fuente del club a Referí, Abel Hernández estará nuevamente en las próximas convocatorias de Peñarol. Si bien es probable que pueda estar para el partido del domingo ante Racing, aunque seguramente irá al banco de suplentes, lo que sí es un hecho que lo hará contra Progreso por la décima fecha, justo antes del inicio de la Copa.
La intención de Diego Aguirre es que comience a tomar minutos de fútbol, luego de haberlo hecho, de manera de práctica, con sus compañeros en la Ciudad Deportiva Néstor Goncalves.
Los días de espera para Abel Hernández han llegado a su fin y en días, volverá a aparecer y a debutar oficialmente en su regreso con la camiseta de Peñarol.