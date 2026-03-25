La sorpresiva decisión con el ciclista uruguayo Thomas Silva de su equipo XDS Astana y tras estar quinto en la general de la Volta a Cataluña
El equipo kazajo tomó una decisión con su ciclista que se estaba destacando en la Volta a Cataluña
25 de marzo de 2026 11:14 hs
Thomas Silva en XDS Astana en la Volta a Cataluña
XDS Astana Team, el equipo del ciclista uruguayo Thomas Silva, tomó una decisión con su competidor que se estaba destacando en la Volta a Cataluña tras disputarse las dos primeras etapas este lunes y martes.
Luego del anuncio de XDS Astana, Álvaro Silva, padre de Thomas, emitió un mensaje en sus redes sociales donde destacó que el ciclista está "bien" y que fue una decisión en la planificación del equipo.
"Gracias a todos por los mensajes y llamadas de preocupación preguntando por Thomas que no formaba parte de la largada de la tercera etapa de la Vuelta a Cataluña. Él se encuentra bien. Fue una decisión del equipo para preparar lo que se viene", indicó.
Silva, que este año llegó a la categoría World Tour, la principal ciclismo mundial, al fichar por Astana, venía de participar el pasado sábado en la Milán San Remo, en su primera experiencia en esa dura carrera de 298 kilómetros y un monumento, siendo el primer uruguayo en decir presente.
Ese día hizo un gran esfuerzo y finalizó en el puesto 23°, a cuatro segundos del ganador Tadej Pogacar, principal figura del pedal mundial.
Antes, del 9 al 15 de marzo, disputó la Tirreno Adriático, carrera de siete etapas en la que finalizó 25°.
Y también en marzo, el 7, había corrido la Strade Bianche de Italia, en la que finalizó 34°.
En enero y febrero también disputó carreras. Primero fue en España en su debut en su nuevo equipo, luego regreso al país para los Campeonatos Nacionales de Uruguay disputados en Rocha, y volvió a Europa para correr en España y Francia.
En total, en lo que va del año, ha disputado más de 20 etapas en distintas competencias.