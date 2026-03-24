El uruguayo Thomas Silva volvió a estar en la definición de la etapa de la Volta a Cataluña: finalizó sexto y está entre los cinco mejores de la general; mirá el video

El ciclista uruguayo Thomas Silva , del equipo XDS Astana, volvió a estar en la definición de la segunda etapa de la Volta a Cataluña entre Figueras y Banyoles, que tuvo triunfo del danés Magnus Cort Nielsen, donde el francés Dorian Godon, vencedor la víspera, conservó su maillot de líder gracias a su cuarto puesto.

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Silva, que había sido cuarto este lunes en la primera etapa , ahora fue sexto, con el mismo tiempo que el ganador, lo que le permitió quedar quinto ubicado en la general, a 10 segundos del líder Godon.

Su actuación fue destacada por el XDS Astana Team , que lo fichó para esta temporada en la que está debutando en la categoría World Tour, la principal del ciclismo mundial.

“Thomas Silva consigue otro buen resultado entre los diez primeros, al terminar sexto en el sprint de la segunda etapa de la Volta Ciclista a Catalunya”, señalaron desde el equipo kazajo.

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El prometedor arranque del uruguayo Thomas Silva en la Volta a Catalunya, con un cuarto puesto y luego de su gran estreno en la Milán San Remo

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Triunfo de Magnus Cort Nielsen

El clasicómano del equipo Uno-X logró su primera victoria de la temporada al imponerse al esprint al francés Noa Isidore y al italiano Francesco Busatto.

Como ya dijo Godon el lunes, Cort Nielsen también "conoce bien Cataluña".

"Es una región que aprecio y que visito con regularidad. De hecho, ya me he bañado en el lago de Banyoles", explicó.

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Cort Nielsen se impone al esprint en Banyoles por delante de Isidore y Busatto. Godon sigue líder por puestómetro.



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El danés pudo aprovechar su conocimiento del terreno para imponerse por 35ª vez desde sus inicios como profesional.

Aunque nunca ha ganado una clásica de prestigio, el ciclista nacido en Ronne hace 33 años es un habitual de los podios en las pruebas por etapas.

Puede presumir de haberse impuesto en las tres grandes vueltas, así como en el Dauphiné y en la París-Niza.

"Sin embargo, al acercarse el final, estaba mal colocado", explicó. "Al iniciar el descenso hacia Banyoles, estaba al final del pelotón. Por suerte, pude contar con un compañero de equipo para que me llevara hasta la cabeza de carrera".

Evenepoel pasa un día tranquilo

El pelotón atrapó poco antes de la parte final a los dos últimos miembros de una escapada temprana, dos corredores del equipo Lotto, el belga Liam Slock y el francés Baptiste Veistroffer.

Los favoritos a la victoria final, por su parte, pasaron un día tranquilo, como Remco Evenepoel, tercero de la clasificación general.

El belga, que había sido segundo la víspera, esta vez no tomó parte en el esprint.

Muy quebrada en su primera parte antes de un final llano, la tercera etapa del miércoles entre Mont-Roig del Camp y Vila-seca (159 km) ofrece a los aventureros una buena oportunidad de lucirse antes de una primera etapa de montaña el jueves con llegada en alto en Vallter, a 2.000 m de altitud.

Clasificación de la segunda etapa:

Magnus Cort (DEN/UXM) los 167,4 km en 3 h 45:28. (media: 44,6 km/h) Noa Isidore (FRA/DCT) a 0. Francesco Busatto (ITA/APC) 0. Dorian Godon (FRA/IGD) 0. Alberto Dainese (ITA/SOQ) 0. Thomas Silva (URU/XAT) 0. Noah Hobbs (GBR/EFE) 0. Ivo Oliveira (POR/UAD) 0. Toon Aerts (BEL/LOI) 0. Sergi Darder (ESP/CJR) 0.

- Clasificación general: