El uruguayo Thomas Silva volvió a estar en la definición de la etapa de la Volta a Cataluña: finalizó sexto y está entre los cinco mejores de la general; mirá el video
El uruguayo volvió a estar cerca de la victoria en la segunda etapa de la Volta a Cataluña
24 de marzo de 2026 15:11 hs
El festejo del danés Cort Magnus Nielsen con Thomas Silva llegando por detrás
Foto: EFE
El ciclista uruguayo Thomas Silva, del equipo XDS Astana, volvió a estar en la definición de la segunda etapa de la Volta a Cataluña entre Figueras y Banyoles, que tuvo triunfo del danés Magnus Cort Nielsen, donde el francés Dorian Godon, vencedor la víspera, conservó su maillot de líder gracias a su cuarto puesto.
El danés pudo aprovechar su conocimiento del terreno para imponerse por 35ª vez desde sus inicios como profesional.
Aunque nunca ha ganado una clásica de prestigio, el ciclista nacido en Ronne hace 33 años es un habitual de los podios en las pruebas por etapas.
Puede presumir de haberse impuesto en las tres grandes vueltas, así como en el Dauphiné y en la París-Niza.
"Sin embargo, al acercarse el final, estaba mal colocado", explicó. "Al iniciar el descenso hacia Banyoles, estaba al final del pelotón. Por suerte, pude contar con un compañero de equipo para que me llevara hasta la cabeza de carrera".
Evenepoel pasa un día tranquilo
El pelotón atrapó poco antes de la parte final a los dos últimos miembros de una escapada temprana, dos corredores del equipo Lotto, el belga Liam Slock y el francés Baptiste Veistroffer.
Los favoritos a la victoria final, por su parte, pasaron un día tranquilo, como Remco Evenepoel, tercero de la clasificación general.
El belga, que había sido segundo la víspera, esta vez no tomó parte en el esprint.
Muy quebrada en su primera parte antes de un final llano, la tercera etapa del miércoles entre Mont-Roig del Camp y Vila-seca (159 km) ofrece a los aventureros una buena oportunidad de lucirse antes de una primera etapa de montaña el jueves con llegada en alto en Vallter, a 2.000 m de altitud.
Clasificación de la segunda etapa:
Magnus Cort (DEN/UXM) los 167,4 km en 3 h 45:28. (media: 44,6 km/h)