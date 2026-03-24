Se lanzó la 81ª Vuelta Ciclista del Uruguay, que celebra los 75 años de la Malla Oro y larga este jueves; mirá fechas, etapas, equipos y recorridos

Lanzamiento de la 81ª Vuelta Ciclista del Uruguay

Lanzamiento de la 81ª Vuelta Ciclista del Uruguay

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Lanzamiento de la 81ª Vuelta Ciclista del Uruguay

Fernando Ucha, presidente del COU, en el lanzamiento de la 81ª Vuelta Ciclista del Uruguay

Lanzamiento de la 81ª Vuelta Ciclista del Uruguay

Lanzamiento de la 81ª Vuelta Ciclista del Uruguay

La Vuelta Ciclista del Uruguay tuvo este martes el lanzamiento oficial de su 81ª edición, que largará este jueves y que en este año tendrá la celebración especial de los 75 años del nacimiento de la Malla Oro que premia al mejor de la clasificación general y al ganador.

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La carrera más importante del ciclismo local fue presentada en la sede del Comité Olímpico del Uruguay (COU), con autoridades de dicha entidad y de la Federación Ciclista del Uruguay (FCU), organizadora de la prueba.

Lanzamiento de la 81ª Vuelta Ciclista del Uruguay Lanzamiento de la 81ª Vuelta Ciclista del Uruguay Para este miércoles está previsto el congreso técnico y la ratificación de las inscripciones de los 24 equipos y los 245 ciclistas.

La largada será el jueves 26 con la partida desde la Intendencia de Montevideo y con salida rumbo al departamento de San José, con una definición en un circuito final de 16 kilómetros y llegada frente a la comuna maragata.