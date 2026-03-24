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Se lanzó la 81ª Vuelta Ciclista del Uruguay, que celebra los 75 años de la Malla Oro y larga este jueves; mirá fechas, etapas, equipos y recorridos

La largada será el jueves 26 con la partida desde Montevideo; mirá fechas, etapas, equipos y recorridos

24 de marzo de 2026 14:43 hs
Lanzamiento de la 81ª Vuelta Ciclista del Uruguay

Lanzamiento de la 81ª Vuelta Ciclista del Uruguay

Foto: Dante Fernández/ FocoUy
Lanzamiento de la 81ª Vuelta Ciclista del Uruguay

Lanzamiento de la 81ª Vuelta Ciclista del Uruguay

Foto: Dante Fernández/ FocoUy
Fernando Ucha, presidente del COU, en el lanzamiento de la 81ª Vuelta Ciclista del Uruguay

Fernando Ucha, presidente del COU, en el lanzamiento de la 81ª Vuelta Ciclista del Uruguay

Foto: Dante Fernández/ FocoUy
Lanzamiento de la 81ª Vuelta Ciclista del Uruguay

Lanzamiento de la 81ª Vuelta Ciclista del Uruguay

Foto: Dante Fernández/ FocoUy
Lanzamiento de la 81ª Vuelta Ciclista del Uruguay

Lanzamiento de la 81ª Vuelta Ciclista del Uruguay

Foto: Dante Fernández/ FocoUy
Lanzamiento de la 81ª Vuelta Ciclista del Uruguay

Lanzamiento de la 81ª Vuelta Ciclista del Uruguay

Foto: Dante Fernández/ FocoUy
Lanzamiento de la 81ª Vuelta Ciclista del Uruguay

Lanzamiento de la 81ª Vuelta Ciclista del Uruguay

Foto: Dante Fernández/ FocoUy

La Vuelta Ciclista del Uruguay tuvo este martes el lanzamiento oficial de su 81ª edición, que largará este jueves y que en este año tendrá la celebración especial de los 75 años del nacimiento de la Malla Oro que premia al mejor de la clasificación general y al ganador.

La carrera más importante del ciclismo local fue presentada en la sede del Comité Olímpico del Uruguay (COU), con autoridades de dicha entidad y de la Federación Ciclista del Uruguay (FCU), organizadora de la prueba.

Lanzamiento de la 81ª Vuelta Ciclista del Uruguay
Lanzamiento de la 81ª Vuelta Ciclista del Uruguay

Lanzamiento de la 81ª Vuelta Ciclista del Uruguay

Para este miércoles está previsto el congreso técnico y la ratificación de las inscripciones de los 24 equipos y los 245 ciclistas.

La largada será el jueves 26 con la partida desde la Intendencia de Montevideo y con salida rumbo al departamento de San José, con una definición en un circuito final de 16 kilómetros y llegada frente a la comuna maragata.

Vuelta Ciclista del Uruguay 2026: mirá las etapas, fechas, recorrido y distancias oficiales confirmadas

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Lanzamiento de la 81ª Vuelta Ciclista del Uruguay
Lanzamiento de la 81ª Vuelta Ciclista del Uruguay

Lanzamiento de la 81ª Vuelta Ciclista del Uruguay

Fechas, etapas y distancias de la Vuelta Ciclista 2026:

Jueves 26 de Marzo / Etapa 1

Montevideo - San José, 135,5 km

Viernes 27 de marzo / Etapa 2

San José - Paso de los Toros, 198,7 km

Sábado 28 de marzo / Etapa 3

Paso de los Toros – Mercedes, 180 km

Domingo 29 de marzo / Etapa 4

Nuevo Berlín – Salto, 199,1 km

Lunes 30 de marzo / Etapa 5

Salto- Paysandú, 116,1 km

Martes 31 de marzo / Etapa 6

Paysandú – Tacuarembó, 174,6 km

Miércoles 1° de abril / Etapa 7 A

Melo - Río Branco 84,5 km

Miércoles 1° de abril / Etapa 7 B

Contrarreloj - Lago Merín, 19,4 km

Jueves 2 de abril / Etapa 8

Cebollatí – Rocha, 168,2 km

Viernes 3 de abril / Etapa 9

Rocha – Minas, 165 km

Sábado 4 de abril / Etapa 10

Tala – Durazno, 158,7 km

Domingo 5 de abril / Etapa 11

Trinidad – Montevideo, 193,3 km

Lanzamiento de la 81ª Vuelta Ciclista del Uruguay
Lanzamiento de la 81ª Vuelta Ciclista del Uruguay

Lanzamiento de la 81ª Vuelta Ciclista del Uruguay

Equipos de la Vuelta Ciclista 2026:

Equipos Nacionales:

Club Náutico y de Pesca Boca del Cufré

Club Ciclista Punta del Este

Club Ciclista Cerro Largo

Dolores Cycles Club

Armonía Cycles

Club Ciclista San Antonio

Club Ciclista Fénix

Club Ciclista Alas Rojas de Santa Lucía

Club Atlético Peñarol de Colonia

Club Ciclista Artigas de San Ramón

Club Ciclista Carmelo

Club Ciclista Minas

Club Ciclista Peñarol de Artigas

Club de Veteranos Matadero de Pando

Club Vida Nueva y Deportivo San Jacinto

Cycles Club Douglas R. Gilles

Equipo Federación Canaria de Ciclismo

Sportivo Club Olimpia

Club Atlético Sarandí

Club Atlético Juventud

Club Ciclista Atenas

Equipos Internacionales:

Localiza Meoo / Swift Pro Cycling (Brasil)

TaG Cycling Team (Canadá)

Giomi Competición (Argentina)

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