Se lanzó la 81ª Vuelta Ciclista del Uruguay, que celebra los 75 años de la Malla Oro y larga este jueves; mirá fechas, etapas, equipos y recorridos
La largada será el jueves 26 con la partida desde Montevideo; mirá fechas, etapas, equipos y recorridos
24 de marzo de 2026 14:43 hs
Lanzamiento de la 81ª Vuelta Ciclista del Uruguay
Foto: Dante Fernández/ FocoUy
Lanzamiento de la 81ª Vuelta Ciclista del Uruguay
Foto: Dante Fernández/ FocoUy
Fernando Ucha, presidente del COU, en el lanzamiento de la 81ª Vuelta Ciclista del Uruguay
Foto: Dante Fernández/ FocoUy
Lanzamiento de la 81ª Vuelta Ciclista del Uruguay
Foto: Dante Fernández/ FocoUy
Lanzamiento de la 81ª Vuelta Ciclista del Uruguay
Foto: Dante Fernández/ FocoUy
Lanzamiento de la 81ª Vuelta Ciclista del Uruguay
Foto: Dante Fernández/ FocoUy
Lanzamiento de la 81ª Vuelta Ciclista del Uruguay
Foto: Dante Fernández/ FocoUy
La Vuelta Ciclista del Uruguay tuvo este martes el lanzamiento oficial de su 81ª edición, que largará este jueves y que en este año tendrá la celebración especial de los 75 años del nacimiento de la Malla Oro que premia al mejor de la clasificación general y al ganador.
La carrera más importante del ciclismo local fue presentada en la sede del Comité Olímpico del Uruguay (COU), con autoridades de dicha entidad y de la Federación Ciclista del Uruguay (FCU), organizadora de la prueba.
Para este miércoles está previsto el congreso técnico y la ratificación de las inscripciones de los 24 equipos y los 245 ciclistas.
La largada será el jueves 26 con la partida desde la Intendencia de Montevideo y con salida rumbo al departamento de San José, con una definición en un circuito final de 16 kilómetros y llegada frente a la comuna maragata.