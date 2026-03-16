Roderyck Asconeguy aprontó la Vuelta Ciclista con una gran victoria en la Vuelta Chaná, donde los principales candidatos mostraron sus credenciales

Roderyck Asconeguy se quedó con la 35ª edición de la Vuelta Chaná, que se corrió desde el pasado jueves al domingo en Soriano, y que fue el último gran ensayo para la Vuelta Ciclista del Uruguay , la principal prueba del pedal local que se correrá en Semana de Turismo, con comienzo el próximo 26 de marzo.

El vigente campeón nacional de contrarreloj, que corre para Dolores Cycles Club, se quedó con la clasificación general por dos segundos, en una emocionante última etapa.

Junto al ganador, el podio final lo completaron pedalistas que pasan por un gran momento y que intentarán ganar la Vuelta Ciclista: Anderson Madonado, reciente vencedor de Rutas de América y vigente campeón de la VCU, de Club Náutico Boca del Cufré, a 2 segundos, tercero Agustín Alonso , también de Náutico y ganador de la VCU 2022, a 13, y cuarto Ignacio Maldonado de Armonía Cycles, a 20, ganador de Rutas 2025.

La primera etapa que se corrió entre Cardona y Mercedes tuvo triunfo del argentino Lucas Gaday, compañero de equipo de Asconeguy en el Dolores Cycles Club.

La segunda etapa recorrió Mercedes, Dolores, Nueva Palmira y nuevamente Mercedes y tuvo triunfo de Pablo Anchieri.

Podio en la Vuelta Chaná 2026 Podio en la Vuelta Chaná 2026 @facumontero4

El sábado fue la tercera etapa con la contrarreloj en Villa Soriano, donde Asconeguy demostró por qué es el campeón nacional y logró el mejor tiempo con 30:35,06, lo que le permitió quedarse como líder, superando en la etapa a Agustín Alonso e Ignacio Maldonado.

Roderyck Asconeguy junto a Anderson Maldonado y Agustín Alonso Roderyck Asconeguy junto a Anderson Maldonado y Agustín Alonso

La última etapa del domingo la ganó el argentino Justin Joachim, de Fonara Construcciones, y la lucha por la general tuvo a Asconeguy logrando mantener la diferencia con Anderson Maldonado, quien busco la victoria hasta la línea de meta.

De esta forma, los principales ciclistas y equipos se prepararon para la Vuelta Ciclista, el principal objetivo de la temporada.