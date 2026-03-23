Peñarol informó que hubo un cambio de horario en uno de sus seis partidos de fase de grupos por Copa Libertadores: mirá día, hora y fechas confirmadas

Peñarol informó este lunes que hubo un cambio de horario en uno de sus seis partidos programados para la fase de grupos de la Copa Libertadores de América en el grupo que comparte con Corinthians de Brasil, Independiente Santa Fe de Colombia y Platense de Argentina.
La semana pasada, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), había anunciado el fixture completo de todas las diferentes llaves.
El cambio de horario ante Corinthians
No obstante, en las últimas horas hubo una variante en el horario del compromiso contra Corinthians en San Pablo.
En lugar de jugarse a la hora 19 como se había fijado, se disputará a las 21.
Peñarol ya sabía en qué semana iba a enfrentar a cada uno de esos rivales, pero recién el pasado viernes de tarde conoció días exactos y horarios, aunque uno fue cambiado este lunes.
| Fecha
| Hora
| Rival
| Estadio
|Jueves 9 de abril
|23.00
|Independiente Santa Fe
|Nemesio Diez, El Campín
| jueves 16 de abril
|21.30
|Platense
|Campeón del Siglo
| Jueves 30 de abril
|21.00
|Corinthians
|Neo Quimica Arena
| Jueves 7 de mayo
|19.00
|Platense
|Ciudad de Vicente López
| Jueves 21 de mayo
|21.30
|Corinthians
|Campeón del Siglo
| Miércoles 27 de mayo
|21.30
|Independiente Santa Fe
|Campeón del Siglo
Los dos primeros clasifican a octavos de final mientras que el tercero pasará a jugar playoffs de Copa Sudamericana.
Vale recordar que para la clasificación en la fase de grupos, hubo un cambio importante en el nuevo reglamento de la Copa Libertadores, y las posiciones no se definirán por diferencia de goles, sino por los partidos que jueguen entre ambos o más rivales.