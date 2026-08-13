Dos agrupaciones de Peñarol se mueven de cara a las elecciones de fin de año y reúnen a los socios para hablar de sus propuestas

Las elecciones que se llevarán a cabo en Peñarol en el cierre de este año ya tienen a varios dirigentes moviéndose en la arena política de cara a un acto eleccionario que aún se vislumbra incierto en torno a la cantidad de candidatos que se presentarán.

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El presidente Ignacio Ruglio sigue sin manifestarse acerca de si será o no candidato. En enero lo difirió para el final del mercado de pases. A final del mercado de pases lo pospuso para el término del Mundial 2026 , el cual se cerró el 19 de julio.

A esta altura, parece que Ruglio está especulando con el buen momento deportivo de Peñarol. Si eso se sostiene en el tiempo, el termómetro de la cancha tiene un peso específico para las elecciones.

Juan Pedro Damiani es el otro gran polo de atracción de votos. Pero por ahora no ha presentado su fórmula, su grupo ni su candidatura formal.

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En la jornada de este jueves, algunas versiones periodísticas informaron que Jorge Barrera no será candidato a las elecciones, pero consultado por Referí no ratificó ni negó las versiones.

Santiago Sánchez, actual integrante del consejo directivo y presidente del básquetbol, será candidato a las elecciones.

Así se lo hizo saber a Referí el 24 de julio pasado y el ejecutivo de su agrupación, Origen Peñarolense, lo confirmó tras reunirse el miércoles 29 de julio por la noche.

Marcelo Solomita, líder de la agrupación Pro Peñarol, actual consejero y hombre del oficialismo de Peñarol ya manifestó sentirse preparado para ser candidato del club, pero la situación de incertidumbre que genera la posición de Ruglio determina que aún no haya dado ningún paso formal.

Algo similar ocurre con Alejandro González, también oficialista, y líder de la agrupación Viví Peñarol que a fines de abril realizó su primera reunión de socios de cara a las elecciones.

Consejeros de la oposición como Evaristo González, Edgardo Novick, Rodolfo Catino, Guillermo Varela y Nicolás Ghizzo (quien alterna en el consejo con Fernando Jacobo) tampoco se han manifestado.

Víctor Bedrossian anunció este jueves en el programa partidario Padre y Decano que será candidato por Sentimiento 1891, la agrupación de Ruglio, siempre y cuando este no se presente a las elecciones, en cuyo caso, lo acompañará.

Pablo Schiavi creó en febrero Movimiento Libertadores 1966 y trabaja activamente con un grupo de socios, ya sumó varios apoyos de figuras de distintas áreas y realizó mucha movida en redes sociales.

El empresario Carlos Lazzarino anunció a fines de julio que será candidato a las elecciones de Peñarol con Espacio Aurinegro 135.

Freddy García, empresario y relator partidario en el calan de Youtube Aurinegro World, ya creó su lista 1414, generó un programa de gobierno y será candidato.

Con este panorama, donde aún quedan muchas decisiones de peso que tomarse, dos agrupaciones anunciaron recientemente actividades para realizar con sus socios.

Una es Movimiento Libertadores 1966 que este viernes, a la hora 18.30, visitará Florida para realizar un encuentro con socios en el Club Florida, donde además, harán una actividad para recaudar juguetes.

Además, el jueves 20 de agosto, también a la hora 18.30, anunciaron un encuentro de socios en el café Sorocabana.

El mismo día, a la hora 20.00, Alejandro González también convocó a una reunión de socios para hablar de gestión, fútbol, infraestructura, economía y unidad.

"Peñarol se construye entre todos. Hablemos de lo que hicimos. Pensemos juntos lo que viene", expresaron para un cónclave que se llevará a cabo en Ermitage Hotel.