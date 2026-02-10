Pablo Schiavi y la creación de Movimiento Libertadores para participar en las elecciones de Peñarol: "El objetivo claro es trabajar para que la actual gestión deje el club"

Pablo Schiavi creó la agrupación Movimiento Libertadores y ya comenzó a trabajar de cara a las elecciones de Peñarol que serán en diciembre. No quiso esperar a mediados de año para bosquejar el panorama y ya tiene definido un plan de acción que tiene como principal objetivo desplazar al presidente Ignacio Ruglio, de quien considera que debilitó la institucionalidad del club y que su modelo de gestión está "agotado".

Movimiento porque lo que buscamos es que todos aquellos socios de todo el país, hombres, mujeres, jóvenes, veteranos, se unan a este movimiento para transformar a Peñarol, para ser un club del siglo XXI y sobre todo para encarar una reconstrucción del club. El club entendemos que está muy mal, en lo económico no es la roca que dicen ni mucho menos. Y sobre todo, Peñarol atraviesa hoy, después de seis años que se están terminando por suerte de gestión, un profundo deterioro institucional.

PEÑAROL La importante decisión que tomó Peñarol con su cancha del Campeón del Siglo: Diego Fernández, presidente de infraestructura, explicó las razones y habló de un plan de obras que se está gestando

PEÑAROL El consejo directivo de Peñarol que terminó en asado con Diego Aguirre: los temas que se trataron, las condiciones por Luis Angulo y el rotundo mensaje del DT

Por que no hay institucionalidad fuerte en Peñarol, no hay un consejo directivo fuerte, no hay grupos fuertes en cuanto a la estructura del club. Y sobre todo, Peñarol atraviesa, a través de la gestión de la actual presidencia, una crisis de credibilidad absoluta. Nadie le cree al presidente, nadie le cree a lo que es hoy Peñarol. Entonces, lo que buscamos con ese movimiento es que todos aquellos que quieran cambiar la foto actual del club, nos acompañen. Esa es la idea del movimiento.

¿Por qué Libertadores y por qué 1966?

Nosotros somos fanáticos de Peñarol y el que es fanático de Peñarol es fanático de su historia. No hay ningún club con la mística que tiene Peñarol en el continente y en el mundo y elegimos el año 66 porque es un año místico. En ese año, Peñarol alcanza su tercera Copa Libertadores ganando una final única a River. De hecho, River tiene su mote de gallina por lo que fue esa final y cómo se la ganó Peñarol. Si será grande Peñarol que después de ganarle a River, le ganamos en el 66 a quizás uno de los mejores Real Madrid de la historia. Tuve la oportunidad de conocer el estadio Bernabéu, el viejo y el nuevo y ver en ese museo con toda la gloria de sus Champions que haya un lugar para Peñol es algo que no lo tiene ningún club en el mundo.

¿Cómo surgió esta iniciativa?

No es que arrancamos ahora, esto se viene trabajando en silencio hace mucho tiempo, más allá que en lo personal hemos hecho varias apariciones críticas con la gestión y con quienes ocupan los cargos. Hemos asumido un rol de oposición que el club no ha tenido en estos seis años y por eso se ha agrandado la figura del oficialismo, que ha sido nefasta en todo sentido para el club y de hecho en el plan de gestión que vamos a proponer

¿Con quién se ha vinculado para llevar adelante esta iniciativa?

Apenas formamos el grupo crecimos de forma exponencial en redes sociales con más de mil seguidores en X e Instagram, y eso creo que denota que hay un descontento masivo a esta gestión que está totalmente agotada y está en salida. Esperemos que no hagan nada más malo para el club de lo que ya han hecho en este tiempo. Hemos apuntado a varias franjas etarias. En Uruguay es muy complicado que los jóvenes tengan un espacio. Entonces, nosotros, en vez de empezar por los más veteranos empezamos por los más jóvenes. Y de hecho, en estos últimos días cerramos una alianza con un grupo de jóvenes fanáticos de Peñarol que está encabezada por Vartan Tchekmedyian, que es el grupo Reformismo CAP, que reúne un perfil ideal porque creo que son la agrupación más fuerte de jóvenes que tiene hoy el club. Son jóvenes en el entorno de los 20 a 25 y van a tener su lugar en el Consejo. También nos están apoyando Daniel Daners, exintegrante de la Secretaría Nacional de Deportes, Raúl Rodríguez, expresidente del Casmu, Sergio Silva, director y dueño de Sorocabana y Juan Daniel Haladjain, socio vitalicio que vive en Estados Unidos y que será referente de los socios del exterior.

¿Qué espacio y qué rol le dará a la mujer en Peñarol?

Estamos conformando un grupo excelente de mujeres peñolenses. El estatuto debe actualizarse en relación a la mujer y de hecho en otras elecciones si bien ha aparecido la figura femenina en el club siempre creo que ha sido un poco simbólica y un poco para decir me acompaña una mujer. Nosotros queremos que las mujeres ocupen un rol clave en el club. Queremos que las mujeres socias, y hacemos el llamado para que nos acompañen, ocupen cargos de responsabilidad en Peñarol, ya sea en el consejo o en área de trabajo. Yo trabajo en el ámbito legal, en el ámbito médico y las mejores abogadas son mujeres y las mejores médicas son mujeres, entonces es increíble que Peñarol no les haya dado espacio y con nosotros lo van a tener. El foco va a estar en el perfil profesional. Y por último, obviamente tendrán espacio aquellos socios de toda la vida, butaquistas y palquistas que obviamente van a tener un lugar central porque ellos son aquellos que quizás muchos han sido postergados en el último tiempo. En tal sentido ya no están apoyando la modelo Nadia Theodoluz y la artista plástica Karina Carrara.

¿Y qué planes tiene para el interior?

Medio país en Uruguay es de Peñarol y más de medio interior de Peñarol. Está totalmente postergado el interior. Tenemos grandes referentes en Colonia, Carmelo, la zona sur, Maldonado, Salto, Paysandú, en el norte, Rivera, Artigas y nunca se escuchó al socio del interior, nunca se le dio beneficios. Vamos a trabajar para ellos. Ahí tenemos el apoyo de Daniel Geymonat, director de negocios rurales que va a ser nuestro referente en todo el interior.

¿Cuál sería su plan de acción para un nuevo Peñarol?

Tenemos acciones prioritarias para ejecutar. Al otro día de las elecciones, Peñarol tiene que sentarse a recuperar el espacio perdido en la Asociación Uruguaya de Fútbol. Eso es hoy innegociable. Eso va de la mano con que esta gestión está agotada, perimida y en retirada. Entonces, lo que le pedimos, por favor, a los responsables actuales es que no sigan comprometiendo más la credibilidad en los colores de Peñarol. Peñarol tiene que recuperar su lugar y no hay AUF sin Peñarol. Eso fue producto de una relación interpersonal pésima de las autoridades de Peñarol con las autoridades de la AUF, donde primaron diferencias personales y eso ha perjudicado enormemente al club en todo porque hoy Peñarol está ausente en todos los tribunales de la AUF, en todas las comisiones de trabajo, cada vez que va a la AUF a votar algo es visitante. Peñarol también tiene que recuperar su lugar en la Conmebol porque obviamente eso también lo ha condicionado también.

¿Qué le pareció la actitud de Ignacio Ruglio de no asistir a la celebración de los diez años de Alejandro Domínguez como presidente de Conmebol?

Es un papelón institucional. ¿Cómo Peñarol no va a estar presente en un aniversario de la Conmebol? Porque acá la relación es entre Conmebol y el club. Peñarol con Cataldi fundó la Conmebol. Peñarol es el primer campeón de la Copa Libertadores, el primer bicampeón y tricampeón. Peñarol es la Conmebol. Lo he hablado con mucha gente vinculada a Conmebol y no lo pueden creer, te preguntan '¿qué pasa con Peñarol?' Peñarol hoy no existe en la AUF, hoy no existe en la Conmebol y creo que eso en los primeros dos, tres meses de la nueva gestión se tiene que recuperar esos espacios perdidos.

¿Por qué insiste en una crítica a la actual gestión de Peñarol basada en su debilidad institucionalidad?

Porque Peñarol no se puede gestionar por estados de WhatsApp. Realmente eso al principio parecía chistoso pero realmente eso es una vergüenza. Todo el mundo se ríe de eso. Y acá no se ríen de cualquiera, se ríen de quién es el presidente de Peñarol. Si somos un hazmerreír a nivel local e internacional, eso debilita mucho la imagen institucional. Esa debilidad es institucional porque hemos perdido toda fuerza y credibilidad, pero también es técnica. Si mis abogados pierden todos los juicios en un año, lamentablemente hay que buscar a otros abogados. Y Peñarol ha perdido todos los casos y los juicios a nivel local, como el fallo de la final del Torneo Intermedio 2025 donde se terminó afectando la localía de Peñarol para el clásico del Clausura, y en lo internacional. No podemos perder todo. Y si perdemos todo, tenemos que cambiar. Vamos a fortalecer el área jurídica del club porque es un área que condiciona presupuestos porque hay juicios millonarios que se pierden y que los paga Peñarol. Si hay que pagarles a esos abogados para que trabajen para Peñarol, se les va a pagar. Me va a salir mucho más barato pagarle a abogados para que defiendan al club, que seguir perdiendo juicios con abogados que no tienen ningún nivel, ningún prestigio, que no tienen un master y que no hablan inglés.

Pero hay mucha gente en Peñarol, en diversas áreas, que trabaja gratis por el club...

Si yo invierto millones de dólares en un plantel de fútbol, ¿cómo no voy a invertir en profesionales que van a defender los intereses del club? Tenemos que profesionalizar la gestión. Hoy la gestión se maneja en forma muy amateur y el mundo cambió. Los grandes clubes de Europa o de Sudamérica tienen ejércitos legales con los mejores. No podemos seguir perdiendo y dando lástima en todo lo que hacemos.

A través de esos estados de WhatsApp el presidente Ignacio Ruglio ha declarado sistemáticamente que la AUF y los árbitros conspiran contra Peñarol, ¿qué opinión tiene al respecto?

Me da mucha pena ver una figura presidencial y un consejo directivo tan debilitado y tan poco creíble. Yo viví la época del quinquenio (1993-1997), siempre se hablaba de los jueces. Eso es parte del folclore del fútbol. Nos podrá perjudicar un arbitraje o dos, pero yo no puedo salir a llorar todos los fines de semana contra los jueces. Porque somos Peñarol, no estoy defendiendo un cuadro que tiene 10 socios. No podemos los dirigentes de Peñarol llorar todo el fin de semana por Twitter, porque perdemos toda fortaleza hacia afuera. Cualquier rival hoy quiere competir en un tribunal contra Peñarol porque no le ganamos nunca a nadie fuera de la cancha. Y te digo más, si yo sé que hay, como dicen los dirigentes actuales, una estructura o hay corrupción, lo que fuera, y tengo que ir a la justicia penal a denunciarlo. Pero no me alcanza con denunciarlo por Twitter. Tenemos dirigentes de Twitter o de estados de WhatsApp que quedan ahí. Pero si yo sé que hay un juez que por actos de corrupción o por todo lo que dicen, hay una justicia que interviene. Ahora, si yo tiro esa que estoy peleado con el universo y no pasa nada y tampoco hago nada...

Va a seguir permanentemente así...

Y así estamos hace seis años. Al primer estado de WhatsApp, es folclórico, 'me perjudicaron', 'me robaron un penal'. Al segundo, al tercero, al cuarto, ya nadie le da bolilla. Pero el problema es que no está hablando equis, está hablando el presidente del club.

Dijo que Peñarol no es una roca financiera como han repetido Ignacio Ruglio y Eduardo Zaidensztat ¿cómo ve al club en ese aspecto?

Peñarol está lejos de ser la roca económica que dicen. Acá sí hay que agradecer a todos los socios que en los últimos tiempos están pagando muchísima más cuota social porque ellos son los verdaderos dueños del patrimonio del club. Y si fuéramos una roca no estaríamos en este mercado de pases, que es el sexto de esta gestión, buscando jugadores que salvo Abel (Hernández) o alguno más, son de segundo o tercer nivel internacional. Y eso es producto de casi seis periodos de pases en los cuales no traemos jugadores titulares o llegan jugadores que están un mes para poder recién ponerse a disposición del técnico. No es serio. Y si fuéramos una roca, se apuntaría a jugadores de primer nivel. Porque Peñarol, bien gestionado, se paga solo. Pero hay un tema que yo diría que es cultural y de objetivos. Nosotros, y no es soberbio lo que voy a decir, en Peñarol no vamos a festejar más campeonatos uruguayos. Porque la obligación de Peñarol es ser campeón uruguayo.

¿Y qué va a proponer al respecto?

Vamos a implementar, si podemos, y si no lo vamos a proponer igual, que Peñarol no pague un dólar más de premio a sus jugadores por salir campeón uruguayo. Menos por ser campeón del Apertura, o Clausura y mucho menos por un Intermedio. El presidente dijo hace poco que el año pasado a Peñarol le decían el levantacopas. Yo primero pensé que era un meme en Twitter, pero después fue real. Entonces, eso es una burla a la historia de Peñarol, que tiene cinco Libertadores y tres copas del mundo. Y lo dijo en serio, no lo dijo en broma.

¿Y por qué concepto pagaría premios?

Yo no te voy a vender humo ni al socio ni a nadie, pero la obsesión va a ser la Libertadores. El objetivo del club va a ser estar entre los cuatro primeros de América. Cuantas más veces lleguemos, más chance vamos a tener. Y los premios se pagarán a partir de cuartos de final. Y el jugador que no acepte esas condiciones no jugará en Peñarol. Los jugadores de Peñarol son privilegiados con los sueldos que ganan, no solo para Uruguay sino también para la región. Entonces se acabaron los premios por ganar un Campeonato Uruguayo. Esto es un cambio de mentalidad. Tenemos que elevar la vara porque vamos a salir de una gestión donde el presidente dice que a Peñarol se le dice levantacopas por ganar torneos locales de muy menor porte.

¿Qué es lo primero que hará en el club para ver cuál es el estado de situación financiera?

Yo respondo a los socios que son los verdaderos dueños del club y entonces necesito tener la foto del club en el momento en que lo recibimos. Y acá, no es de un periodo, van a ser dos. Por eso vamos a auditar todo lo que quede de esta gestión. Todo: pases, presupuesto, cuánto hay en caja, cuánto hay de deuda. Las firmas de auditoría Uruguay son las mejores del continente. Haremos una licitación. Además han existido cosas muy poco transparentes como ese vínculo que se hizo con Grupo Pachuca. Vamos a auditar al club y rápido, dos o tres meses y con resultados que vamos a dar a los socios.

¿Y qué piensa hacer con esos datos que arroje la auditoría?

Si de la autoría surgen hechos que no se corresponden, sabemos qué hacer después. Pero obviamente acá necesitamos darle tranquilidad al socio. El socio viene de mucho alboroto durante mucho tiempo. Tenemos que darle una imagen de profesionalidad, seriedad y tranquilidad. Lo que no quita que si la autoría arroja cosas que están fuera del estándar razonable y se harán las denuncias correspondientes y responderán los responsables. No encarto nada, si mañana tenemos que expulsar a alguien del padrón del club, se va a hacer.

¿Qué mirada tiene sobre las formativas de Peñarol?

Esta gestión chocó a las juveniles. La tabla anual de juveniles del año pasado es vergonzosa para Peñarol, 76 puntos de diferencia con Nacional. Hoy, gracias a la gestión anterior a la de Ruglio la selección uruguaya tiene a varios titulares que fueron formados por Peñarol. Titulares de primer nivel mundial. Entonces, si eso funcionaba bien, cualquier persona con un gramo de inteligencia, ¿qué hacía? No tocaba nada. Bueno, no solo no tocaron nada, sino que destrozaron todo.

¿Cree que fue clave el despido de Fernando Curutchet?

Yo he hablado con mucha gente y nadie logra entender qué pasó con Curutchet que aparte se fue para el tradicional rival. Es un excelentísimo profesional, no hablamos con Curutchet aún, pero obviamente lo vamos a ir a buscar de vuelta, porque el club no valoró lo que hizo Curutchet hasta que se fue, y también le vamos a pedir perdón por haberlo dejado ahí. La estructura de juveniles la dinamitaron, hay que reconstruirla.

20260205 Pablo Schiavi participará de las elecciones de Peñarol en 2026 tras crear el Movimiento Libertadores 1966. Pablo Schiavi

¿Qué otra área debe mejorar Peñarol?

El área marketing de Peñarol es vergonzosa, somos la marca país. Hay que triplicar los ingresos por la marca Peñarol. Nosotros no queremos más a Puma como camiseta de Peñarol. Vengo del palo del Derecho y los contratos se van a respetar, pero la camiseta de Peñarol también se va a licitar. Queremos hacer desembarcar en Peñarol a Nike o Adidas, pero Peñarol tiene que tener una camiseta de las top en el mundo, porque eso también nos va a dar un posicionamiento internacional que hoy no lo tenemos y de hecho la última camiseta Puma es más de lo mismo. Y además, no puede ser que la camiseta de Peñarol tenga más propaganda que una camiseta de básquetbol. Eso se terminó. Peñarol tiene que tener un solo auspiciante en la camiseta y esa empresa va a tener que pagar mucho más de lo que se está pagando ahora.

Más allá de los planteos institucionales, ¿cómo visualiza el área deportiva en Peñarol?

Lo que más le importa al socio es que Peñarol gane, lo deportivo es central. Tenemos técnicos de primer nivel que ya están trabajando en eso. El objetivo es salir campeón de América y con campañas exitosas a nivel de Copa Libertadores, dos o tres años, con un club bien gestionado, Peñarol duplica su actual padrón de socios. Esos van a ser ingresos genuinos para el club, entonces yo no necesito salir a pedir plata. Y otro concepto: no tengo miedo a endeudarme, tengo que capitalizar el club. A esta gestión se le van los jugadores gratis y siguen diciendo que vienen a mostrarse. Es una deshonra usar la camiseta de Peñarol como vidriera como ha hecho esta directiva que ha convertido al club en un Airbnb para que otros clubes y los representantes hagan sus negocios.

¿Debe ejecutar cambios Peñarol en su dirección deportiva?

La gerencia deportiva siempre es un tema complejo porque nuestro fútbol sigue siendo muy en función del técnico. Y no hay ejemplos muy exitosos de gerencia cuando vos tenés una figura como Diego (Aguirre) que es muy fuerte. Yo creo que hay muchas glorias de Peñarol que tienen muchas ganas de volver a Peñarol y que han sido exitosos en su vida profesional. Valoro mucho el éxito en la vida profesional y sobre todo que hayan trabajo en el exterior, porque el exterior te da otro mundo. Es una buena oportunidad para que vuelvan. Ese cargo es un cargo que vos tenés que ser muy fuerte en lo técnico, en tu conocimiento, pero tenés que tener espalda de Peñarol.

¿Cuál es tu visión del básquetbol de Peñarol y de los deportes anexos?

El nombre de Peñarol es Club Atlético Peñarol. Tampoco quiero dar discursos que quedar bien. Al hincha de Peñarol solo le importa el fútbol. Respeto y reconozco que se ha hecho muy buen trabajo con algunos jugadores menores, pero nosotros perdimos el campeonato uruguayo de la forma en que lo perdimos en el Parque Central, y la red oficial de Peñarol me subía información de fútbol de sala. Discúlpenme, pero a nadie le importa eso. Eso no quiere decir que eso no sea importante para el club, pero vamos a poner un eje. Entendemos que el concepto del 'atlético' es bien importante: básquetbol, fútbol de sala, atletismo, todo lo que ha potenciado Peñarol, genial. Ahora, vamos a darle una gestión empresarial. No queremos más deudas con esos deportes menores, que no afecten la caja del club. Sí potenciarlos al máximo con socios privados. Con socios privados que inviertan en Peñarol, que tengan su beneficio y que nos beneficien a nosotros como club y a ellos como privados. Pero no podemos destinar un peso más a deportes que lamentablemente no ayudan al club. Si queremos salir campeón de América, el objetivo es ese y todo el club va a girar en torno a eso. El proyecto institucional es salir campeón de América.

¿Cómo ve el manejo de redes sociales del club, la chicana, la escalada de provocaciones con Nacional que también ha usado las mismas formas?

Apuntamos a una gestión hiper profesional de Peñarol. Hoy la comunicación en redes de Peñarol no es buena, en general, las gráficas no son dignas de alguien que puede trabajar en Peñarol. Y en lo conceptual ¿cuándo viste a la cuenta de Real Madrid reírse del Barcelona o viceversa? Soy siempre pro del folclore en el fútbol, pero no a través de la cuenta oficial, porque las redes sociales son parte de la reputación corporativa del club. Hoy las redes de Peñarol se transformaron en un carnaval y eso es un papelón. Obviamente va a haber un cambio radical en la gestión de la comunicación pública de Peñarol.

¿Cómo analiza la postura de Peñarol de votar en contra del reparto del nuevo contrato de derechos de TV del fútbol uruguayo?

No necesito ser un profesional o alguien que sepa de números para saber que lo primero en este tema es el club. El objetivo es que no importa quién va a pagar sino que paguen más y que el club ingrese más dinero. Ahora, cuando intentamos justificar lo injustificable, es otra muestra más de la absoluta falta de credibilidad en la gestión actual. Y si a mí me intentan decir que gano más, pero que los grandes ganan menos, ¿a mí que me importa eso, si a Peñarol le va a entrar más plata? A veces nos toman por idiotas o piensan que nos toman por idiotas. Y acá es cuando te digo que quiero un Peñarol de puertas abiertas a la AUF, a Tenfield, a DirecTV, La mesa está abierta. Yo lo que quiero es que entre más plata al club. Plata genuina. Porque cuanto más entra, más vamos a poder dedicar a lo que queremos.

¿Qué debe hacer Peñarol para mejorar la accesibilidad al Campeón del Siglo?

El Campeón del Siglo hoy es Peñarol, es algo único. Hoy ya es una marca Peñarol internacional. Hay que empezar por mejorar las luces que nunca sacaron, ese parche que pusieron en la tribuna Damiani que dijeron que era algo provisorio. Sacando esos mamarrachos, vamos a potenciarlo para llevarlo a primer nivel siguiendo el modelo de River Plate de Argentina. Incluso si mañana hay que agrandarlo porque ha quedado chico en algunos partidos de Copa, se va a hacer. Afuera tenemos que trabajar en coordinación con los gobiernos departamentales para mejorar la accesibilidad del socio porque no puede ser que el socio demore cinco o siete horas para ver un partido de fútbol.

¿Qué le generó como hincha toda la situación que se vivió con Maximiliano Silveira?

Por una cuestión profesional no me meto en la vida privada ni en cuestiones profesionales. A Maxi Silvera lo quería mucho, fue un jugador muy infravalorado. Ahora, si él tuvo un solo contacto con directivos de Nacional que hicieron su juego y les salió bárbaro, Mas Silveira no podía haber jugado el clásico. Y ahí, en lo personal, yo me resisto a creer que ningún jugador del plantel de Peñarol ni el cuerpo técnico ni la diligencia, no supiera nada que había gestiones con con Nacional, porque de hecho se hicieron públicas, el nombre se tiró, ya había un rumor muy fuerte en el ambiente. Si yo soy Aguirre o soy Ruglio, lo llamo a Maxi lo siento, le pregunto, 'escuchame una cosa, ¿estás hablando con Nacional?' Porque si no me lo negaba por su familia, ese jugador estaba separado del plantel en las finales.

¿Con qué idea se va a presentar a las elecciones de Peñarol y cómo piensa transitar este camino cuando normalmente se dan posibles alianzas entre agrupaciones?

Quiero ser claro con los socios; nos podemos equivocar, pero odio el doble discurso, El sueño nuestro es llegar a la presidencia de Peñarol. Obviamente el sueño, hay que cumplirlo y hay que trabajarlo. Dicho eso, hoy el movimiento, que tiene más de 100 socios activos ya firmes por todo el país, va a trabajar. El objetivo hoy no es que yo sea presidente de Peñarol, es que la gestión actual no pise más Peñarol. Si es con nosotros la cabeza, o si después el Mundial es acompañando a otro grupo de socios, primero Peñarol, acompañaremos. Pero si te estoy hablando de cambiar la matriz Peñarol, para mí no es serio arrancar un trabajo para gobernar Peñarol un mes antes.

¿Está dispuesto a sentarse a conversar con otros posibles candidatos a las elecciones?

De hecho ya hemos conversado con la mayoría. Pero obviamente nosotros respetamos los tiempos personales y profesionales de todos. Acá el objetivo claro de nuestra agrupación es trabajar para que la actual gestión deje el club. Si tenemos el privilegio de encabezarlo, será un honor y si tenemos el privilegio de ser protagonistas en ese cambio, también será un honor.

¿Hay algún otro cambio que tenga proyectado implementar para Peñarol?

Sí. Creo que los socios del exterior han sido los eternos olvidados en Peñarol. Vamos a hacer todo lo que sea necesario, tanto a nivel de estatutos como de tecnología, para que puedan votar estén donde estén, y para que puedan acceder a toda la indumentaria oficial del club en tiempo real. Además, hay que demoler la actual tienda del club que no es digna de Peñarol e integrarla al nuevo museo que llamaremos Alberto Spencer y que estará en el propio Campeón del Siglo, como en los principales clubes del mundo. Para el básquetbol tengo el plan de construir un Arena Peñarol, en pleno centro de Montevideo, con la demolición del actual Palacio Peñarol y con financiamiento privado, a través de la búsqueda de socios estratégicos para Peñarol. También crearemos un fondo 'Leyendas' para aquellas glorias de Peñarol y familiares directos que atraviesen situaciones económicas complejas y además generar La Mascia de Peñarol con el mismo modelo de Barcelona, con captación, formación, educación, crecimiento, enseñanza de idiomas, todo para potenciar el primer equipo, con educación primaria y secundaria para los futbolistas de inferiores.

...

Schiavi es doctor en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de la Coruña (UDC). Máster en Derecho Administrativo Económico por la Universidad de Montevideo (UM). doctor en Derecho y Ciencias Sociales por la Facultad de Derecho de la Universidad de la República Oriental del Uruguay, profesor adjunto de Derecho Administrativo y de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, profesor de Derecho de la Información y de Maestrías y Postgrados en la Universidad de Montevideo.