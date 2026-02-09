Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / PEÑAROL

Peñarol puso la oferta sobre la mesa: el nombre que desvela a Diego Aguirre y al consejo directivo

Los carboneros siguen buscando jugadores en el mercado para sumar a su plantel

9 de febrero 2026 - 12:39hs
Sebastián Britos y Diego Aguirre en Peñarol

Sebastián Britos y Diego Aguirre en Peñarol

El plantel de Peñarol tiene libre en la jornada de este lunes luego de haber debutado con victoria por 3-1 el pasado sábado ante Montevideo City Torque en el Torneo Apertura de la Liga AUF Uruguaya 2026 en el Estadio Campeón del Siglo.

Los carboneros fueron netamente superiores a su rival en el primer tiempo en el que ya goleaban 3-0.

Eso llevó a que en el complemento, y teniendo en cuenta que se está saliendo de la pretemporada, el ritmo bajara sustancialmente para la segunda parte, en la que al inicio, el rival descontó con un golazo.

Peñarol sigue buscando refuerzos

Mientras Peñarol ya ganó la Supercopa Uruguaya 2026 ante Nacional, su eterno rival en el inicio de esta temporada, y comenzó con triunfo en la Liga AUF Uruguaya, tanto su técnico como los dirigentes no cejan en el esfuerzo por contratar a nuevas figuras.

Gastón Ramírez y Gonzalo Reyna
TORNEO APERTURA

"Hubo jugadas dudosas que para algunos lados es más fácil cobrar": Gastón Ramírez tras la derrota ante Nacional, en un partido con polémicas, aciertos e intervenciones del VAR; mirá el compacto

El colombiano Nicolás Mejía ganó y mandó a callar a los marroquíes
TENIS

Se picó en la Copa Davis: el colombiano Nicolás Mejía ganó y mandó a callar a los marroquíes, de visitante, y le tiraron de todo; mirá el video

El pasado jueves hubo acuerdo con Mauricio Lemos para su llegada al club que se producirá en estos días. Se trata de un gran valor para sumar a la defensa.

No obstante ello, Diego Aguirre sigue en busca de un extremo y de un volante mixto. En el primer caso, por ahora sigue esperando a Nicolás Vallejo, quien debutó este fin de semana con León de México.

Ahora, Peñarol hizo una importante oferta a Godoy Cruz de Mendoza por el volante Roberto "Indio" Fernández, quien es pretendido por el técnico carbonero.

whatsapp-image-2022-06-05-at-3-24-42-pm-1-jpeg..webp
Roberto Fern&aacute;ndez gana de arriba cuando jugando en F&eacute;nix

Roberto Fernández gana de arriba cuando jugando en Fénix

Según una fuente del club, los aurinegros ofertaron por comprar el 50% de la ficha del futbolista, y aguardan la respuesta del club mendocino.

El jugador, quien jugó en Fénix y fue campeón del Sudamericano sub 20 en Ecuador en 2017 con la selección uruguaya, quiere venir a jugar a Peñarol y hace fuerza por volver al fútbol de este país. El mes que viene cumple 28 años.

Temas:

Peñarol Diego Aguirre Supercopa Uruguaya

Seguí leyendo

Las más leídas

Tomás Verón Lupi, Maximiliano Gómez, Maximiliano Silvera y Emiliano Ancheta
TORNEO APERTURA

Boston River 1-2 Nacional: con goles de Maxi Gómez y Tomás Verón Lupi, el tricolor debutó con triunfo en el Torneo Apertura

Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol
FÚTBOL URUGUAYO

"Dato mata relato": los números que compartió Ignacio Ruglio, en los que se muestra como el presidente más ganador del siglo XXI en el fútbol uruguayo

Martín Cáceres mostró cómo trabaja con la máquina de coser
URUGUAYOS

El Pelado Martín Cáceres debutó en Juventud de Las Piedras y mostró cómo trabaja con la máquina de coser; mirá el video

Ignacio Sosa en su pasaje por Peñarol
FÚTBOL

El saludo de cumpleaños de Ignacio Sosa a un excompañero campeón con Peñarol que quiere volver al club: "Disfrute que queda menos para la vuelta"

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos