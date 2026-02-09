Peñarol puso la oferta sobre la mesa: el nombre que desvela a Diego Aguirre y al consejo directivo

El plantel de Peñarol tiene libre en la jornada de este lunes luego de haber debutado con victoria por 3-1 el pasado sábado ante Montevideo City Torque en el Torneo Apertura de la Liga AUF Uruguaya 2026 en el Estadio Campeón del Siglo.

Los carboneros fueron netamente superiores a su rival en el primer tiempo en el que ya goleaban 3-0.

Eso llevó a que en el complemento, y teniendo en cuenta que se está saliendo de la pretemporada, el ritmo bajara sustancialmente para la segunda parte, en la que al inicio, el rival descontó con un golazo.

Mientras Peñarol ya ganó la Supercopa Uruguaya 2026 ante Nacional, su eterno rival en el inicio de esta temporada, y comenzó con triunfo en la Liga AUF Uruguaya, tanto su técnico como los dirigentes no cejan en el esfuerzo por contratar a nuevas figuras.

El pasado jueves hubo acuerdo con Mauricio Lemos para su llegada al club que se producirá en estos días. Se trata de un gran valor para sumar a la defensa.

No obstante ello, Diego Aguirre sigue en busca de un extremo y de un volante mixto. En el primer caso, por ahora sigue esperando a Nicolás Vallejo, quien debutó este fin de semana con León de México.

Ahora, Peñarol hizo una importante oferta a Godoy Cruz de Mendoza por el volante Roberto "Indio" Fernández, quien es pretendido por el técnico carbonero.

whatsapp-image-2022-06-05-at-3-24-42-pm-1-jpeg..webp Roberto Fernández gana de arriba cuando jugando en Fénix Diego Battiste

Según una fuente del club, los aurinegros ofertaron por comprar el 50% de la ficha del futbolista, y aguardan la respuesta del club mendocino.

El jugador, quien jugó en Fénix y fue campeón del Sudamericano sub 20 en Ecuador en 2017 con la selección uruguaya, quiere venir a jugar a Peñarol y hace fuerza por volver al fútbol de este país. El mes que viene cumple 28 años.