Peñarol puso la oferta sobre la mesa: el nombre que desvela a Diego Aguirre y al consejo directivo
Los carboneros siguen buscando jugadores en el mercado para sumar a su plantel
9 de febrero 2026 - 12:39hs
Sebastián Britos y Diego Aguirre en Peñarol
El plantel de Peñarol tiene libre en la jornada de este lunes luego de haber debutado con victoria por 3-1 el pasado sábado ante Montevideo City Torque en el Torneo Apertura de la Liga AUF Uruguaya 2026 en el Estadio Campeón del Siglo.
Los carboneros fueron netamente superiores a su rival en el primer tiempo en el que ya goleaban 3-0.
Eso llevó a que en el complemento, y teniendo en cuenta que se está saliendo de la pretemporada, el ritmo bajara sustancialmente para la segunda parte, en la que al inicio, el rival descontó con un golazo.
Peñarol sigue buscando refuerzos
Mientras Peñarol ya ganó la Supercopa Uruguaya 2026 ante Nacional, su eterno rival en el inicio de esta temporada, y comenzó con triunfo en la Liga AUF Uruguaya, tanto su técnico como los dirigentes no cejan en el esfuerzo por contratar a nuevas figuras.
Ahora, Peñarol hizo una importante oferta a Godoy Cruz de Mendoza por el volante Roberto "Indio" Fernández, quien es pretendido por el técnico carbonero.
Según una fuente del club, los aurinegros ofertaron por comprar el 50% de la ficha del futbolista, y aguardan la respuesta del club mendocino.
El jugador, quien jugó en Fénix y fue campeón del Sudamericano sub 20 en Ecuador en 2017 con la selección uruguaya, quiere venir a jugar a Peñarol y hace fuerza por volver al fútbol de este país. El mes que viene cumple 28 años.