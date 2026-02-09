Se picó en la Copa Davis: el colombiano Nicolás Mejía ganó y mandó a callar a los marroquíes, de visitante, y le tiraron de todo; mirá el video

El colombiano Nicolás Mejía ganó y mandó a callar a los marroquíes

Ecuador se hizo fuerte en Quito, sorprendió a Australia y se clasificó este domingo para la segunda ronda de la Copa Davis 2026 , mientras que Argentina y Brasil fueron eliminados y el equipo de Colombia fue agredido por aficionados marroquíes tras ganar su serie ante la nación norteafricana.

Junto a los ecuatorianos, avanzaron a la segunda ronda Gran Bretaña, Alemania, Corea del Sur, Austria, Francia, República Checa, Bélgica, Croacia, India, Chile, Estados Unidos y Canadá.

El colombiano Nicolás Mejía ganó y mandó a callar a los marroquíes

El colombiano Nicolás Mejía ganó y mandó a callar a los marroquíes

En esta instancia, en setiembre, se les unirá España, actual subcampeón del torneo de tenis por equipos y que enfrentará a Chile.

Los siete ganadores de las llaves avanzarán a la última fase, la Final 8, que se jugará en noviembre en Bolonia, instancia en la que ya está sembrada Italia, vigente tricampeón.

TENIS Franco Roncadelli se puso el traje de súper héroe y mantuvo a Uruguay en el Grupo Mundial II de Copa Davis con un 3-1 a Jamaica de visitante

Incidentes en Casablanca

En el Grupo Mundial I, Colombia dio la sorpresa al vencer a domicilio a Marruecos por 3-1, pero tras su triunfo el elenco sudamericano fue agredido por aficionados locales, que les lanzaron botellas y otros objetos cuando se retiraba de la cancha.

Nicolás Mejía le dio la victoria a Colombia al vencer en el partido decisivo al local Reda Bennani por 6-1, 4-6 y 6-2 en la serie jugada en Casablanca.

El colombiano Nicolás Mejía ganó y mandó a callar a los marroquíes El colombiano Nicolás Mejía ganó y mandó a callar a los marroquíes

Pese a ser hostigado por aficionados que lo silbaron durante todo el partido, Mejía logró el punto decisivo y posteriormente hizo un gesto de silencio a todos los marroquíes presentes que nuevamente lo silbaron y luego, algunos de ellos, arrojaron botellas a los tenistas y delegados colombianos.

Horas después del triunfo, y tras tener que esperar para dejar el estadio, Mejía se descargó en sus redes: “Seguramente mi celebración no fue la mejor pero llevaba horas aguantando insultos a mí y mi familia todo el partido por parte del público e insultos del equipo y capitán contrario. Me desahogué y ya. Pero no insulté a nadie”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/nicomejia00/status/2020592100249657463&partner=&hide_thread=false Gracias por comentar lo que pasó de verdad Sebas. Seguramente mi celebración no fue la mejor pero llevaba horas aguantando insultos a mi y mi familia todo el partido por parte del público e insultos del equipo y capitán contrario. Me desahogué y ya. Pero no insulté a nadie https://t.co/AFEHkCTmCC — Nicolas Mejia (@nicomejia00) February 8, 2026

Con su victoria, Colombia se clasificó para disputar el repechaje en setiembre para ascender a las Qualifiers de 2027 contra uno de los perdedores de la primera ronda este fin de semana.

Ecuador, enorme

Ecuador fue la revelación de esta primera ronda al vencer por 3-1 a una potencia histórica como Australia.

Los sudamericanos, que el sábado habían dejado la llave para sentencia (2-0), se hicieron fuertes en la cancha de arcilla del Quito Tenis y Golf Club, a 2.850 metros de altitud, para dejar por el camino a uno de los países de mayor tradición de la Davis.

Gonzalo Escobar y Diego Hidalgo concretaron la victoria este domingo al ganar el dobles a Rinky Hijikata y Jordan Thompson por 7-6 (7/5) y 6-4 frente a una nutrida presencia de público, entre los que se encontraba el DT de la selección ecuatoriana de fútbol, el argentino Sebastián Beccacece.

"Estoy muy contento, sin palabras diría. Es felicidad ahora y orgullo de un trabajo que se viene haciendo desde hace años", destacó Hidalgo.

En setiembre, Ecuador deberá conseguir otra gesta: vencer de visitante a la poderosa Gran Bretaña de Jack Draper y Cameron Norrie, que el viernes fue el primero en conseguir su boleto al derrotar 4-0 a Noruega en Oslo.

Argentina y Brasil, eliminados

Argentina y Brasil, en cambio, fueron eliminados en esta primera ronda del grupo de élite de la Copa Davis.

La albiceleste, sin la presencia de sus principales tenistas, cayó ante Corea del Sur, que alentada ruidosamente por sus aficionados en Busan remontó para terminar imponiéndose por 3-2.

Guido Andreozzi y Federico Agustín Gómez habían puesto a Argentina 2-1 arriba en el primer partido del domingo al vencer a Nam Ji-sung y Park Ui-sung por 6-3 y 7-5 en el dobles.

Pero en ausencia de su mejor hombre, Francisco Cerúndolo (N.19), que decidió no tomar parte en esta eliminatoria tras participar en el Abierto de Australia, Argentina no logró sentenciar la serie.

Thiago Agustín Tirante perdió contra Kwon Soon-woo, un jugador ubicado 248 puestos por debajo en el ranking respecto al argentino, por 6-4, 4-6 y 6-3.

En el punto decisivo, Hyeon Chung se paseó ante Marco Trungelliti por 6-4 y 6-3.

"El simple hecho de haber sido seleccionado para representar a Argentina en la Copa Davis es un sueño hecho realidad. Por eso la decepción es aún mayor", dijo Tirante tras la derrota.

Brasil, en tanto, no pudo sostener la ventaja parcial (2-1) que tuvo frente al equipo canadiense, que aprovechó su localía en Vancouver para dar vuelta a la manija y celebrar un 3-2 gracias al triunfo definitivo de Liam Draxl sobre Gustavo Heide por 6-3, 6-4.

Con la baja de João Fonseca, su mejor hombre, por razones físicas, los brasileños apuntaron a un equipo de poco renombre que sucumbió ante Draxl, artífice de dos de los tres puntos de Canadá.

"Hay un dicho que dice que todo puede pasar en la Copa Davis. Hay sorpresas, altos y bajos, por eso estamos tan satisfechos después de esta serie increíble", dijo Draxl.

Los canadienses enfrentarán a Francia, vencedor de Eslovaquia, en segunda fase.

Con base en AFP