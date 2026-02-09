Coalición Republicana prepara programa de gobierno para el 2029

Representantes de la opositora Coalición Republicana se reunirán en los próximos días para abordar asuntos de actualidad pero también pensando en el largo plazo y, particularmente, en la oferta que presentarán en las próximas elecciones de 2029.

En ese sentido, blancos, colorados e independientes abordarán la creación de grupos técnicos que encaren “temas de fondo”, como el de la demografía, para tomar medidas “en la búsqueda de un país viable”, dijo a El Observador el líder del Partido Independiente (PI), Pablo Mieres.

“Se trata de ir delineando lo que será nuestro programa de gobierno”, señaló el exministro de Trabajo.

El PI está interesado en dar un debate sobre el uso del agua, en especial sobre la creación de la represa de Casupá proyectada por el gobierno del Frente Amplio para extraer el líquido desde el río Santa Lucía. En el oficialismo defienden el proyecto Arazatí para conseguir agua potable del Río de la Plata, iniciativa del gobierno de Luis Lacalle Pou que el actual oficialismo dejó de lado.

Por su lado, blancos y colorados plantearán en la reunión asuntos vinculados con la seguridad pública, entre otros. La gestión del ministro del Interior, Carlos Negro, ha estado en el centro de las críticas opositoras al gobierno de Yamandú Orsi.

El último encuentro de la Coalición Republicana se realizó el pasado 18 de diciembre en donde participaron tres integrantes por cada partido de la coordinación opositora.

Luego de la reunión, el senador colorado Andrés Ojeda dijo: "es preciso dar un mensaje político a la ciudadanía de que hay coalición, de que vamos a ir juntos en balotaje en el esquema que sea y a gobernar en coalición".