Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
30°C
nubes dispersas
Martes:
Mín  22°
Máx  29°

Siguenos en:

/ Nacional / Coalición republicana

Coalición Republicana prepara programa de gobierno para el 2029

Coordinadores de la coalición opositora se reunirán en los próximos días para analizar asuntos vinculados con la seguridad, el agua y la demografía, entre otros

9 de febrero 2026 - 16:10hs
foto coalición

Representantes de la opositora Coalición Republicana se reunirán en los próximos días para abordar asuntos de actualidad pero también pensando en el largo plazo y, particularmente, en la oferta que presentarán en las próximas elecciones de 2029.

En ese sentido, blancos, colorados e independientes abordarán la creación de grupos técnicos que encaren “temas de fondo”, como el de la demografía, para tomar medidas “en la búsqueda de un país viable”, dijo a El Observador el líder del Partido Independiente (PI), Pablo Mieres.

“Se trata de ir delineando lo que será nuestro programa de gobierno”, señaló el exministro de Trabajo.

Más noticias
Así quedó uno de los autos que participó en el accidente
SINIESTRO DE TRÁNSITO

Justicia imputó con prisión a conductor alcoholizado que protagonizó accidente en Cerro Largo en el que murió un hombre

cianobacterias en paysandu: intendencia exhorta a banarse con precaucion en zonas balnearias del departamento
ADVERTENCIA

Cianobacterias en Paysandú: intendencia exhorta a bañarse con precaución en zonas balnearias del departamento

El PI está interesado en dar un debate sobre el uso del agua, en especial sobre la creación de la represa de Casupá proyectada por el gobierno del Frente Amplio para extraer el líquido desde el río Santa Lucía. En el oficialismo defienden el proyecto Arazatí para conseguir agua potable del Río de la Plata, iniciativa del gobierno de Luis Lacalle Pou que el actual oficialismo dejó de lado.

Por su lado, blancos y colorados plantearán en la reunión asuntos vinculados con la seguridad pública, entre otros. La gestión del ministro del Interior, Carlos Negro, ha estado en el centro de las críticas opositoras al gobierno de Yamandú Orsi.

El último encuentro de la Coalición Republicana se realizó el pasado 18 de diciembre en donde participaron tres integrantes por cada partido de la coordinación opositora.

Luego de la reunión, el senador colorado Andrés Ojeda dijo: "es preciso dar un mensaje político a la ciudadanía de que hay coalición, de que vamos a ir juntos en balotaje en el esquema que sea y a gobernar en coalición".

Temas:

Coalición republicana

Seguí leyendo

Las más leídas

En escuelas, liceos y colegios cambiará el conteo de las faltas de estudiantes y docentes para mejorar la asistencia a clase
EDUCACIÓN

En escuelas, liceos y colegios cambiará el conteo de las faltas de estudiantes y docentes para mejorar la asistencia a clase

Cartel en Montevideo. Archivo
TRÁNSITO

Con el respaldo de intendentes blancos, diputados de la oposición preparan proyecto para reducir el monto de las multas de tránsito

Justicia decretó concurso de acreedores de la empresa gastronómica Produits de France, que mantiene deuda con inversores
RESOLUCIÓN

Justicia decretó concurso de acreedores de la empresa gastronómica Produits de France, que mantiene deuda con inversores

Video: así funciona la nueva montaña rusa del Parque Rodó, que entró en su etapa final previo a inauguración
ATRACCIONES

Video: así funciona la nueva montaña rusa del Parque Rodó, que entró en su etapa final previo a inauguración

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos