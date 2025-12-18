Dólar
/ Nacional / EN COALICIÓN

Coordinación de Coalición Republicana se reunió por primera vez con el objetivo de "votar juntos en un balotaje"

La instancia contó con dirigentes blancos, colorados e independientes; pero sin representación de Cabildo Abierto

18 de diciembre 2025 - 20:13hs
Archivo: Pablo Mieres, Andrés Ojeda y Álvaro Delgado durante la campaña electoral de 2024

Foto: Inés Guimaraens

Los líderes del Partido Nacional, Colorado e Independiente se reunieron este jueves por primera vez, en el marco de una mesa coordinación de la Coalición Republicana, con el fin de "votar juntos" en un próximo balotaje.

La instancia no tuvo representantes de Cabildo Abierto, partido que había conformado la coalición durante el gobierno de Luis Lacalle Pou.

El líder del Partido Independiente, Pablo Mieres, fue el anfitrión en la sede de esta colectividad política y adelantó que esta coordinación "va funcionar de manera periódica, para analizar los grandes temas del país e intercambiar posiciones".

El exministro de Trabajo del gobierno de Lacalle Pou aseguró que a pesar de esta instancia, "cada partido mantiene su identidad, sus ideas, su historia y tradiciones". Este partido fue quien planteó avanzar en la consolidación de una "estructura más estable y permanente".

"La coalición existe", afirmó el nacionalista Álvaro Delgado en una conferencia de prensa consignada por Telemundo de Canal 12, tras la reunión de los líderes partidarios.

"Un objetivo es votar juntos en un balotaje en el proceso que viene y además gobernar juntos", agregó el presidente del Directorio del Partido Nacional.

El secretario general del Partido Colorado, Andrés Ojeda, aseguró que no tuvieron "ni una sola conversación electoral", debido a que esto es un asunto "operativo" y a resolver "más adelante".

"Tenemos que dar es un mensaje político a la ciudadanía que es que: hay coalición, vamos a ir en balotaje en el esquema que sea y a gobernar en coalición", añadió Ojeda en la misma conferencia de prensa.

De la instancia también participaron el senador blanco Javier García, el presidente del Herrerismo Luis Alberto Heber. También participaron los senadores colorados Robert Silva y Tabaré Viera. Además de Mieres, como representante del Partido Independiente, estuvo presente el diputado Gerardo Sotelo.

