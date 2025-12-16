Orsi y Lacalle Pou en los festejos por el cumpleaños de Sanguinetti: "Cita obligada" y "relación personal"

El presidente Yamandú Orsi y el expresidente Luis Lacalle Pou , entre otros dirigentes, asistieron este martes a la Casa del Partido Colorado por los festejos adelantados del 90° cumpleaños de Julio María Sanguinetti .

El presidente, que tuvo otro evento esta tarde en Punta del Este, afirmó que no podía faltar a este festejo en Montevideo. "Esta es cita obligada" , dijo Orsi mientras ingresaba a la sede partidaria. El histórico dirigente colorado ingresó al edificio acompañado tanto por Orsi como por la vicepresidenta Carolina Cosse .

El expresidente Lacalle Pou ya se encontraba en la sala principal de la sede política antes de que Sanguinetti entrara. "A pesar de las distintas edades y eventuales diferencias, generamos una relación política y personal ", afirmó Lacalle Pou en rueda de prensa consignada por Telemundo de Canal 12.

POLÍTICA Lacalle Pou reapareció en un acto político y llamó a los jóvenes del Partido Nacional a "acercarse al otro, aún en la discrepancia"

Sanguinetti afirmó tener "una felicidad enorme" por el festejo y lo calificó de "una instancia republicana más" .

También el evento cuenta con la presencia del expresidente Luis Lacalle Herrera y otras autoridades como el secretario general del Partido Colorado Andrés Ojeda, el presidente del directorio del Partido Nacional Álvaro Delgado y el presidente del Frente Amplio Fernando Pereira.

"Tengo esa suerte hoy desde la Presidencia, de levantar un teléfono y hablar cuando es necesario (con Sanguinetti), a su vez lo hace él cuando es necesario", agregó Orsi sobre el expresidente colorado. "Ha dado señales de que es posible debatir política sin volar los puentes que son necesarios para mantener una comunidad en armonía", sentenció.

Por otra parte, el expresidente Lacalle Pou contó que entre otras razones concurre al evento por "el reconocimiento al Partido Colorado y al presidente Sanguinetti en la coalición" que le tocó encabezar.

La vicepresidenta de la República aseguró que Sanguinetti les dio "una recepción de lujo", mientras que Ojeda contó que gracias al dos veces expresidente él está haciendo política dentro de los colorados.

En el evento también estuvo presente la familia del histórico dirigente; entre ellos su esposa Marta Canessa, quien sí cumple años este martes, a diferencia de Sanguinetti quien cumple el 6 de enero.