Dólar
Compra 38,15 Venta 40,55

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
21°C
muy nuboso
Miércoles:
Mín  17°
Máx  24°

Siguenos en:

/ Nacional / POLÍTICA

Lacalle Pou reapareció en un acto político y llamó a los jóvenes del Partido Nacional a "acercarse al otro, aún en la discrepancia"

El exmandatario brindó un discurso en el que se declaró "hincha a muerte de las nuevas generaciones" porque son "más integrados y más conscientes del otro"

2 de diciembre 2025 - 9:57hs
Luis Lacalle Pou y Mario Silvera, intendente de Treinta y Tres

Luis Lacalle Pou y Mario Silvera, intendente de Treinta y Tres

Instagram Partido Nacional

El expresidente Luis Lacalle Pou reapareció este fin de semana en un acto político acompañando a los jóvenes militantes del Partido Nacional en su "Campamento Nacional", que se desarrolló en el departamento de Treinta y Tres.

El exmandatario brindó un discurso en el que se declaró "hincha a muerte de las nuevas generaciones" porque son "más integrados y más conscientes del otro".

Además, les encomendó la tarea de "acercarse al otro, aún en la discrepancia".

Más noticias
Luis Lacalle Pou, Yamandú Orsi y Gabriel Oddone

Lacalle Pou contra Orsi, Oddone opacado y vínculos rotos

autocritica blanca: en encuentros en el interior, surgen duras criticas a la campana de delgado y al gobierno de lacalle pou
PARTIDO NACIONAL

Autocrítica blanca: en encuentros en el interior, surgen duras críticas a la campaña de Delgado y al gobierno de Lacalle Pou

Embed - Juventud Por la Patria MVD on Instagram: "El jefe en el Congreso Nacional de Jóvenes en Treinta y Tres. #juventudporlapatria #partidonacional #partidonacionaljoven"
View this post on Instagram

"Es mucho más fácil ser una fuerza destructiva que una constructiva. Muchos de ustedes hicieron kilómetros para venir acá. Lo hicieron con gusto, lo hicieron con voluntad, con conciencia de que cada uno puede tener distintos motivos, pero vinieron a compartir, a arrimarse al fuego de los que piensan parecido. Pero avivar ese fuego no quiere decir apagar el fuego de los demás", expresó en su discurso.

Finalmente, advirtió: "Guambia con las sociedades que creen que hay solo una razón, una verdad o una idea valedera en un país. Estaríamos atentando contra el corazón de lo que somos: amamos la libertad".

Temas:

Luis Lacalle Pou Partido Nacional política

Seguí leyendo

Las más leídas

Christian Ebere, con el pelo rubio, junto a su madre y sus tres hermanos en Nigeria
HISTORIAS

Christian Ebere: la historia del nigeriano campeón sub 17 que le pidió la camiseta a Suárez y fue figura de Nacional en las finales

Matías Arezo junto a su esposa y su pequeño hijo
PEÑAROL

El mensaje de la esposa de Matías Arezo que cuestionó la decisión de Diego Aguirre de sacarlo del equipo en el clásico Nacional vs Peñarol en el Gran Parque Central

Maximiliano Silvera de Peñarol ante Nacional por la final de la Liga AUF Uruguaya
PEÑAROL

El particular mensaje de la pareja de Maximiliano Silvera de Peñarol: "Pobres los que miran el fútbol de espaldas"

Ignacio Ruglio 
PEÑAROL

Nuevo estado de WhatsApp de Ignacio Ruglio: dice que Nacional domina a Peñarol en el siglo XXI "gracias" a los árbitros y a la AUF

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos