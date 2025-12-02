Lacalle Pou reapareció en un acto político y llamó a los jóvenes del Partido Nacional a "acercarse al otro, aún en la discrepancia"

Luis Lacalle Pou y Mario Silvera, intendente de Treinta y Tres Instagram Partido Nacional

El expresidente Luis Lacalle Pou reapareció este fin de semana en un acto político acompañando a los jóvenes militantes del Partido Nacional en su "Campamento Nacional", que se desarrolló en el departamento de Treinta y Tres.

El exmandatario brindó un discurso en el que se declaró "hincha a muerte de las nuevas generaciones" porque son "más integrados y más conscientes del otro".

Además, les encomendó la tarea de "acercarse al otro, aún en la discrepancia".

"Es mucho más fácil ser una fuerza destructiva que una constructiva. Muchos de ustedes hicieron kilómetros para venir acá. Lo hicieron con gusto, lo hicieron con voluntad, con conciencia de que cada uno puede tener distintos motivos, pero vinieron a compartir, a arrimarse al fuego de los que piensan parecido. Pero avivar ese fuego no quiere decir apagar el fuego de los demás", expresó en su discurso.

Finalmente, advirtió: "Guambia con las sociedades que creen que hay solo una razón, una verdad o una idea valedera en un país. Estaríamos atentando contra el corazón de lo que somos: amamos la libertad".