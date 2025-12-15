Dólar
Nacional / ELECCIONES EN CHILE

Yamandú Orsi felicitó a José Antonio Kast y confirmó que este lunes lo contactará por teléfono

El mandatario uruguayo saludó al nuevo presidente de Chile, José Antonio Kast, y le deseó éxitos en su futura gestión

15 de diciembre 2025 - 7:43hs
20251108 El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, llega a la asunción del nuevo mandatario de Bolivia, Rodrigo Paz
Foto: AFP

El presidente de la República, Yamandú Orsi, felicitó este domingo a José Antonio Kast por su triunfo en las elecciones de Chile y este lunes ambos mantendrán una conversación telefónica.

Según detalló Presidencia a última hora de este domingo, el mandatario uruguayo saludó a Kast y le deseó éxitos en su futura gestión. Asimismo, puntualizó que este lunes 15 de diciembre ambos volverán a comunicarse.

El ultraderechista Kast ganó este domingo las elecciones presidenciales de Chile, derrotando por un amplio margen a la izquierdista Jeannette Jara, con más del 99 % de los votos escrutados.

Según los datos preliminares del Servicio Electoral (Servel), el exdiputado ultracatólico, de 59 años, obtuvo el 58,1 % de los votos, frente al 41,8 % de la exministra del gobierno de Gabriel Boric, de 51 años.

El fundador del Partido Republicano ganó en las 16 regiones del país, incluidos bastiones históricos de la izquierda como Valparaíso y la Región Metropolitana, que alberga la capital, y arrasó en las zonas mineras del norte y las agrícolas del sur.

Esta es la segunda victoria más amplia desde el retorno a la democracia, solo por detrás del triunfo por 24,3 puntos de la expresidenta Michelle Bachelet sobre la conservadora Evelyn Matthei en 2013.

Kast, que hizo campaña a favor de la continuidad del general Augusto Pinochet (1973-1990) en el plebiscito de 1988, es el primer pinochetista en llegar a La Moneda en democracia.

El primer y único derechista que había llegado al poder hasta ahora, desde el retorno a la democracia, fue el fallecido Sebastián Piñera (2010-2014 y 2018-2022), quien votó en contra de la permanencia del dictador.

Padre de nueve hijos y ferviente católico, Kast recibirá la banda presidencial el 11 de marzo de manos del progresista Gabriel Boric, su contrincante en las elecciones de 2021, en las que había sido derrotado por amplio margen.

Desde 2006, el poder en Chile se ha alternado entre izquierda y derecha y ningún presidente le ha entregado la banda presidencial a un sucesor del mismo signo político.



