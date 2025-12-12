Orsi convocó un Consejo de Ministros este viernes en Torre Ejecutiva: presentan balance de año y metas de 2026

Foto: Inés Guimaraens

El presidente Yamandú Orsi convocó para este viernes a las 12:00 un Consejo de Ministros en Torre Ejecutiva, con el objetivo de presentar los avances realizados durante los primeros meses de gestión y proyectar las metas para 2026, según confirmaron a El Observador fuentes de gobierno.

En la reunión cada ministro deberá exponer los avances alcanzados desde marzo, basándose en las 63 medidas anunciadas por el Ejecutivo el 25 de marzo durante el primer Consejo de Ministros. Además, se realizará un análisis de los proyectos previstos para el próximo año, en el marco de la discusión del Presupuesto Nacional en el Parlamento.

El secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, afirmó a Subrayado el miércoles que el Poder Ejecutivo ha concretado avances en el 70% de las medidas presentadas en marzo. Además, recordó que se espera llegar al 100% de cumplimiento para el final del periodo presidencial, en 2025.

Sánchez destacó que el gobierno ha logrado "ordenar la casa" en base a lo recibido de la gestión anterior de Luis Lacalle Pou, y anticipó que el próximo año será clave para las realizaciones. En este sentido, hizo referencia a la importancia del Presupuesto Nacional como herramienta para avanzar en varias de las propuestas.