Introducción "a la vida militar" y la curiosidad de los jóvenes del Inisa por su edecán: el detrás del anuncio de Orsi sobre convenio con Defensa que reabre viejo debate

Uno de los adolescentes rompió el hielo y otros dos se arrimaron a escuchar. Les llamaba la atención ese hombre impecablemente uniformado que se mantenía a pocos pasos del presidente Yamandú Orsi . Querían saber cómo era eso de ser militar. “¡Estuvo en el Congo!”, intervino Orsi. Su edecán Andrés Batista asintió, estuvo “como seis veces” de misión. Se puso “a la orden” de los muchachos.

A Jaime Saavedra , presidente del Instituto de Inclusión Social Adolescente ( Inisa ), no le pasaron inadvertidas aquel 9 de octubre en la ex Colonia Berro las miradas curiosas de unos cuántos de los jóvenes presos hacia este coronel del Ejército. Saavedra se lo hizo saber a Orsi antes de que partiera, tenían que hacer algo al respecto.

Dos meses después, en el almuerzo de la Asociación de Dirigentes de Marketing de este martes, el presidente de la República adelantó que el Ministerio de Defensa “está dispuesto” a colaborar en los planes del Inisa para que los jóvenes accedan a capacitación y oportunidades laborales. Orsi contó que Saavedra ya se había reunido con la ministra Sandra Lazo y apuntó que él mismo había tenido “la oportunidad de hablar con gente" de la cartera, porque “desde ahí también se puede dar una mano”.

El plan todavía tiene muchos detalles pendientes, con Saavedra y Lazo a la espera de que pasara la interpelación de este miércoles para poder avanzar. El director de Servicios Sociales del ministerio, Alberto Fumero, adelantó el martes a El Observador que "en las Fuerzas Armadas hay carpintería, electricidad, mecánica, panadería y otros oficios laborales" a los que podrían aplicar los jóvenes. Este jerarca del MPP también manejó la idea de que "entren como soldados y que después decidan si siguen o no, pero que en este proceso puedan tener su salario y la vida común y corriente del soldado".

En el gobierno apuestan a un programa que dé a los adolescentes posibilidades para culminar ciclos educativos e introducirse a la “vida militar” con todo el acompañamiento técnico correspondiente para este tipo de instituciones, con miras a que luego continúen quienes “tienen perfil” para hacerlo.

La iniciativa, cuyo lanzamiento está pensado para el primer semestre del año que viene, reabre una vieja discusión de los gobiernos del Frente Amplio, una pulseada nunca saldada entre quienes confían en la disciplina, el respeto a la autoridad y la vocación militar que inspiran las Fuerzas Armadas sobre muchas de las personas más pobres del país, y quienes lo rechazan tanto por reparos técnicos como por convicciones ideológicas.

Un viejo debate

No puede ser que de 15 mil presos en las cárceles no haya 25 que quieran ser milicos en un país en el que tenemos 27 mil militares, reflexionó Saavedra durante el gobierno de José Mujica, cuando estaba al frente del polo industrial en el ex Comcar y le trasladó a los ministros Eduardo Bonomi (Interior), Eleuterio Fernández Huidobro (Defensa) y al propio mandatario la inquietud de buscar salidas por ese lado.

El proyecto nunca pasó de la idea y ni siquiera trascendió públicamente, a pesar de tener el visto bueno de las autoridades, en parte porque no estaban las condiciones políticas dentro de la izquierda.

Sí fueron de pública notoriedad planes del Ministerio de Desarrollo Social durante aquel gobierno de Mujica y el reimpulso del entonces comandante en jefe del Ejército, Guido Manini Ríos –ya en la segunda administración de Tabaré Vázquez–, para ofrecer una alternativa “a esa juventud que parece haber perdido toda esperanza de vida, que está sin hacer nada, a un paso de caer en malos hábitos”, como declaró en 2016 a El País.

Daniel Olesker, quien era ministro de Desarrollo Social en 2012, promovía que "el Ministerio de Defensa tiene cursos que hoy da solamente a sus filas (...) pero que perfectamente los podría adaptar para darlos en general”, que son “de buena calidad e importantes para la formación para el trabajo”, según consignó en aquellos años el semanario Búsqueda. El jerarca socialista, hoy vicepresidente de ASSE, mantenía que había “mucha capacidad ociosa en los cuarteles” en los que “perfectamente se podrían instalar talleres del programa”.

20150202 Acto de asunción del nuevo Comandante en Jefe del Ejército, Guido Manini Ríos. Ministro de Defensa Eleuterio Fernández Huidobro, presidente José Mujica, comandante en retiro Juan Villagrán y presidente electo Tabaré Vázquez / FOTO J. M. RAMOS Foto: Juan Manuel Ramos

El debate, con el beneplácito de las jerarquías del Ejército, giraba en torno a los “Ni-Ni”, con cifras que para 2012 daban cuenta de más de 130 mil jóvenes de entre 14 y 29 años que no estudiaban ni trabajaban, y con 50 mil de ellos que ni siquiera buscaban empleo.

Años después, la problemática volvió a la palestra ante un “diálogo social” anunciado por Vázquez al iniciar su gobierno. Como comandante en jefe, Manini Ríos lanzó en 2016 la propuesta de crear una “fuerza de voluntarios en defensa y protección civil” para formar batallones auxiliares que colaboraran por períodos de seis meses en casos de desastres naturales, a la vez que fueran instruidos en oficios, “valores patrióticos y ciudadanos”. Ofrecían derecho a usar el uniforme y percibir durante el servicio un viático del 50% del sueldo de un soldado.

La idea fue duramente criticada por Gustavo Leal en 2016, quien era entonces director de Convivencia del Ministerio del Interior. La acusó de un “verdadero dislate” y sostuvo que “su concreción representaría la abdicación del sentido común y obviamente también de la política de izquierda al frente de cuatro áreas estratégicas para el desarrollo nacional como la educación, las políticas sociales, la seguridad pública y la defensa nacional”.

Según consignó entonces Búsqueda, el sociólogo insistió que aquel abordaje de un “Ministerio de Defensa dentro de un gobierno de izquierda” era “profundamente desconocedor de la realidad”, que alimentaba “el estigma social” hacia los jóvenes y que promovía “la ampliación de esferas de poder en áreas injustificables de las Fuerzas Armadas”, fundamentando pedidos de aumento presupuestal y profundizando una lectura “estereotipada” y “plagada de generalizaciones inadecuadas”.

Por su parte, el exdirector del Instituto de la Juventud, Ernesto Rodríguez, declaró en 2016 a El Observador que la propuesta de Manini Ríos era “una pésima solución”. “Que lo hace, además, mezclando todo. Mezclando darles normas de buena conducta, normas de aseo personal. En cada frase hay una gran cantidad de cosas que estigmatizan muy fuertemente a los jóvenes”.

Menos presos

Casi una década después, un nuevo gobierno frenteamplista con Orsi a la cabeza se encamina a dar por laudado el debate, esta vez con el foco en los menores infractores.

Jaime Saavedra, presidente del Inisa Jaime Saavedra, presidente del Inisa

Será en un Inisa que ha bajado drásticamente en los últimos años la cantidad de privaciones de libertad, con unos 315 jóvenes que permanecen presos, algo que Saavedra le destaca a menudo a sus antecesores de todos los partidos.

En esa órbita también anunció el proyecto Cosechando Esperanzas el exsindicalista de la Bebida, Richard Read, para brindar oportunidades laborales y de capacitación a unos 80 jóvenes.

Saavedra insiste a menudo en que todos los convenios del Inisa con otras reparticiones del Estado –Inefop, Anep y ministerios– deben apuntar a que la totalidad de los jóvenes vinculados al organismo tengan posibilidades reales de estudio y de trabajo.

“Tenemos chiquilines que han cometido daños irreparables”, dijo aquel 9 de octubre en que el edecán Batista originó el interés del gobierno para que el Inisa junte fuerzas con Defensa. “Tienen que estar en privación de libertad, sin hacerles daño, pero procurando que no se hagan daño a sí mismos. (...) Para el 90% de los chiquilines y chiquilinas con los que trabajamos, tenemos que regar un mar de oportunidades porque son almas en pena”.