Dólar
Compra 38,95 Venta 41,45

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
13°C
nubes
Miércoles:
Mín  14°
Máx  21°

Siguenos en:

/ Nacional / EUGENIO ACOSTA

Director del Inisa cuestionado y que renunció por discrepancias con Saavedra trabajará en Presidencia

Eugenio Acosta ejercerá funciones en Presidencia de la República bajo el formato de "pase en comisión"; es allegado del secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez

15 de septiembre 2025 - 18:37hs
Eugenio Acosta presentó su renuncia al Inisa a fines de julio. Archivo

Eugenio Acosta presentó su renuncia al Inisa a fines de julio. Archivo

Foto: Inés Guimaraens

El exdirector del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa), Eugenio Acosta, que renunció por diferencias con el presidente Jaime Saavedra, fue contratado para cumplir tareas en Presidencia de la República bajo el régimen de pase en comisión.

La resolución firmada por el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, establece que Acosta –funcionario del Ministerio del Interior– cumplirá funciones en las unidades dependientes de Presidencia de la República. No se especifica en qué área en particular. Acosta es actualmente funcionario del Ministerio del Interior.

Más noticias
Jaime Saavedra, presidente del Inisa
Entrevista

Jaime Saavedra: "La batalla madre es terminar con el reino de la discrecionalidad en el Inisa"

Eugenio Acosto junto al presidente Orsi
INISA

Director del Inisa Eugenio Acosta presenta su renuncia y pone fin al conflicto que había paralizado a la institución

Su trayectoria incluye un pasaje por el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) como policía y como director de Seguridad del Inisa durante la administración de Gabriela Fulco. En el medio, sin embargo, acumuló denuncias por robo de comida para perros y venta de leña durante la administración de Fulco.

Acosta fue denunciado por los trabajadores por la desaparición de comida de perro que se compraba para alimentar a los animales de la Colonia Berro. También fue denunciado por la tala y venta de leña a partir de árboles que estaban en ese centro. Si bien las denuncias no avanzaron por la vía administrativa, Acosta decidió irse del Sirpa y volver al INR. En febrero de 2025 volvió a ser convocado para el Inisa.

A fines de julio, luego de discrepancias con Saavedra –que amenazó con renunciar si no se concretaba la salida del director–, Acosta presentó su renuncia.

Temas:

Inisa Presidencia de la República Jaime Saavedra

Seguí leyendo

Las más leídas

Tres oficiales de la Armada muy comprometidos en el caso de desaparición de decenas de toneladas de carne
INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA

Tres oficiales de la Armada muy comprometidos en el caso de desaparición de decenas de toneladas de carne

La ciclovía en 18 de Julio
TRANSPORTE

Transporte público: con reparos al plan del gobierno, Bergara propuso que el túnel para ómnibus en 18 de Julio sea a partir de Ejido

Meteorólogos anunciaron mal tiempo para esta semana
PRONÓSTICO

"Tendremos varios problemas": meteorólogos anunciaron la llegada de un frente frío y un ciclón que se intensificará el fin de semana

Lionel Messi, Antonela Roccuzzo, Sofía Balbi y Luis Suárez
DIVISIONAL D

El comentario de Lionel Messi con respuesta de Luis Suárez que revolucionó las redes sociales de Deportivo LSM

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos