Canelones: un ciudadano ruso de 44 años murió tras chocar contra otra moto en Ruta 101

Hombre de nacionalidad extranjera murió Foto: Policía Caminera

Un ciudadano ruso de 44 años murió este jueves en Canelones tras protagonizar un accidente de tránsito en el que chocó su moto contra otro birrodado, informó Policía Caminera mediante un comunicado.

El siniestro fatal ocurrió sobre las 07:00 horas de este jueves, en la Ruta 101, a la altura del kilómetro 28.500, próximo a la Escuela Militar de Aeronáutica.

De acuerdo a la información primaria, el ciudadano extranjero se encontraba circulando en su moto cuando, al pretender ingresar a la Ruta 101 de Oeste a Este desde el cantero central en un lugar no habilitado a la circulación, terminó siendo impactando por un birrodado de alta cilindrada, conducido por un hombre de 49 años que circulaba de Sur a Norte.

A raíz de la colisión, el hombre de nacionalidad rusa perdió la vida en el lugar. El conductor de la moto de alta cilindrada, en tanto, resultó politraumatizado grave y fue trasladado a un centro médico cercano.

El tránsito en la Ruta 101, en el carril de sur a norte (hacia Pando), se encuentra totalmente obstruido. Los vehículos desviarán en el kilómetro 26 por Camino de Los Aromos hacia Ruta 8.