ACCIDENTE

Accidente del ómnibus 121 en Pocitos: Fiscalía solicitó una ampliación de la pericia psiquiátrica al chofer

A más de un año del accidente, la mayoría de las víctimas llegaron a un acuerdo con la empresa de transporte; sin embargo, algunas de ellas no han aceptado las propuestas de Cutcsa

3 de diciembre 2025 - 16:26hs
Accidente de Cutcsa en 2024

Accidente de Cutcsa en 2024

EFE/ Federico Gutierrez

La Fiscalía solicitó una ampliación de la pericia psiquiátrica al chofer de Cutcsa que en octubre del año pasado se accidentó junto a varios pasajeros en la playa de Pocitos, confirmaron fuentes judiciales a El Observador.

Este pedido, del que informó en primera instancia El País, fue presentado por la nueva fiscal del caso, Silvia Porteiro.

La pericia psiquiátrica inicial presentada sobre el comienzo del año indicó que el conductor se encontraba en un estado de "fatiga y somnolencia" al momento del accidente.

Estos resultados despertaron las críticas de los pasajeros, quienes cuestionaron esta versión.

A más de un año del accidente, la mayoría de las víctimas llegaron a un acuerdo con la empresa de transporte, sin embargo, algunos de ellos no han aceptado las ofertas de Cutcsa.

Entre estos está Daniela, una de las víctimas que estuvo más grave. Tuvo una cirugía de columna por fractura de la vértebra T12 y le pusieron dos fijadores con 10 tornillos.

Semanas atrás, su abogado, Diego Moreno, indicó en diálogo con El Observador que la intención de su defendida era "continuar el proceso, no llegar a un acuerdo".

"No queremos ceder a las presiones. Que lleve el tiempo que sea, pero que se haga justicia. Queremos saber la verdad: ¿qué pasó?", señaló en su momento.

El accidente del ómnibus de Cutcsa tuvo lugar el 26 de octubre del 2024, sobre las 7:30 horas.

La unidad transitó a gran velocidad por la avenida Brasil, cuando al final de la calle, se subió a la vereda, embistió el muro de la rambla y terminó encallada a orillas del Río de la Plata.

De las 17 personas que viajaban en el ómnibus, seis resultaron heridas de gravedad, incluido el conductor. Una de ellas, una mujer de 55 años, murió. Tras el accidente, el chofer de la unidad decidió jubilarse.

