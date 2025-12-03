La espontaneidad que complica a Orsi, la discusión presupuestal que falta y archivos polémicos en Fiscalía

Se termina el año. Entramos en el último mes y eso significa que se empiezan a cerrar procesos: la votación del presupuesto, la autocrítica blanca y el diálogo por seguridad, entre otros. Y eso trae novedades .

Embed - Las medidas radicales para la seguridad de los blancos y la discusión presupuestal que falta

En el gobierno reconocen que algunas intervenciones públicas de Orsi les han ocasionado problemas . Los dichos sobre Bukele o su respaldo a Mónica Ferrero como fiscal de Corte abrieron un flanco innecesario para el oficialismo.

Ana Olivera comunicó que deja su banca para dar paso a la renovación en el Partido Comunista y los señalamientos a Ojeda por la posible violación de la Constitución desnudaron una interna complicada en esa Fiscalía .

El presidente se está comprando problemas innecesarios por su forma de comunicar, reconocen en el gobierno. La espontaneidad que a Orsi le juega a favor para ganarse a la gente también lo está complicando a la hora de enfrentarse a los micrófonos.

El MPP en la mira, conflicto con Argentina en puerta y el PIT-CNT vuelve a presionar al FA

Un ejemplo reciente es el de sus declaraciones a Búsqueda sobre que “el ejemplo” a “analizar” es Bukele, algo que está lejos del proyecto de su gobierno y que terminó copando la agenda. A tal punto, que obligaron a que Orsi le escribiera ese mismo día por la tarde a la productora de Fácil Desviarse para explicar en pocos minutos que lo que quería era poner sobre la balanza el nivel de “adhesión” que generan las políticas represivas en la población pero que es “impensable” importarla para Uruguay.

En palabras del propio Orsi al semanario Voces en diciembre de 2021, por una situación similar pero por un tema muy distinto: “Cuando tenés que salir a explicar qué dijiste es porque le erraste”.

Con un nuevo año en el horizonte, el presidente proyecta cambios en su relacionamiento con la prensa.

¿Qué se vota?

La Cámara de Diputados se encamina a cerrar, finalmente, el proceso de aprobación del Presupuesto. Por lo que han conversado los coordinadores informalmente, la votación sería en el plenario del próximo 9 de diciembre. Y lo que parece ser un simple trámite generó una discusión entre legisladores vinculada a qué es lo que se vota en la tercera cámara.

Es que la Constitución dice que lo que se vota son solo los cambios que realizó el Senado, pero entre legisladores se cuestionan cómo se puede interpretar su posición desde afuera teniendo en cuenta que es una sola votación en la que se respalda o rechaza.

Blancos y cabildantes tienen decidido acompañar los cambios de la cámara alta, y de esta forma mantienen su postura de respaldar en general el Presupuesto. Los colorados, sin embargo, no tienen una posición unánime. En general, la mayoría está de acuerdo con las reasignaciones y los cambios que se hicieron en la cámara alta pero no quieren, sobre todo aquellos que no respaldaron el proyecto en general, que se interprete como un respaldo a todo el proyecto que incluye, entre otras cosas, los cambios tributarios. En esa disyuntiva terminarán de definir su posición.

En retirada

Era una idea que venía manejando desde que aceptó integrar la lista del Partido Comunista y que finalmente concretará en los próximos meses. Ana Olivera, diputada y actual coordinadora de la bancada oficialista, dejará su banca en la cámara baja y, según lo que ha transmitido en las reuniones de coordinación interpartidaria, presentará su renuncia el próximo 1° de marzo.

Con 71 años y una extensa trayectoria política, que incluye ser la primera intendenta de Montevideo, la diputada comunista es una de las legisladoras más respetadas del Parlamento y reconocida por propios y extraños por su capacidad de trabajo y experiencia.

A tal punto, que en el oficialismo la eligieron para que sea la coordinadora de la bancada durante la discusión presupuestal en la cámara donde el Frente Amplio no tiene mayoría. Con el Presupuesto aprobado, Olivera se retira para dar lugar a la renovación y en el Parlamento la van a extrañar.

Se cierra

Los blancos cerrarán la semana que viene el proceso de autocrítica. Lo harán con una reunión del directorio en la que se darán a conocer tres informes: uno técnico elaborado por Rafael Porzecanski (Opción), otro realizado por la juventud y uno con la síntesis de los comentarios que recibieron durante los cinco encuentros realizados en el interior.

El objetivo es terminar de pasar la página y arrancar el 2026 sin tener que andar mirando por el retrovisor. Los afines a Delgado valoran que se haya sentado a escuchar los reproches por la campaña sin responder sino tomando notas y consideran que el proceso los hace “salir mejores” para el 2029.

Molestos

Pero como sabés, el asunto no ha estado exento de críticas. Algunos blancos, detractores del hoy presidente partidario, no terminan de entender cuál es el objetivo ni qué es lo que se logra con el proceso e incluso hubo dirigentes molestos con las formas. Eso se reflejó en la ausencia de los diputados de Canelones en la reunión que se celebró en ese departamento en el marco de este proceso. Ni Sebastián Andújar, ni Amin Niffouri ni Álvaro Dastugüe estuvieron presentes e incluso hubo reclamos de militantes por su ausencia (Juan Pablo Delgado sí estuvo un rato).

Pero la decisión de no concurrir fue para mostrar su descontento con la forma en la que se había organizado el evento ya que ellos no tuvieron ninguna participación. “Ni siquiera nos contactaron para alquilar el local”, graficó uno de los dirigentes y dijo que todo fue organizado a sus espaldas.

La departamental de Canelones es una de las más complejas para los nacionalistas. Aún no se pudo instalar por diferencias entre las dos principales listas: la 400 y la 33. A su vez, fue uno de los lugares donde Yamandú Orsi votó mejor, lo que dejó algunas heridas abiertas.

Archivos polémicos

La denuncia por posible violación del artículo 124 de la Constitución por parte del senador colorado Andrés Ojeda desnudó una interna complicada en la Fiscalía de Flagrancia de 15° turno, a cargo desde hace poco de Sylvia Lovesio.

La fiscal reemplazó a Raúl Iglesias –que fue sumariado– a finales de setiembre, pero se encontró con que sus dos adjuntas habían archivado varios casos en el interín entre que fue designada y asumió. Entre ellos estaba el que Ojeda participó como abogado.

Los archivos motivaron duros cuestionamientos a las dos adjuntas e incluso cambios por parte de la fiscal de Corte, Mónica Ferrero. Supimos que Silvia Buzó fue trasladada a la fiscalía de 4° turno mientras que Claudia Amoedo se encuentra de licencia médica.

Desestiman recursos

La construcción de Cardama de las dos patrulleras oceánicas para la Armada sigue generando polémica. La ministra Sandra Lazo será interpelada por Javier García la semana que viene por lo que oficialismo y oposición están dedicados a juntar información.

Pero mientras esto ocurre, Defensa ha seguido avanzando con la investigación administrativa que inició y recientemente rechazó cinco recursos presentados por los oficiales que fueron sancionados con arrestos a rigor por este tema al comienzo de la gestión de Lazo.

Los afectados son el almirante (r) Jorge Wilson, los contralmirantes Miguel de Souza y José Ruiz, y el capitán de navío Marcelo da Silva. Todos presentaron recursos de revocación mientras que Wilson también apeló la sanción.

Grosso modo, todas dicen que los planteos son “improcedentes” y confirman que mintieron en las reuniones que tuvieron con los asesores de Lazo.