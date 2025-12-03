Ana Olivera se cayó en la Cámara de Diputados, se pegó en la cabeza y se suspendió la sesión

Foto: Leonardo Carreño

La diputada del Frente Amplio, Ana Olivera, se accidentó durante la sesión de la Cámara de Representantes de este miércoles. La legisladora cayó de una escalera en la Cámara, sufrió un golpe en la cabeza y la sesión debió suspenderse.

Olivera debió ser trasladada a la Asociación Española para ser atendida, aunque el golpe no fue grave. En primera instancia, la dirigente fue atendida por el diputado del Partido Nacional Federico Casaretto y por el diputado del Frente Amplio Federico Preve, ambos médicos de profesión.

La dirigente del Partido Comunista es la coordinadora del bancada oficialista. En el video se escucha el momento en que se da el golpe y se suspende la sesión.

WhatsApp Video 2025-12-03 at 5.19.04 PM La también diputada de la coalición de izquierda, Inés Cortés, estaba en uso de la palabra en la media hora previa, cuando Olivera se cayó.

La transmisión en vivo de la cámara baja logró captar el momento en que Cortés se sorprendió por la caída de su correligionaria. La sesión de Diputados ya se reanudó, tras el incidente. Noticia en desarrollo.