Blanca Rodríguez dijo que el diseño de las "políticas sociales" empezó con el Frente Amplio y la oposición le respondió

La senadora Blanca Rodríguez recibió fuertes críticas desde la oposición luego de que dijera este jueves en la Cámara de Senadores que "todo lo que tiene que ver" con el diseño de "políticas sociales" inició de la mano de los gobiernos del Frente Amplio.

" Todo lo que tiene que ver con el diseño de políticas sociales comenzó en este país con los gobiernos del Frente Amplio . Y allí hubo fuertes críticas a que había simplemente transferencias de dinero. Ese camino, que no era solamente transferencias de dinero, fue el que después recorrió el gobierno que siguió", comenzó Rodríguez en el Senado.

Tras esto, agregó que lo que está haciendo la actual administración no es un "tema de poner dinero" para que la gente se quede "sentada en su casa" , sino que es una forma de estar acompañando "trayectorias" de personas y familias.

"Es un apoyo clarísimo a los cuidados familiares, es un apoyo clarísimo al desarrollo de la vida de los niños, niñas y adolescentes y sus oportunidades futuras ", sostuvo.

Las expresiones de la legisladora frenteamplista fueron criticadas duramente por varios miembros de la oposición, entre ellos el senador blanco Martín Lema, quien consideró que sus dichos son una "falta de respeto a nivel país".

"La senadora Blanca Rodríguez, en su momento y previo a dar el paso a la actividad política, dijo que venía a jerarquizar la política. Bueno, está haciendo precisamente lo contrario", señaló en rueda de prensa.

"Caer en la soberbia de entender que hay un día donde se da el punto de partida de las políticas sociales, está totalmente fuera de lugar", añadió.

También en diálogo con los medios se expresó el senador Sergio Botana, que apuntó contra la "ignorancia supina" y el "sesgo ideológico" que mostró Rodríguez en sus declaraciones.

"Lo más importante que hizo el Frente Amplio en políticas sociales fue el IRPF, el impuesto a los trabajadores. Eso es lo que hizo el FA", criticó el legislador del Partido Nacional.

En redes sociales, uno de los primeros en cuestionar a Rodríguez fue el senador Sebastián Da Silva, quien en su cuenta de X se preguntó en forma sarcástica: "¿No me queda claro si fue Tabaré Vázquez o Mujica el que diseñó las asignaciones familiares?".

"Tampoco me acuerdo si los CAIF los inauguró María Julia Muñoz. Si tengo claro que el sector de la Senadora es bueno en diseñar despidos de sus trabajadores dependientes en forma más fría que la multinacional más desarraigada. Pero como estoy cortando cebada, capaz que me confundo", añadió.

No me queda claro si fue Tabaré Vázquez o Mujica el que diseñó las asignaciones familiares ?

Tampoco me acuerdo si los Caif los inauguró María Julia Muñoz.

Si tengo claro que el sector de la Senadora es bueno en diseñar despidos de sus trabajadores dependientes en forma más fría… https://t.co/nxlKkyu3lp pic.twitter.com/z98qzPgsLs — Sebastian Da Silva (@camboue) November 27, 2025

El colorado Robert Silva, por su parte, manifestó que los dichos de Rodríguez muestran un desconocimiento del "entramado de políticas sociales diseñadas, proyectadas y creadas por el Partido Colorado desde principios del siglo XX".

"Seguramente la senadora, como mucho de nosotros, ha sido beneficiaria de ellas y las debería valorar", aseveró.

Sostener esto es desconocer el entramado de políticas sociales diseñadas, proyectadas y creadas por el @PartidoColorado desde principios del siglo XX. Seguramente la senadora @blancarodgon como mucho de nosotros ha sido beneficiaria de ellas y las debería valorar. https://t.co/Ijz5fjNjIM — Robert Silva (@RobertSilvaUy) November 27, 2025

La aclaración posterior de Blanca Rodríguez en la sesión

Luego de que Rodríguez hiciera las polémicas declaraciones, el senador frenteamplista Daniel Caggiani pidió un cuarto intermedio de varios minutos.

Al regreso, la exconductora de Subrayado volvió a tomar la palabra y explicó que la discusión en ese momento era sobre el inciso del Ministerio de Desarrollo Social (Mides).

"Es en ese marco que yo dije que en los gobiernos del Frente Amplio se había generado el diseño de políticas sociales. El diseño de políticas sociales del que estamos hablando que es el diseño del Mides que, como todos sabemos, es un Ministerio de Desarrollo Social que se creó en 2005. No dije que se habían inventado las políticas sociales en Uruguay", enfatizó.

Rodríguez insistió en que se refirió al "diseño de las políticas sociales que se generó en ese marco". "Diseño, no invento".