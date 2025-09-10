Dólar
/ Cultura y Espectáculos / VISITA

Isabel Allende abrirá la Feria del Libro de Montevideo junto a Blanca Rodríguez en el Solís: lo que hay que saber sobre su presentación

La escritora chilena será la encargada de abrir el evento con una conversación con Blanca Rodríguez en el Solís

10 de septiembre 2025 - 15:42hs
Isabel Allende estará en la Feria del Libro de Montevideo

Isabel Allende estará en la Feria del Libro de Montevideo

La Feria Internacional del Libro de Montevideo está a semanas de comenzar, y tal como anunció El Observador hace algunos días, serán varios los nombres importantes de las letras regionales que dirán presente en la cita que va desde el 25 se setiembre al 12 de octubre.

Una de las visitas más sonadas será, sin embargo, la de Isabel Allende. La escritora chilena, una de las más leídas y vendidas del mundo, se presentará en Montevideo a diez años de su última visita, en un encuentro que tendrá lugar en el Teatro Solís y donde entablará una charla con la senadora y profesora de literatura Blanca Rodríguez a propósito de su obra y de su último título: Mi nombre es Emilia del Valle.

La cita será el jueves 25 de setiembre a las 19 horas, y oficiará de apertura para el evento que, durante el resto de las jornadas, se desarrollará como es usual cada año en la carpa instalada en la explanada de la Intendencia de Montevideo y en el atrio del Palacio Municipal.

La entrada para ver y escuchar a Allende es gratuita, pero los cupos son limitados y se necesita invitación para asistir. Para conseguirla, la persona interesada debe retirarla en Tickantel y en boletería del Teatro Solís a partir de las 15 horas del 18 de setiembre. Se entregará una única entrada por persona.

Además, durante la presentación no habrá ni firmas de libros, ni oportunidad de sacarse una foto con la autora. Las puertas del Solís ese jueves abren a las 18.30 y el ingreso será puntual.

Más visitas de la feria

Además de Allende, algunos de los nombres que pasarán por Montevideo durante la feria serán la española Rosa Montero, la ecuatoriana María Fernanda Ampuero, los argentinos Luciano Lamberti, Federico Falco, César Gonzáles, Pablo Ramos y Claudia Piñeiro, y la chilena Cynthia Rimsky, entre otros.

