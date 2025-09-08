Dólar
/ Cultura y Espectáculos / FILBA

Vuelve el Filba a Montevideo: el festival literario tendrá dos días de actividades en cinco lugares de la ciudad

El festival Filba, surgido en Buenos Aires, volverá a tener una edición montevideana después de una ausencia de siete años

8 de septiembre 2025 - 15:55hs
Se obtiene deleite y conocimiento al leer libros
Leonardo Carreño

Siete años después de su última edición local, el festival literario argentino Filba volverá a Montevideo.

Las sedes del Filba serán las librerías Amazonia, el Club Cultural Charco, Escaramuza, Cultural Alfabeta y Guarida. En esas locaciones se presentarán para distintas actividades un conjunto de 20 autores uruguayos, y una oncena de visitantes internacionales.

La lista de autores extranjeros incluye a Mónica Ojeda (Ecuador), Lina Meruane (Chile), Ana Paula Maia (Brasil), Aleyda Quevedo (Ecuador), María Jaramillo (Colombia), Jorge Consiglio, Magalí Etchebarne, María Paz Ferreyra Miss Bolivia, Hernán Ronsino, Juan Solá y Dani Zelko (Argentina).

Además de la literatura, habrá participantes musicales y artistas de otras disciplinas. Se desarrollarán talleres, instancias de lectura, mesas de diálogo y entrevistas.

En las próximas semanas se develará la grilla completa de participantes y el calendario completo del Filba, que se había hecho en Montevideo por última vez en 2018. Enrique Vila-Matas, Irvine Welsh y Alberto Fuguet fueron algunos de los autores internacionales que llegaron a la ciudad en el marco de ese evento.

