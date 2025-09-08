Vuelve el Filba a Montevideo: el festival literario tendrá dos días de actividades en cinco lugares de la ciudad

El evento será el próximo 23 y 24 de setiembre —las dos jornadas previas al comienzo de la edición 2025 de la Feria del Libro— , con actividades repartidas en cinco librerías de la ciudad.

Las sedes del Filba serán las librerías Amazonia, el Club Cultural Charco, Escaramuza, Cultural Alfabeta y Guarida . En esas locaciones se presentarán para distintas actividades un conjunto de 20 autores uruguayos, y una oncena de visitantes internacionales.

Además de la literatura, habrá participantes musicales y artistas de otras disciplinas. Se desarrollarán talleres, instancias de lectura, mesas de diálogo y entrevistas.

En las próximas semanas se develará la grilla completa de participantes y el calendario completo del Filba, que se había hecho en Montevideo por última vez en 2018. Enrique Vila-Matas, Irvine Welsh y Alberto Fuguet fueron algunos de los autores internacionales que llegaron a la ciudad en el marco de ese evento.