Vuelve el Filba a Montevideo: el festival literario tendrá dos días de actividades en cinco lugares de la ciudad

Siete años después de su última edición local, el festival literario argentino Filba volverá a Montevideo.
El evento será el próximo 23 y 24 de setiembre —las dos jornadas previas al comienzo de la edición 2025 de la Feria del Libro—, con actividades repartidas en cinco librerías de la ciudad.
Las sedes del Filba serán las librerías Amazonia, el Club Cultural Charco, Escaramuza, Cultural Alfabeta y Guarida. En esas locaciones se presentarán para distintas actividades un conjunto de 20 autores uruguayos, y una oncena de visitantes internacionales.
La lista de autores extranjeros incluye a Mónica Ojeda (Ecuador), Lina Meruane (Chile), Ana Paula Maia (Brasil), Aleyda Quevedo (Ecuador), María Jaramillo (Colombia), Jorge Consiglio, Magalí Etchebarne, María Paz Ferreyra Miss Bolivia, Hernán Ronsino, Juan Solá y Dani Zelko (Argentina).
Además de la literatura, habrá participantes musicales y artistas de otras disciplinas. Se desarrollarán talleres, instancias de lectura, mesas de diálogo y entrevistas.
En las próximas semanas se develará la grilla completa de participantes y el calendario completo del Filba, que se había hecho en Montevideo por última vez en 2018. Enrique Vila-Matas, Irvine Welsh y Alberto Fuguet fueron algunos de los autores internacionales que llegaron a la ciudad en el marco de ese evento.